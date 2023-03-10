Військові РФ обстріляли з мінометів Олешки на Херсонщині, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб
Російські загарбники здійснили мінометний обстріл окупованого міста Олешки у Херсонській області, щоб дискредитувати Сили оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль