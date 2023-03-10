Колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак загинув в Україні на війні проти РФ
Під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомило видання Postimees.
Юрак загинув у вівторок унаслідок артилерійського обстрілу, повідомило видання.
За наявними даними, йдеться про першого естонця, який загинув на війні в Україні.
З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону.
Топ коментарі
+37 Саша Пончик
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+31 Валерий Коломиец #502756
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+24 Hanka Panyanka
показати весь коментар10.03.2023 09:22 Відповісти Посилання
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Наскільки ж жителі країн Балтії ненавидять рашку, що йдуть до нас воювати з нею! Дякую вам, друзі, за підтримку, за неосяжну допомогу. Ви справжні друзі ! Захоплююсь вами!