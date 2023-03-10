Колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак загинув в Україні на війні проти РФ

Під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомило видання Postimees.

Юрак загинув у вівторок унаслідок артилерійського обстрілу, повідомило видання.

За наявними даними, йдеться про першого естонця, який загинув на війні в Україні.

З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону.

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