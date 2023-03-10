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Інтервал між хвилями ударів по Україні зростає, тому що РФ необхідно накопичити нещодавно вироблені ракети, - британська розвідка

ракета,обстріл

Інтервал між хвилями ракетних ударів РФ зростає, оскільки зараз Росії, ймовірно, потрібно накопичити щойно вироблені ракети для того, щоб удар мав достатню силу для придушення української ППО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка зазначає, що 9 березня 2023 року Росія провела хвилю зі щонайменше 80 ударів великої дальності по об'єктах критичної інфраструктури України. Під час атаки Росія застосувала крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля", іранські безпілотні літальні апарати одностороннього ураження, а також незвично велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.

Це була перша велика хвиля дальніх ударів із 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські офіційні особи повідомили про щонайменше 11 загиблих цивільних осіб.

"Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, зростає, тому що зараз Росії необхідно накопичити критичну масу нещодавно вироблених ракет безпосередньо в промисловості, перш ніж вона зможе організувати достатньо потужний удар, щоб надійно придушити українську протиповітряну оборону", - йдеться в огляді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія місяць накопичувала ракети для сьогоднішнього удару, - ГУР

Автор: 

Велика Британія (5663) розвідка (3882) ракети (4075) росія (66104)


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Топ коментарі
+1
Вони, звичайно, накопили запаси іноземних компонентів, бо десятки років готувалися до вторгнення. Зараз за порушення санкцій вже будуть саджати за грати, тому слідом за ракетами і компоненти зійдуть нанівець, а ризикувати бізнесом чи свободою, щоб провести десятки років за гратами ніхто заради росії не стане
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10.03.2023 09:39 Відповісти
+1
Пуляли і будуть пуляти, поки добряче не отримають по рогах
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10.03.2023 10:15 Відповісти
+1
ДуУже на це сподіваюсь!
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10.03.2023 12:25 Відповісти
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оце дуже втішає..., кожного разу рашка окрім "стратегічних" цілей вибирає 1-2 рандомних цілей, це така тактика, типу "русская рулєтка"..., а щоб жили та боялися та чекали зі страхом куди ж ці психопати поцілять наступного разу...
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10.03.2023 09:28 Відповісти
Нарики, урки, психи тех періодично обирають якусь радндомну ціль че декілька, тож до таких атак вже звикли, як до щоденної кримінальної хроники. Головне, що ракетні атаки стають все рідшими через нестачу ракет і від них буде гинути все менше і менше у порівнянні зі звичайним криміналом та нещасними випадкам. Тому спроба так нас зламати не тільки нездійсненна, а і безглузда
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10.03.2023 09:36 Відповісти
Ніт. Це не засрашка "вибирає 1-2 рандомні цілі". Це в них надійність та якість техніки така, що ракети летять в рандомні цілі.

На жаль.

Якоби вони могли програмувати свої ракети так, аби влучати впевнено хоча б у конкретні будівлі - в нас би електростанцій не було вже.

Але від цього для нашої країни, як це не цинічно (бо гинуть цивільні) звучить, є користь. Кугути менше піднімають голову та розтуляють ротяки. І не переходять вже надто відверто в режим "щось там на донбасі, мене не стосується, я вас туди не посилав, яка там війна, відчепіться, віддайте ***** що хоче і хай буде мір ва всьом мірє"...
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10.03.2023 10:07 Відповісти
Чому рашисти досі мають змогу виробляти ракети з іноземних кампонентів? Чому досі немає нормально працюючих санкцій?
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10.03.2023 09:31 Відповісти
Вони, звичайно, накопили запаси іноземних компонентів, бо десятки років готувалися до вторгнення. Зараз за порушення санкцій вже будуть саджати за грати, тому слідом за ракетами і компоненти зійдуть нанівець, а ризикувати бізнесом чи свободою, щоб провести десятки років за гратами ніхто заради росії не стане
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10.03.2023 09:39 Відповісти
ДуУже на це сподіваюсь!
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10.03.2023 12:25 Відповісти
От би нам з десяток ракет середньої дальності (тишком-нишком, без афішування та піару... Тобто щоб дерьмакі не знали). Координати заводів, що клепають ракети є.
Ну а потім: "то не ми", "в Україні немає озброєння, здатного вражати цілі на такій відстані" ну і стандартне "куріння в заборонених місцях - шкідливе для здоров'я"...
Ех, було б непагано!
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10.03.2023 09:54 Відповісти
Дуже дивна стаття, як на мене. Складається враження, що в рашки більше ніякого запасу ракет вщент немає, і всі літаки чекають, доки їм прикріплять теплі-свіжі-тільки з конвейера ракети. Навіть такі ідоти, як орки, не кинуть геть усі ракети на Україну настільки, що ніяких запасів ніде немає... британцям цього разу, думаю, пороблено.
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10.03.2023 09:57 Відповісти
Значить що?

Значить треба організувати масові нещасні випадки як для тих хто робить ці ракети так і навіть для їх личинусів. І при цьому імена нам всім відомі (осінт від телебачення торонто).
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10.03.2023 10:13 Відповісти
Пуляли і будуть пуляти, поки добряче не отримають по рогах
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10.03.2023 10:15 Відповісти
 
 