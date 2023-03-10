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Новини
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Форвард "Шахтаря" Сікан про ляпас росіянину на зборах у Туреччині: Побачив, що ми з України і вигукнув "Спартак - чемпіон, Росія - forever"

сікан

Гравець донецького "Шахтаря" Данило Сікан розповів про подробиці конфлікту з російським уболівальником. У лютому повідомлялося, що футболіст завдав черепно-мозкової травми росіянину в турецькому готелі у відповідь на вигук "Слава Росії!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на football.ua.

"Це було десь увечері. Я йшов із Ромою Терновим, що займався взуттям. Ми йшли грати у більярд. Він (росіянин. - Ред.) був із дітьми, з жінкою. Побачив, що ми "Шахтар", що ми з України, і вигукнув: "Спартак - чемпіон". Я цього моменту не почув. Рома сказав мені, що він кричав. А я ще на початку зборів казав, що якщо ні з ким із росіян не поб'ємося, то можна вважати, що збори провалено. Розвертаюсь, починаю говорити. Рома мені каже: "Чекай, Сік. Тут же діти". Стоїмо, спокійно спілкуємось між собою. І тут ми чуємо, що хтось російською говорить, кричить. Дивлюся, що це вони. Петрович каже: "Це російський дивак, я відсів, бо була б бійка". Я вже на низькому старті, бо це така бидлота. Не дозволю, щоб так поводилися в готелі або ще десь", - розповідає український футболіст.

"Сидимо. Він уже пішов у свій номер із друзями, жінками чи не знаю, ким. Бачить, що ми сидимо осторонь. І ми дивимося на нього. Він кричить: "Спартак" - чемпіон, Росія - forever (назавжди)". Я одразу встаю, підходжу. Слово за слово, я даю йому ляпас. Він упав на плитку, намагався підвестися, але йому не вдалося. А за день їх вигнали з готелю", - додав Сікан.

Також читайте: ФК "Минай" про переможну бійку з футболістами "Шинника": П’яного росіянина знудило в туалеті, він нахамив прибиральниці. За неї вступився українець (оновлено)

Автор: 

бійка (746) готель (214) росія (66104) Туреччина (3628) футбол (1586) Шахтар (176)


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Топ коментарі
+49
В тексті помилка не "черепно-мозкової", а просто черепної травми.
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10.03.2023 08:52 Відповісти
+23
Дав ляпаса, він впав, піднятись не зміг... ні, ну нормальний такий ляпас... шахтарський. Але ж з кацапським билом по-іншому ну ніяк. І бажано не ляпасом, а Хаймерсом...
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10.03.2023 08:55 Відповісти
+12
Це буде виправлено. Кацапів не буде ні в одній країні світу. Назад - в масковский улус джучи.
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10.03.2023 09:04 Відповісти
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В тексті помилка не "черепно-мозкової", а просто черепної травми.
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10.03.2023 08:52 Відповісти
Однозначно, мозку в того москаля небуло і травму він отримати неміг.
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10.03.2023 09:24 Відповісти
Данило Сікан: війна, бійка на зборах, найкращий сезон в УПЛ, хейт, нездійснена мрія | Один на один ось відео https://www.youtube.com/watch?v=UNk8kwZJhxo
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10.03.2023 08:53 Відповісти
Дав ляпаса, він впав, піднятись не зміг... ні, ну нормальний такий ляпас... шахтарський. Але ж з кацапським билом по-іншому ну ніяк. І бажано не ляпасом, а Хаймерсом...
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10.03.2023 08:55 Відповісти
Так я не понял, это русак ссучить мусорам пошел за то, что получил по голове за свой базар, или это турки встряли не в свою разборку? Если русак не пошел писать заявление, то конфликт исчерпан, не вижу проблем каждый вечер прописывать русакам пару лещей. Хотят драться - ну так пускай получат сполна. Зачем выгонять их из отеля и лишать себя удовольствия? И жена, и дети с удовольствием это поддержат, пускай привыкают к тому, что русню нужно бить день и ночь. Русаку может быть даже приятно получать по лицу, у них же это в крови получать пару ударов палкой от своего барина, чтобы им напомнили их место в жизни.
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10.03.2023 08:55 Відповісти
Обычный трус и провокатор, что и неудивительно. Не вывез и пошел заяву писать, жалкое создание, как все его сородичи.
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10.03.2023 08:59 Відповісти
А у нас что, если подерутся скажем в Киеве турок и немец, то полиция не должна реагировать, так как это не украинская разборка?
В этом случае авторитет команды Шахтер и деньги от команды Шахтер перевесили авторитет какого-то российского поца.
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10.03.2023 09:08 Відповісти
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10.03.2023 13:10 Відповісти
Почему украинские команды тренируются у Султана, где полно русских, а не в Европе.
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10.03.2023 08:57 Відповісти
Це буде виправлено. Кацапів не буде ні в одній країні світу. Назад - в масковский улус джучи.
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10.03.2023 09:04 Відповісти
Потому что цена - качество и климат очень располагают к подготовке футбоотных команд именно в Турции.
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10.03.2023 09:10 Відповісти
Краще запитати, чому вони мають індульгенції і їми хазяї торгують як худобою.
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10.03.2023 11:39 Відповісти
зважаючи на ганебну поведінку кротів у минулому хоч щось позитивне.

якщо не вигадка типу добкін в ТРО.
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10.03.2023 09:07 Відповісти
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10.03.2023 09:11 Відповісти
Спартак дрова, Шахтар чемпіон.
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10.03.2023 09:12 Відповісти
"Приезжал " спартак" московский сосать х@й днепропетровский".
Були таки написи на асфальті Дніпра,тоді Дніпропетровська,мабуть тому і досі Дніпро так звуть на расєє.
Бо поразку запам'ятали.
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10.03.2023 09:16 Відповісти
Все зробив як треба. Повага! Слава Україні!
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10.03.2023 09:22 Відповісти
....красавчик, всю бидлоту на сміття!!!
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10.03.2023 09:25 Відповісти
..тим паче, цей хлопець був з сім'єю і міг би не провокувати, а так він прикрився дітьми і дружиною, що не робить його нормальним!!!
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10.03.2023 09:31 Відповісти
так путін говорив - ми будєм стоять позаді женщін і дєтєй і пусть попробуют стрєлять.
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10.03.2023 09:45 Відповісти
То ли дело бомбить города и села, уничтожать женщин и детей десятками тысяч, уничтожать инфраструктуру зимой, уничтожать целое поколение мужчин физически и морально. Это верх благородства наросии и ее черепного народа. А спровоцировать и получить леща,а потом ныть и прикрываться выводком это так по росийски.
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10.03.2023 09:35 Відповісти
на вигляд спокійний мирний хлопчик, але сильний духом. це холодна лють.
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10.03.2023 09:43 Відповісти
Мало дав,треба було ще ратиці переломати,щоб по світу це кацапье не шниряло.
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10.03.2023 09:52 Відповісти
Данилу Сікану - respect
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10.03.2023 10:38 Відповісти
вчора не грав, відсидів в запасі на лавці
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10.03.2023 12:01 Відповісти
може не варто до турків їздити,вони допомагають свинособакам торгувати краденим українським зерном.
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10.03.2023 14:52 Відповісти
 
 