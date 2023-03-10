Інтервал між хвилями ударів по Україні зростає, тому що РФ необхідно накопичити нещодавно вироблені ракети, - британська розвідка
Інтервал між хвилями ракетних ударів РФ зростає, оскільки зараз Росії, ймовірно, потрібно накопичити щойно вироблені ракети для того, щоб удар мав достатню силу для придушення української ППО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Британська розвідка зазначає, що 9 березня 2023 року Росія провела хвилю зі щонайменше 80 ударів великої дальності по об'єктах критичної інфраструктури України. Під час атаки Росія застосувала крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля", іранські безпілотні літальні апарати одностороннього ураження, а також незвично велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.
Це була перша велика хвиля дальніх ударів із 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські офіційні особи повідомили про щонайменше 11 загиблих цивільних осіб.
"Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, зростає, тому що зараз Росії необхідно накопичити критичну масу нещодавно вироблених ракет безпосередньо в промисловості, перш ніж вона зможе організувати достатньо потужний удар, щоб надійно придушити українську протиповітряну оборону", - йдеться в огляді.
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На жаль.
Якоби вони могли програмувати свої ракети так, аби влучати впевнено хоча б у конкретні будівлі - в нас би електростанцій не було вже.
Але від цього для нашої країни, як це не цинічно (бо гинуть цивільні) звучить, є користь. Кугути менше піднімають голову та розтуляють ротяки. І не переходять вже надто відверто в режим "щось там на донбасі, мене не стосується, я вас туди не посилав, яка там війна, відчепіться, віддайте ***** що хоче і хай буде мір ва всьом мірє"...
Ну а потім: "то не ми", "в Україні немає озброєння, здатного вражати цілі на такій відстані" ну і стандартне "куріння в заборонених місцях - шкідливе для здоров'я"...
Ех, було б непагано!
Значить треба організувати масові нещасні випадки як для тих хто робить ці ракети так і навіть для їх личинусів. І при цьому імена нам всім відомі (осінт від телебачення торонто).