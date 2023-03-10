Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 2 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 9 березня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 9 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Вовченці.
Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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