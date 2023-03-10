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Новини Агресія Росії проти України
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Російські ракетоносії заведені в пункти базування, але повернутися на бойове чергування вони можуть протягом двох-трьох годин, - ОК "Південь"

флот,рф,корабель

Російські загарбники завели в пункти базування у Чорному морі ракетоносії "Калібрів". Проте передислокуватися вони можуть за кілька годин.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракетоносії заведені в пункти базування. Це передбачувано - вони відстріляли майже повністю увесь свій запас. На момент початку атаки у них було 24 ракети, 20 "Калібрів" випустили, тому вони, вочевидь, відновлюються і переспоряджаються", - сказала вона.

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Гуменюк зазначила, що попри все загроза ракетного удару залишається на високому рівні. Кораблі можуть швидко поновити свої потужності й повернутися на бойове чергування протягом двох-трьох годин.

Автор: 

корабель (1617) ракети (4075) Чорне море (1678) Гуменюк Наталія (804)


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Одне питання, що таке армія морських безпілотників? Коштів зібрано не мало, де вони? Чого не потопити ці срані ракетоносії? Де безпілотники аз воздам, які ще до кінця 2022 року мали б бути у строю у товарних кількостях?
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10.03.2023 09:29 Відповісти
неначасі! дивіться лайномарафон і гундоси найвеличнішого боневтіка оманського! якщо шо - то винен порошенко.
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10.03.2023 10:13 Відповісти
Натаха, ти навіщо постійно цією муттю наших жінок лякаєш?

Чула що-небудь про демографічну кризу, яка очікує Україну після війни?

Це від того, що кожного дня вилазять на екран отакі "спікери" і ляпають щось аби ляпати...
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10.03.2023 09:39 Відповісти
Може ви, довбойоби зелені, замість того, щоб по сто раз на день рахувати кількість ракетоносіїв, один раз їх знищите? І проблема підрахунку носіїв і ракет відпаде назавжди? За рік війни вже можна було і хвалену армію морських дронів розробити, і сотні аналогів щахедів, а не *******. Уроди.
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10.03.2023 10:58 Відповісти
 
 