Окупанти на Луганщині розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням, - Генштаб

На Луганщині окупанти прикриваються мирним населенням, розселяючись в житлових кварталах захоплених міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У Рубіжному Луганської області, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили 102 атаки окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб