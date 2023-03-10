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Євросоюз та його держави-члени закликають РФ повернути повний контроль над ЗАЕС Україні, - заява

заес

Європейський Союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику - Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні, оприлюдненій на сайті ЄС.

Такий заклик пролунав від Європейського Союзу разом із Північною Македонією, Чорногорією, Албанією, Україною, Молдовою, Боснією та Герцеговиною, Грузією, Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією.

Як наголошується в заяві, РФ своїм нападом на Україну та агресивною війною порушила "сім обов'язкових стовпів забезпечення ядерної та фізичної безпеки в умовах збройного конфлікту", висунутих генеральним директором МАГАТЕ.

"Сталося багато аварійних ситуацій. Аварію на АЕС з усіма її радіологічними наслідками поки що вдалося уникнути, багато в чому завдяки стійкості та самовідданості українського оперативного персоналу", - вказується в документі.

Зазначається, що ЄС та його держави-члени ніколи не визнають спроби Росії незаконно захопити ЗАЕС.

"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести свою військову техніку та весь персонал, у тому числі персонал Росатому, із ЗАЕС та повернути її повний контроль її законному власнику, Україні", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що ЄС повністю підтримує роботу МАГАТЕ щодо надання допомоги Україні у підтримці ядерної безпеки та фізичної безпеки, а також у здійсненні гарантій.

"Ми наголошуємо на важливості постійної присутності МАГАТЕ на всіх ядерних об'єктах України, що було досягнуто в січні за фінансової підтримки ЄС та його держав-членів", - сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли росіян Запорізька АЕС повністю знеструмлена, - "Енергоатом"

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МАГАТЕ (735) Євросоюз (13672) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+3
Заявою та F-16 можно домогтися набагато більшого, ніж просто заявою.
Хто це сказав?
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10.03.2023 07:34 Відповісти
+1
Меньше слів - більше зброї
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10.03.2023 08:10 Відповісти
+1
Повернути ЗАЕС яку генералісимус здав без бою згідно Оманського договорняка.
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10.03.2023 08:11 Відповісти
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Заявою та F-16 можно домогтися набагато більшого, ніж просто заявою.
Хто це сказав?
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10.03.2023 07:34 Відповісти
З ким там домовлятися ця бидломаса характеризується одним словом- "кацапи".
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10.03.2023 08:07 Відповісти
Євросоюз та його держави-члени закликають РФ повернути повний контроль над ЗАЕС Україні,
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10.03.2023 08:08 Відповісти
Повернути ЗАЕС яку генералісимус здав без бою згідно Оманського договорняка.
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10.03.2023 08:11 Відповісти
Генералісимус здав без бою згідно Оманського договорняка.? Є докази? І чому в Омані? Це з серії тиць-п*здиць... Ботоферма Пригожина... Навіть брехня мала б бути схожа на правду
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10.03.2023 08:22 Відповісти
При попередній владі весь адмінкордон з Кримом був мінований, закладені фугаси. Кацапи там би і застряли. А зе призначив туди верхівку сбу і мвд, які не першкоджал, ба сприяли розмінуванню, і в перший же ранок поклали клжчі зі словам "єто нє мая вайна", і тепер в кацапії переховуться.що, не так?
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10.03.2023 08:33 Відповісти
Кацапи тільки не парадним маршем пройшли перешейки, не підірвані мости, захопили Херсон, захопили заес.
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10.03.2023 08:36 Відповісти
Меньше слів - більше зброї
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10.03.2023 08:10 Відповісти
 
 