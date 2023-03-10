Харківщина відновлює енергопостачання після масованих обстрілів. Ворог б’є по прикордонню, - ОВА

У Харкові та області тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару 9 березня.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

"У м. Харків заживлена критична інфраструктура та частина споживачів. Відновлювальні роботи тривають. Без електроенергії залишаються - 470 тис. споживачів у Харкові та 50 тис. в області. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх споживачів якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також інформує, що упродовж минулої доби ворог масовано обстрілював зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та іншого озброєння прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Стрілеча, Западне, Лиман та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих", - додає він.

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"На лінії зіткнення ворог намагається покращити своє тактичне положення але наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - резюмує очільник регіону.