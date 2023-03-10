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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак загинув в Україні на війні проти РФ

эстония

Під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомило видання Postimees.

Юрак загинув у вівторок унаслідок артилерійського обстрілу, повідомило видання.

За наявними даними, йдеться про першого естонця, який загинув на війні в Україні.

З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону.

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Автор: 

Естонія (1645) втрати (4452)


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Топ коментарі
+37
Вічна пам'ять. Велика подяка зарубіжим воїнам які боронять Україну від клятої кацапськоі наволочі.
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10.03.2023 09:00 Відповісти
+31
Шана - Герою, подяка - Естонії!
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10.03.2023 09:08 Відповісти
+24
дуже глибокий уклін цим людям, за те, що наважились ризикнути своїм життям заради нашої та їхньої свободи..., але мене також охоплює злість, що за 30 років незалежності ми гралися з вогнем як малі діти, а повинні були побудувати потужну армію та реалізувати ціль - вступ до НАТО й тоді б напевне ні наші громадяни, ні громадяни інших країн не гинули б на цій війні
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10.03.2023 09:22 Відповісти
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Вічна пам'ять. Велика подяка зарубіжим воїнам які боронять Україну від клятої кацапськоі наволочі.
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10.03.2023 09:00 Відповісти
Шана - Герою, подяка - Естонії!
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10.03.2023 09:08 Відповісти
дуже глибокий уклін цим людям, за те, що наважились ризикнути своїм життям заради нашої та їхньої свободи..., але мене також охоплює злість, що за 30 років незалежності ми гралися з вогнем як малі діти, а повинні були побудувати потужну армію та реалізувати ціль - вступ до НАТО й тоді б напевне ні наші громадяни, ні громадяни інших країн не гинули б на цій війні
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10.03.2023 09:22 Відповісти
18 лют. 2022 р. - "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився лідор вЗесвіту...
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10.03.2023 13:26 Відповісти
Brothers In Arms...🙏✊
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10.03.2023 09:31 Відповісти
Вічна пам'ять Герою ! 🇺🇦🇪🇪
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10.03.2023 09:53 Відповісти
вічна пам'ять Герою!
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10.03.2023 10:07 Відповісти
Про всех пишут что погибли от артиллерийского обстрела. Авдеевку утюжит авиация.
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10.03.2023 10:21 Відповісти
Вічна слава! Схиляю голову в жалобі..
Наскільки ж жителі країн Балтії ненавидять рашку, що йдуть до нас воювати з нею! Дякую вам, друзі, за підтримку, за неосяжну допомогу. Ви справжні друзі ! Захоплююсь вами!
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10.03.2023 10:27 Відповісти
R.I.P.
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10.03.2023 12:12 Відповісти
 
 