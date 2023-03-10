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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти на Луганщині розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням, - Генштаб

рф

На Луганщині окупанти прикриваються мирним населенням, розселяючись в житлових кварталах захоплених міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У Рубіжному Луганської області, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили 102 атаки окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) Луганська область (4892)


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Нам щось нове повідомили? За історію існування Кацапії таких прикладів - "вагон и маленькая тележка"! Але найбільш яскраво цим "бальшевики" відмітилися! Бо саме вони поставили головним лозунгом принцип: "Мета виправдовує засоби!" І заради цієї "Вищої мети" вони не жаліли навіть власних людей Та й кого жаліть? Адже "росіяни" - не нація У них відсутнє відчуття "національності" Для них дорікання штибу - "Это же наши люди!" - пустий звук "Наши" для них існують лише тоді коли з тих "наших" можна отримать хоч якусь користь Коли тієї користі не бачать - відкидають тих "наших" як непотріб!
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10.03.2023 07:52 Відповісти
За все потрібно платити. путін прадалжаєт ввадіть, тобто защіщать рузькій мір. Ну шо ж, дурні повинні страждати.
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10.03.2023 08:25 Відповісти
Ну і нащо це постити? Наші воїни теж не в казармах та наметах ночують.
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10.03.2023 09:06 Відповісти
Може досить вже розповідати про "невинний мирняк". Рубіжне - це не Станиця, Щастя або Марківка з Новопсковом,з яких люди просто могли не встигнути виїхати.У рубіжанців,як і лисичанців та сівеиодончан був час евакуюватись і багато хто це зробив.Нам дехто вісім років розповідав про " нашіх людей в окупаціі" але чомусь ті "наші" так і не переїхали в не окуповану Україну.Мало того,вони взяли зброю і вже понад рік воюють ПРОТИ України.Доречі!ВПО з Сіверодонецьку розповідають що черга,з місцевих,на виїзд в ОКУПОВАНИЙ Старобільськ була величезна.Чому про це ніхто не каже?
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10.03.2023 09:37 Відповісти
І що з того? Це нас має зупиняти від знищення кацапів?
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10.03.2023 09:50 Відповісти
 
 