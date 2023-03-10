Російські ракетоносії заведені в пункти базування, але повернутися на бойове чергування вони можуть протягом двох-трьох годин, - ОК "Південь"

Російські загарбники завели в пункти базування у Чорному морі ракетоносії "Калібрів". Проте передислокуватися вони можуть за кілька годин.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракетоносії заведені в пункти базування. Це передбачувано - вони відстріляли майже повністю увесь свій запас. На момент початку атаки у них було 24 ракети, 20 "Калібрів" випустили, тому вони, вочевидь, відновлюються і переспоряджаються", - сказала вона.

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Гуменюк зазначила, що попри все загроза ракетного удару залишається на високому рівні. Кораблі можуть швидко поновити свої потужності й повернутися на бойове чергування протягом двох-трьох годин.