Окупанти на Луганщині розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням, - Генштаб
На Луганщині окупанти прикриваються мирним населенням, розселяючись в житлових кварталах захоплених міст.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"У Рубіжному Луганської області, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар10.03.2023 07:52 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Микола Клименко #550883
показати весь коментар10.03.2023 08:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Железный Укроп
показати весь коментар10.03.2023 09:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gir Mihal #551233
показати весь коментар10.03.2023 09:37 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вячеслав Бондаренко #521119
показати весь коментар10.03.2023 09:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль