Нардеп Ковальов, скориставшись зв’язками у ФСБ, вів таємні переговори про виведення бійців із "Азовсталі", - CNN

Нардеп Олександр Ковальов (група "Довіра") скористався своїми контактами у ФСБ, щоб вести переговори з росіянами щодо евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". Він був першим, кому вдалося в’їхати до окупованого міста та вести кілька раундів переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними видання, Ковальов став першим, кому вдалося в'їхати до окупованого Маріуполя та вести переговори. Зазначається, що про свої плани він розповів очільнику ГУР МО Кирилу Буданову, який спочатку не вірив в успіх.

"Ковальов сказав, що він скористався контактом ФСБ у Москві - Валентином Крижанівським - у надії прорвати жорстоку облогу. Крижанівський - колишній агент СБУ, який втік до Росії в 2014 році і приєднався до ФСБ", - зазначає CNN.

"До мене було 11 невдалих спроб, і ніхто не вірив, що взагалі можна туди потрапити", - сказав парламентар.

25 квітня Ковальов здійснив першу поїздку на окуповану частину України. Він отримав секретні паролі та зашифровані пристрої зв'язку від Буданова.

"Він був шокований руйнуваннями, свідком яких він став під час цієї короткої екскурсії містом", - пише видання.

"Нас бомбили, нас обстрілювали. Ми були в повністю зруйнованому місті. Місто, яке практично стерте з лиця землі. Ми були в самому центрі війни", - згадує Ковальов.

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27 квітня Ковальов зустрівся із Крижанівським і генерал-лейтенантом Андрєєм Сичовим із 8-ї гвардійської загальновійськової армії, який керував штурмом Маріуполя. Вони сиділи посеред дороги за невеликим столиком та обговорювали евакуацію мирного населення з "Азовсталі". Ковальов переконав їх, що порятунок дітей, жінок та поранених буде актом гуманізму і на початку травня їх вивели з оточення під егідою Червоного Хреста.

Наступний раунд переговорів був 9 травня. Від окупантів були присутні генерал-лейтенант ГРУ Володимир Алєксеєв і генерал-майор Олександр Зорін, заступник командувача ГРУ. Алєксеєв регулярно робив перерви в переговорах, щоб зателефонувати в Москву.

16 травня був ще один раунд переговорів.

"Розігралася одна з найбільш примітних сцен війни – зустріч між російськими генералами, які керували кривавою війною, і українськими офіцерами, яких Москва зображала як "неонацистів", - пише CNN.

Російську делегацію зустрічає група з щонайменше шести українських військових, у тому числі підполковник Денис Прокопенко, командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", якого Кремль звинувачує в неонацизмі. Умови були простими - українські військові мають припинити оборону і здатися в полон для подальшого обміну.

Цей етап, за словами Ковальова, пройшов без затримок. Почалася евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі". І 17 травня це відбулося – українські бійці залишали територію заводу. Важкопоранених винесли з заводу на ношах.

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"Ковальов зміг отримати доступ до військових 18 травня в "ДНР". Там він зняв на відео умови їхнього життя та лікарів, які їх лікували. Це був останній раз, коли він їх бачив", - зазначає CNN.

У листі до голови українського парламенту, який Ковальов надав CNN, очільник ГУР МО Буданов написав: "Ковальов надав важливу та неоціненну підтримку Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Депутат, ризикуючи "власним життям і здоров’ям, був єдиним, хто супроводжував захисників Маріуполя та "Азовсталі" до місць ув’язнення… що саме по собі є великим вчинком".

У самому ГУР відмовилися коментувати це.

"Комунікаційні мости працюють, не все втрачено в цьому житті, можна ще бути людиною. Навіть на війні", - підсумував Ковальов. Він сподівається на подальші переговори з РФ, щоб звільнити полонених "Азовсталі".

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