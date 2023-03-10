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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі

Зранку 10 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд: 

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі 01

За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К із військового аеродрому "Мачулищі", Білорусь.

Також читайте: По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі (оновлено)

Станом на 10.35 пішли відбої тривоги по Україні. 

Автор: 

авіація (4173) повітряна тривога (941)


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Топ коментарі
+14
250 км... да запустите туда в один конец пару UJ-22 с телеметрией, сразу будет минус два носителя "кинжала"... ибо задолбали уже.
Один хер пюрер сказал, что вызов принял. Так пусть "принимает" каждую неделю.
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10.03.2023 09:33 Відповісти
+11
Золоті слова. Якась незрозуміла сцикотність з нашого боку.
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10.03.2023 09:34 Відповісти
+8
Шоб у него крылья отвалились и пердак у пилота взорвался...
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10.03.2023 09:29 Відповісти
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Так Ігнат же казав, що з території білорашки вже декілька місяців не прилітає.
Чи прилітає?
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10.03.2023 09:27 Відповісти
Шоб у него крылья отвалились и пердак у пилота взорвался...
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10.03.2023 09:29 Відповісти
250 км... да запустите туда в один конец пару UJ-22 с телеметрией, сразу будет минус два носителя "кинжала"... ибо задолбали уже.
Один хер пюрер сказал, что вызов принял. Так пусть "принимает" каждую неделю.
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10.03.2023 09:33 Відповісти
Золоті слова. Якась незрозуміла сцикотність з нашого боку.
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10.03.2023 09:34 Відповісти
когда мальчика на квартале называли гнидой, и он не давал отпор в силу своей врождённой ссыкотности, то в сорок три годика мало что может поменяться.
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10.03.2023 09:41 Відповісти
Не являюсь сторонником клоуна на посту президента , согласен с Вами , что он ссыклив, но он и злопамятен .Вот на это личное качество и вся надежда , что он наконец-то поставит Белорашку на место.
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10.03.2023 10:48 Відповісти
свою злопамятность он может сохранять еще лет двадцать, когда рыгорович давно сдохнет, а я его страшной мести с большой долей вероятности не увижу, потому что люди не живут как галапагосские черепахи. И мозгов у них тоже должно быть больше, хотя бы для того, что бы десятилетиями не ожидать мести росийской империи за агрессию от импортированного кацапами же персонажа.
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10.03.2023 10:59 Відповісти
Ну не всем Бог дал так много мозгов , как Вам, наверное для того что бы не вылазить с форума Цензора. Приходится жить с теми , что есть .
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10.03.2023 11:31 Відповісти
согласен, форум Цензора не совсем подходящее место, что бы кому-то вставлять мозги. Живите уже хотя бы с тем, что есть.
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10.03.2023 11:40 Відповісти
А чому ми не збиваємо?Чи чекаємо, щоб почав скидати? Чи нам не відомо, для чого він злетів? Чи немає Чим??
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10.03.2023 09:33 Відповісти
політика така...
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10.03.2023 09:39 Відповісти
Реально - нема чим. С-300, це те, що в нас є, теоретично б'є по повітряних цілях на 150-200 км. Але практично малоймовірно влучити на таких відстанях. Реально - до 80-100 км. До Мачулищ десь 300 км від кордону.
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10.03.2023 09:48 Відповісти
Я думаю если б Залужный имел возможность - бахнул бы
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10.03.2023 09:59 Відповісти
А если б Зеленский имел возможность - бахнул бы?
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10.03.2023 10:53 Відповісти
Зібрався йти до банку, а тут тривога. Клята кацапня.
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10.03.2023 09:44 Відповісти
я уже говоил на тему мигов з картофляндии-имитация или пуск ракет надо пресекать...Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии!
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10.03.2023 09:51 Відповісти
Так чем? Можем асфальтом ипануть!
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10.03.2023 10:06 Відповісти
Скотина.
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10.03.2023 10:08 Відповісти
Україні треба навчитися жити, ігноруючи ці псевдотривоги.
Інакше не буде для чого вигравати війну. Економіка дорозвалиться.
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10.03.2023 10:16 Відповісти
Наші "спікери" цього не розуміють. Їм аби сраку прикрити, якщо щось - "ми ж попереджали".
А те, що кожна година "повітряних тривог" обходиться малому і середньому бізнесу по всій Україні у мільйони доларів втрат, це їх не іпе...
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10.03.2023 10:20 Відповісти
Кожного разу, коли це гiвно злiта, його треба збивати. Тодi не буде...
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10.03.2023 11:07 Відповісти
В нас при владі сцикуни і зрадники. Ім краще добити економіку вічними тривогами, а населення - кинджалами, ніж розбивати загрозу, яка є законною військовою ціллю.
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10.03.2023 11:21 Відповісти
 
 