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Новини Війна
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Ворог випустив по Херсонщині понад 400 снарядів, є загиблі та поранені, - ОВА

херсон

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 79 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів.

 Мирні населені пункти потерпали від атак із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, армія РФ 9 разів била по житлових кварталах Херсона. Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли 4 людей загинули, 3 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених - 13-річний хлопець. Під час ворожого обстрілу села Велетенське він отримав осколкові поранення грудної клітини та руки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Військові РФ обстріляли з мінометів Олешки на Херсонщині, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб

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обстріл (29234) Херсон (3444) Херсонська область (5887)


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Вот для этого и нужны тяжелые дроны-ракетоносцы типа рипера или предатора, чтобы круглосуточно висеть в воздухе на безопасном расстоянии от кацапских ракет, но при этом способных мгновенно выстрелить ракетой с лазерным наведением на цель, а подсветку дать уже с земли или мелким дроном. Заранее выстрелить, получив от местных разведданные, что кацапы снова идут обстреливать наши города, и уничтожать даже не дав им выстрелить еще. И точно попасть в цель, не будут же кацапы каждый раз дымовую завесу выставлять, а если и будут, то она будет заметна с земли и можно накрыть уже артой. И США надо это четко пояснить, как и для чего будут использоваться их драгоценные дроны. Что будет нулевой риск, что их компоненты попадут кацапам, ведь они будут за десятки км до их наземных сил плюс река Днепр не меньше их Миссисипи будет.
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10.03.2023 09:20 Відповісти
Какие дроны ракетоносцы тут бы танки получить или ракеты +300км
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10.03.2023 09:50 Відповісти
 
 