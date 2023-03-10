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Військові РФ обстріляли з мінометів Олешки на Херсонщині, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб

олешки

Російські загарбники здійснили мінометний обстріл окупованого міста Олешки у Херсонській області, щоб дискредитувати Сили оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) обстріл (29234) провокація (786) Олешки (59) Херсонська область (5887)


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