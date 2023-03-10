По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі
Зранку 10 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К із військового аеродрому "Мачулищі", Білорусь.
Станом на 10.35 пішли відбої тривоги по Україні.
Топ коментарі
+14 Urs
показати весь коментар10.03.2023 09:33 Відповісти Посилання
+11 Валентина Иващенко #533073
показати весь коментар10.03.2023 09:34 Відповісти Посилання
+8 Владимир #467749
показати весь коментар10.03.2023 09:29 Відповісти Посилання
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Чи прилітає?
Один хер пюрер сказал, что вызов принял. Так пусть "принимает" каждую неделю.
Інакше не буде для чого вигравати війну. Економіка дорозвалиться.
А те, що кожна година "повітряних тривог" обходиться малому і середньому бізнесу по всій Україні у мільйони доларів втрат, це їх не іпе...