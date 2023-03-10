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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 156 990 осіб (+870 за добу), 304 літаки, 3448 танків, 2475 артсистем, 6742 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 10 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 156 990 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно становить:
- особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
- танків - 3448 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6742 (+6) од,
- артилерійських систем - 2475 (+10) од,
- РСЗВ - 491 (+3) од,
- засоби ППО - 256 (+2) од,
- літаків - 304 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107 (+9),
- крилаті ракети - 907 (+34),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6) од,
- спеціальна техніка - 240 (+3).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+14 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар10.03.2023 08:07 Відповісти Посилання
+8 Валерий Коломиец #502756
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+8 MyronMaG mm
показати весь коментар10.03.2023 08:20 Відповісти Посилання
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Согласно отчету The Military Balance 2022, на вооружении российских войск находится примерно шесть тысяч артиллерийских установок (включая РСЗО), но россия имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах - более 22 тысяч.
Та й проблема у рашки не з стволами на зберіганні. В них і у військах ще "достатньо", бо доктрина вимагала "гарантовану перевагу в арті та вогняні вали". Проблема рашки в тому, що вони за рік відстріляли ту кількість БК, з якою сподівались на штурм Лондона та Вашингтона... Звісно, будуть знаходити та тягти хоч від товарша Чучхе, але то вже не той торт, що був навесні та початку літа 2022 року...
Как сообщает проект "https://t.me/vchkogpu/37033 ВЧК-ОГПУ ", кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время "мясных штурмов".
▪️ окупанти припускають, що путін вже готує плани відступу.
А тепер - нерухомість за кордоном заарештована, рахунки за кордоном - заморожені, в Куршавель на лижи - куй, в Баден-Баден на мінеральну водичку - куй. Дітей в Європі і Штатах чморять.
Ітого: відпочинок - на морі лаптєвих. Дітей на навчання - уральський металургійний інститут, дружини на шопінг - супермаркет ашан в кунцево...
Така собі олігархічна житуха в перспективі.
З урахуванням того, що ВПС України скоро отримають від Польщі та Словаччини 30 одиниць Міг-29, а у Штатів на складах сотні тисяч JDAM, і вони дешеві у виробництві, то я, здається, починаю глибше розуміти причини нервозності ватажка ПВК «Вагнера », який скаржиться на відключення спеціальних телефонних ліній», - військовий оглядач Олександр Кушнар .