Нардеп Ковальов, скориставшись зв’язками у ФСБ, вів таємні переговори про виведення бійців із "Азовсталі", - CNN
Нардеп Олександр Ковальов (група "Довіра") скористався своїми контактами у ФСБ, щоб вести переговори з росіянами щодо евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". Він був першим, кому вдалося в’їхати до окупованого міста та вести кілька раундів переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.
За даними видання, Ковальов став першим, кому вдалося в'їхати до окупованого Маріуполя та вести переговори. Зазначається, що про свої плани він розповів очільнику ГУР МО Кирилу Буданову, який спочатку не вірив в успіх.
"Ковальов сказав, що він скористався контактом ФСБ у Москві - Валентином Крижанівським - у надії прорвати жорстоку облогу. Крижанівський - колишній агент СБУ, який втік до Росії в 2014 році і приєднався до ФСБ", - зазначає CNN.
"До мене було 11 невдалих спроб, і ніхто не вірив, що взагалі можна туди потрапити", - сказав парламентар.
25 квітня Ковальов здійснив першу поїздку на окуповану частину України. Він отримав секретні паролі та зашифровані пристрої зв'язку від Буданова.
"Він був шокований руйнуваннями, свідком яких він став під час цієї короткої екскурсії містом", - пише видання.
"Нас бомбили, нас обстрілювали. Ми були в повністю зруйнованому місті. Місто, яке практично стерте з лиця землі. Ми були в самому центрі війни", - згадує Ковальов.
27 квітня Ковальов зустрівся із Крижанівським і генерал-лейтенантом Андрєєм Сичовим із 8-ї гвардійської загальновійськової армії, який керував штурмом Маріуполя. Вони сиділи посеред дороги за невеликим столиком та обговорювали евакуацію мирного населення з "Азовсталі". Ковальов переконав їх, що порятунок дітей, жінок та поранених буде актом гуманізму і на початку травня їх вивели з оточення під егідою Червоного Хреста.
Наступний раунд переговорів був 9 травня. Від окупантів були присутні генерал-лейтенант ГРУ Володимир Алєксеєв і генерал-майор Олександр Зорін, заступник командувача ГРУ. Алєксеєв регулярно робив перерви в переговорах, щоб зателефонувати в Москву.
16 травня був ще один раунд переговорів.
"Розігралася одна з найбільш примітних сцен війни – зустріч між російськими генералами, які керували кривавою війною, і українськими офіцерами, яких Москва зображала як "неонацистів", - пише CNN.
Російську делегацію зустрічає група з щонайменше шести українських військових, у тому числі підполковник Денис Прокопенко, командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", якого Кремль звинувачує в неонацизмі. Умови були простими - українські військові мають припинити оборону і здатися в полон для подальшого обміну.
Цей етап, за словами Ковальова, пройшов без затримок. Почалася евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі". І 17 травня це відбулося – українські бійці залишали територію заводу. Важкопоранених винесли з заводу на ношах.
"Ковальов зміг отримати доступ до військових 18 травня в "ДНР". Там він зняв на відео умови їхнього життя та лікарів, які їх лікували. Це був останній раз, коли він їх бачив", - зазначає CNN.
У листі до голови українського парламенту, який Ковальов надав CNN, очільник ГУР МО Буданов написав: "Ковальов надав важливу та неоціненну підтримку Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Депутат, ризикуючи "власним життям і здоров’ям, був єдиним, хто супроводжував захисників Маріуполя та "Азовсталі" до місць ув’язнення… що саме по собі є великим вчинком".
У самому ГУР відмовилися коментувати це.
"Комунікаційні мости працюють, не все втрачено в цьому житті, можна ще бути людиною. Навіть на війні", - підсумував Ковальов. Він сподівається на подальші переговори з РФ, щоб звільнити полонених "Азовсталі".
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І чим далі буде від початку війни, тім більш цих дітей лейтенанта Шмідта буде вилазить на поверхню, дискредитуя не тільки країну, но і реальні подвиги наших реальних бійців
"...захисників Маріуполя та "Азовсталі" до місць ув'язнення… ".
"Настане час, коли Україна розповість, чому РФ погодилась на евакуацію з Азовсталі - Кулеба"
А так,-нє,нема зради,нєт,ноу 🙅
Тримати місто до повного оточення,а потім здати гарнізон в полон.
Певно,цей сценарій бажав реалізувати Єрмак в Бахмуті.
в оце вірю, а в історію допомоги такого "депутата" із контактами в фсб - що він займав проукраїнську позицію - не вірю
Це все на тлі нагородження "блогерів" манекенів та послиць-сексологинь
по суті, зелене лайно нам на вуха!
Виходить, що в обмінах, перемовинах українська влада неспроможна, а лише "завдяки абрамовичам, коваленкам, банкірам це можливо ? У щирість перелічених не віриться
"Вєрной дорогой ідьотє, товарісчі."
Зараз біля Запоріжжя.
Хейтери чомусь впевнені, що світ чорно- білий.
Зрадою було рішення розмінувати Чонгар і мости, відвести сили із півдня України і залишити гарнізон Маріуполя в оточенні.
Хетери сидячи на діванах розпоряджаються життям людей із Азовсталі.
"Не треба було домовлятися про умови полону, треба було, що би вони усі там загинули, а ми пишалися би героями"
Біда, що діван до Азовсталі не дістає, закорткий.
Навіть якби ти сам був у підвалах Азовсталі- ти мав би право розпряджатися тільки власним життям, не кажучи про то, що накази "померти героями, що би я вами пишався" ти роздаєш сидячи на дивані.
Це жорстока війна, а не гра у піонербол. Домовлялися без усяких гарантій, їх НІХТО У ЦІЛОМУ СВІТІ не зміг би надати! Так і сталося у Оленівці, ала дякуючи Богу, більшість військових а це до тисячі людей і сотні цивільних із дітьми- ЖИВІ! А не вивели- усі, чуєш, Кокоровець, усі загинули би!
Захисники Маріуполя не диванні хейтери, на зразок тебе- здалися у полон після того, як надійшов наказ. Якщо ти взагалі розумієш, що це таке.
. Мені особисто глибоко плювати, хто домовлявся про полон, головне, що більше тисячі життів було врятовано. Чому вони мали загинути? Від нестачі води, від отруйних газів, що пустили би, чи через щось інше? Що би такі як ти своє его задовольнили? "Вони загинули героями". Не по своїй ініциативі вони потрапили у суцільне оточення. Не вони розміновували Чонгар і відводили війська із півдня.
Не вистачає клепки зрозуміти, що якби не домовилися про здачу полон, жодного живого би не залишилося?
Із якої дірки, такі імбецили з'являетеся?
чувак сам зізінався що є російським шпигуном, у нормальних людей не буває друзів у фсб.
а казочки, що якесь там фсб щось вирішує то для лошаків.
на росії все вирішує каган, цар, путін.
всі инші тільки інфу туди-сюди носять.