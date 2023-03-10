934 дитини зазнали поранень з початку повномасштабної війни, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 10 березня 2023 року більше ніж 1398 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 934 дістали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

8 березня внаслідок обстрілу ворогом цивільної інфраструктури в м. Нікополь Дніпропетровської області отримали поранення 10-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

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9 березня внаслідок обстрілу військами РФ с. Велетенське Херсонської області поранено 13-річного хлопчика.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 87, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Ювенальні прокурори зазначають, що цифри не є остаточними. Адже ще тривають бойові дії та немає достовірної інформації з окупованих територій.

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