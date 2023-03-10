В Євросоюзі планують спільні військово-морські патрулі для захисту інфраструктури від російських шпигунів

Для боротьби з російськими кораблями-шпигунами та захисту критично важливої морської інфраструктури у Євросоюзі розглядають можливість

Про це повідомляє видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними видання, у п'ятницю буде опублікована оновлена морська стратегія, яка, включає план дій, що закликає до проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС та збільшення кількості військових патрулів та патрулів берегової охорони при покращенні координації між країнами-членами.

"Стратегія також передбачає посилення супутникового моніторингу та обмін розвідданими. Безумовно, існує потреба в подальшій розбудові потенціалу та можливостей країн-членів", - зазначив єврокомісар з питань довкілля та океанів Віргініус Синкявічюс.

Напад на газопровід "Північний потік" показав необхідність посилення пильності щодо морської діяльності в Європі.

Країни-члени ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської активності навколо офшорних вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.

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За створення плану стоять єврокомісар Сінкявічюс і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Хоча у плані наголошується на співпраці з НАТО, він стверджує, що війна в Україні виявила необхідність для ЄС вжити власних захисних заходів.

Сінкявічюс також сказав, що план включає пропозиції щодо боротьби з нерозірваними боєприпасами й мінами в морі. Єврокомісар також хотів би створити спеціальну групу для очищення Чорного моря після війни.