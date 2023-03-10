Форвард "Шахтаря" Сікан про ляпас росіянину на зборах у Туреччині: Побачив, що ми з України і вигукнув "Спартак - чемпіон, Росія - forever"
Гравець донецького "Шахтаря" Данило Сікан розповів про подробиці конфлікту з російським уболівальником. У лютому повідомлялося, що футболіст завдав черепно-мозкової травми росіянину в турецькому готелі у відповідь на вигук "Слава Росії!"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на football.ua.
"Це було десь увечері. Я йшов із Ромою Терновим, що займався взуттям. Ми йшли грати у більярд. Він (росіянин. - Ред.) був із дітьми, з жінкою. Побачив, що ми "Шахтар", що ми з України, і вигукнув: "Спартак - чемпіон". Я цього моменту не почув. Рома сказав мені, що він кричав. А я ще на початку зборів казав, що якщо ні з ким із росіян не поб'ємося, то можна вважати, що збори провалено. Розвертаюсь, починаю говорити. Рома мені каже: "Чекай, Сік. Тут же діти". Стоїмо, спокійно спілкуємось між собою. І тут ми чуємо, що хтось російською говорить, кричить. Дивлюся, що це вони. Петрович каже: "Це російський дивак, я відсів, бо була б бійка". Я вже на низькому старті, бо це така бидлота. Не дозволю, щоб так поводилися в готелі або ще десь", - розповідає український футболіст.
"Сидимо. Він уже пішов у свій номер із друзями, жінками чи не знаю, ким. Бачить, що ми сидимо осторонь. І ми дивимося на нього. Він кричить: "Спартак" - чемпіон, Росія - forever (назавжди)". Я одразу встаю, підходжу. Слово за слово, я даю йому ляпас. Він упав на плитку, намагався підвестися, але йому не вдалося. А за день їх вигнали з готелю", - додав Сікан.
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В этом случае авторитет команды Шахтер и деньги от команды Шахтер перевесили авторитет какого-то российского поца.
якщо не вигадка типу добкін в ТРО.
Були таки написи на асфальті Дніпра,тоді Дніпропетровська,мабуть тому і досі Дніпро так звуть на расєє.
Бо поразку запам'ятали.