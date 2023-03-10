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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 156 990 осіб (+870 за добу), 304 літаки, 3448 танків, 2475 артсистем, 6742 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 156 990 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно становить:

  • особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків - 3448 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6742 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2475 (+10) од,
  • РСЗВ - 491 (+3) од,
  • засоби ППО - 256 (+2) од,
  • літаків - 304 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107 (+9),
  • крилаті ракети - 907 (+34),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 240 (+3).

Також читайте: ЗСУ відбили 102 атаки окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 156 990 осіб (+870 за добу), 304 літаки, 3448 танків, 2475 артсистем, 6742 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) ліквідація (4089) знищення (7586) техніка (1857)


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Топ коментарі
+14
ух які ж ви молодці
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10.03.2023 08:07 Відповісти
+8
"Патєрьнет":

Как сообщает проект "https://t.me/vchkogpu/37033 ВЧК-ОГПУ ", кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время "мясных штурмов".
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10.03.2023 08:12 Відповісти
+8
Героям Слава! Поки трупи і каліки не заполонять засрашу "от мокші і до окраїн", війна не скінчиться
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10.03.2023 08:20 Відповісти
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ух які ж ви молодці
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10.03.2023 08:07 Відповісти
Хто знає: укацаріа заводи по виробництву артсистем продовжують працювати? Наші щодня по десятку і більше їх знищують, а таке враження, що їх запаси у ворога нескінченні і постійно поповнюються...
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10.03.2023 08:10 Відповісти
ти смішний, там артсистем різних близько 20 тисяч
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10.03.2023 08:14 Відповісти
То дівчинка, Валентина, вона такі нюанси може і не знати.
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10.03.2023 08:19 Відповісти
Навіщо заводи?

Согласно отчету The Military Balance 2022, на вооружении российских войск находится примерно шесть тысяч артиллерийских установок (включая РСЗО), но россия имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах - более 22 тысяч.
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10.03.2023 08:18 Відповісти
В кінці 80-х на артбазі під кунгуром(пермська губєрнія) бачив арттехніки на 5 кадрірованих артполків. Що з тими гарматами стало за 33 роки - невідомо?
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10.03.2023 09:02 Відповісти
Невідомо. З одного боку - висновок "ствол готовий до використання" робиться після 35 років зберігання за критерієм "немає видимих трішин та наскрізної іржі". З іншого боку, гармата/гаубиця, це не тільки ствол. Приціли - скоріш за все розворовані. Колеса без резинових виробів. ВСІ поршня/пневматика, прокладки, підшипники - в незадовільному стані. І частина з номенклатури деталей/розхідників не виробляється в "товарних кількостях" 15+ років.

Та й проблема у рашки не з стволами на зберіганні. В них і у військах ще "достатньо", бо доктрина вимагала "гарантовану перевагу в арті та вогняні вали". Проблема рашки в тому, що вони за рік відстріляли ту кількість БК, з якою сподівались на штурм Лондона та Вашингтона... Звісно, будуть знаходити та тягти хоч від товарша Чучхе, але то вже не той торт, що був навесні та початку літа 2022 року...
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10.03.2023 21:49 Відповісти
"Патєрьнет":

Как сообщает проект "https://t.me/vchkogpu/37033 ВЧК-ОГПУ ", кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время "мясных штурмов".
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10.03.2023 08:12 Відповісти
Деколи проглядаю такий собі кацапоресурс блокнот.волгоград.. Останнім часом дають регулярно інфу (через 10 днів) про "нагрждєніє адінадцаті пагібших в сво ардєнамі мужества ". " А патєрь то нєт"!
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10.03.2023 09:10 Відповісти
Героям Слава! Поки трупи і каліки не заполонять засрашу "от мокші і до окраїн", війна не скінчиться
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10.03.2023 08:20 Відповісти
Це ще як вийде. Те, що ***** вигрібає на війну, переважно, з національних окраїн, може стати для нього поганим жартом. Саме у цих регіонах втрати можуть, раптом, перевищити "больовий поріг" і спричинити вибух. Адже серед чоловіків певної вікової категорії вони можуть скласти суттєвий відсоток. Ще слід враховувати, що там же не кацапи, а ті хто кацапів вищикує вночі у казармі й піною для бриття або зубною пастою пише їм на спинах: "Чечня - круто!", або "Дагестан".
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10.03.2023 10:10 Відповісти
https://t.me/DIUkraine/2065 «если сейчас в ближайшие пару месяцев вовка всю эту х*йню не предотвратит, п*зда ему будет»;
▪️ окупанти припускають, що путін вже готує плани відступу.
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10.03.2023 08:45 Відповісти
Та навряд чи срущий-в-чемодан ризикне відступати. Він живий, поки він веде цю війну.
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10.03.2023 08:59 Відповісти
там не він один..там ціла банда.
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10.03.2023 09:02 Відповісти
Щось мені підказує, що та банда вже не в захваті. Якби "за три дня", то да.
А тепер - нерухомість за кордоном заарештована, рахунки за кордоном - заморожені, в Куршавель на лижи - куй, в Баден-Баден на мінеральну водичку - куй. Дітей в Європі і Штатах чморять.
Ітого: відпочинок - на морі лаптєвих. Дітей на навчання - уральський металургійний інститут, дружини на шопінг - супермаркет ашан в кунцево...
Така собі олігархічна житуха в перспективі.
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10.03.2023 09:16 Відповісти
ось можете глянути відео для підняття настрою https://www.youtube.com/watch?v=cXpCRhgsrxE&t=42s Курдюмовка, Донецкая область. Сообщается, что оккупантов могла навестить "умная" бомба JDAM.
З урахуванням того, що ВПС України скоро отримають від Польщі та Словаччини 30 одиниць Міг-29, а у Штатів на складах сотні тисяч JDAM, і вони дешеві у виробництві, то я, здається, починаю глибше розуміти причини нервозності ватажка ПВК «Вагнера », який скаржиться на відключення спеціальних телефонних ліній», - військовий оглядач Олександр Кушнар .
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10.03.2023 09:23 Відповісти
Та да, вже дивився. Нормально валить!
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10.03.2023 09:31 Відповісти
Насцить кацапам в очі, назве відступ видатною перемогою, а тих, хто вякне проти - передушать- новичка на всіх великоротих вистачить. І будуть продовжувати дивитись в телевізор, а на будь-які ролики в інетах, де кацапня тікає з України, будуть, як зомбі та попугаї, казати "що, отримали на горіхи, все, сво досягла успіху, зсу знищена, от тепер заживемо, коли нату перемогли!!!". Приблизно так же, як зараз талдичать "солєдар наш", а на питання "а чого здриснули з під Києва, Харкова, Херсона?!?", в кращому разі белькочуть "то було перегрупування і жест доброї волі".
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10.03.2023 21:55 Відповісти
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10.03.2023 08:52 Відповісти
Хорошо пожали!
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10.03.2023 09:57 Відповісти
Гарно намолотили наші ЗСУ, недоношених із за поребрика.
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10.03.2023 11:08 Відповісти
37 одиниць техніки, майже 900 чумардосів і один пєпєлац. Знову м'ясо полізло в м'ясорубку. Слава ЗСУ!
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10.03.2023 12:36 Відповісти
 
 