Ворог випустив по Херсонщині понад 400 снарядів, є загиблі та поранені, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 79 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів.

Мирні населені пункти потерпали від атак із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, армія РФ 9 разів била по житлових кварталах Херсона. Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли 4 людей загинули, 3 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених - 13-річний хлопець. Під час ворожого обстрілу села Велетенське він отримав осколкові поранення грудної клітини та руки", - йдеться у повідомленні.

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