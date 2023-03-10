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Минулої доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, а вночі знову вдарили по Запоріжжю, - ОВА

область,запорізька,степногірськ

Протягом 9 березня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 16 населених пунктів Запорізької області та вночі завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоандріївка, Чарівне, Мала Токмачка, Червоне, Білогір'я, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Малинівка, Новопавлівка, Кам'янське, Степове, Плавні", - йдеться в повідомленні. 

За словами секретаря міськради Запоріжжя Анатолія Куртєва, вночі місто вкотре було атаковано рашистами. Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста було відсутнє світло, опалення та вода.

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"На цей час для більшості домогосподарств електро-, тепло- та водопостачання вже відновлено.

Без світла залишається поселення Скворцова. З самого ранку відповідні служби працюють над усуненням проблеми", - йдеться в повідомленні. 

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Запоріжжя (2297) обстріл (29234) Запорізька область (3740)


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Від лінії фронту Запоріжжя 45-50 км.
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10.03.2023 09:06 Відповісти
Бідне Запоріжжя. Так і представляю, як після нічних обстрілів, групи з "любітєлєй рускага міра" та ДРГ збігаються та коректують далі координати. А ТРО та поліція ловить тільки п'яниць або їдять шаурму.
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10.03.2023 10:42 Відповісти
 
 