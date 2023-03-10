ОК "Південь" про зміну тактики ракетних ударів РФ: Вони у відчаї, оскільки не мають успіхів на полі бою

У ході масованої ракетної атаки проти України напередодні росія застосовувала більш розтягнуті в часі хвилі з використанням Shahed, різних видів ракет і дорозвідувальних апаратів.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тактику ми аналізуємо, можемо констатувати, що цього разу це були більш розтягнуті в часі хвилі", - пояснила вона.

Гуменюк пояснила, що хвилі йшли з використанням спочатку Shahed, потім одного виду ракет, потім дорозвідування безпілотними літальними апаратами, які, за її словами, українські сили збили, і потім була наступна хвиля з іншими видами ракет.

"Це говорить про те, що вони (росіяни. - Ред.) дійсно у відчаї, вишукують спосіб порадувати свого диктатора, своє військово-політичне керівництво, оскільки, не маючи успіхів на полі зіткнення та безпосередньо на лінії фронту, вони вдаються до подібних акцій", - переконана речниця "Півдня".

Читайте: Російські ракетоносії заведені в пункти базування, але повернутися на бойове чергування вони можуть протягом двох-трьох годин, - ОК "Південь"