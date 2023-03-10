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В Євросоюзі планують спільні військово-морські патрулі для захисту інфраструктури від російських шпигунів

море,єс,корабель

Для боротьби з російськими кораблями-шпигунами та захисту критично важливої морської інфраструктури у Євросоюзі розглядають можливість

Про це повідомляє видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними видання, у п'ятницю буде опублікована оновлена морська стратегія, яка, включає план дій, що закликає до проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС та збільшення кількості військових патрулів та патрулів берегової охорони при покращенні координації між країнами-членами.

"Стратегія також передбачає посилення супутникового моніторингу та обмін розвідданими. Безумовно, існує потреба в подальшій розбудові потенціалу та можливостей країн-членів", - зазначив єврокомісар з питань довкілля та океанів Віргініус Синкявічюс.

Напад на газопровід "Північний потік" показав необхідність посилення пильності щодо морської діяльності в Європі.

Країни-члени ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської активності навколо офшорних вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.

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За створення плану стоять єврокомісар Сінкявічюс і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Хоча у плані наголошується на співпраці з НАТО, він стверджує, що війна в Україні виявила необхідність для ЄС вжити власних захисних заходів.

Сінкявічюс також сказав, що план включає пропозиції щодо боротьби з нерозірваними боєприпасами й мінами в морі. Єврокомісар також хотів би створити спеціальну групу для очищення Чорного моря після війни.

Автор: 

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У тимчасово захопленому Росією Криму так звані адміністрації почали створювати плани евакуації для співробітників. У деяких окупованих містах такі плани вже затвердили.Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що Росія тут назавжди, як заявляє місцева пропаганда, і не ставлять за мету затримуватися в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатацію українських промислових потужностей на захоплених територіях»,https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/03/09/v-krymu-okupaczijni-administracziyi-pochaly-formuvaty-plany-evakuacziyi-dlya-svoyih-spivrobitnykiv/
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10.03.2023 09:48 Відповісти
просто надо топить. Меньше горя потом будет.
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10.03.2023 09:52 Відповісти
Не знаю чи Бахмут буде хоч в якомусь оточенні,а ось зашморг хоч і повільно,але затягують на шиї росії.
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10.03.2023 09:55 Відповісти
головне - від свого зашморгу раніше не задихнутися, бо гетманцеви над цим працюють цілодобово.
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10.03.2023 10:01 Відповісти
Свої вороги самі найбезпечніші. Тримайте їх під контролем, це у ваших руках
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10.03.2023 10:09 Відповісти
під контролем треба тримати голову і мізки, якщо вони там є, бо інакше у руках прийдеться тримати або коктейль молотова, або штурмову гвинтівку.
А ворогів під контролем не тримають - їх або знищують, або вони тікають з країни. Можно ще перевиховувати, але то марний і дурний процес, яким суспільство наразі і займається.
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10.03.2023 10:31 Відповісти
Як свідчить досвід "найдемократичніших країн у світі" (срср, кнр, кндр, кампучія...), "перевиховання" = знищення.
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10.03.2023 12:07 Відповісти
ну, ми не срср, не кнр, не кндр і не кампучія, тому намагаємось з совєтського хлопчика з якимось непевним вихованням, імпортованого з країни-агресора, виховати українського наіоналіста і патріота.
І так, це перевиховання дорівнює знищенню сотень тисяч українців. Звісно, це краще, чим мільйони у вищеперерахованих тираніях.
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10.03.2023 13:32 Відповісти
 
 