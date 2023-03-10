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Новини Війна
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Нардеп Ковальов, скориставшись зв’язками у ФСБ, вів таємні переговори про виведення бійців із "Азовсталі", - CNN

ковальов

Нардеп Олександр Ковальов (група "Довіра") скористався своїми контактами у ФСБ, щоб вести переговори з росіянами щодо евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". Він був першим, кому вдалося в’їхати до окупованого міста та вести кілька раундів переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними видання, Ковальов став першим, кому вдалося в'їхати до окупованого Маріуполя та вести переговори. Зазначається, що про свої плани він розповів очільнику ГУР МО Кирилу Буданову, який спочатку не вірив в успіх.

"Ковальов сказав, що він скористався контактом ФСБ у Москві - Валентином Крижанівським - у надії прорвати жорстоку облогу. Крижанівський - колишній агент СБУ, який втік до Росії в 2014 році і приєднався до ФСБ", - зазначає CNN.

"До мене було 11 невдалих спроб, і ніхто не вірив, що взагалі можна туди потрапити", - сказав парламентар.

25 квітня Ковальов здійснив першу поїздку на окуповану частину України. Він отримав секретні паролі та зашифровані пристрої зв'язку від Буданова.

"Він був шокований руйнуваннями, свідком яких він став під час цієї короткої екскурсії містом", - пише видання.

"Нас бомбили, нас обстрілювали. Ми були в повністю зруйнованому місті. Місто, яке практично стерте з лиця землі. Ми були в самому центрі війни", - згадує Ковальов.

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27 квітня Ковальов зустрівся із Крижанівським і генерал-лейтенантом Андрєєм Сичовим із 8-ї гвардійської загальновійськової армії, який керував штурмом Маріуполя. Вони сиділи посеред дороги за невеликим столиком та обговорювали евакуацію мирного населення з "Азовсталі". Ковальов переконав їх, що порятунок дітей, жінок та поранених буде актом гуманізму і на початку травня їх вивели з оточення під егідою Червоного Хреста.

Нардеп Ковальов, скориставшись зв’язками у ФСБ, вів таємні переговори про виведення бійців із Азовсталі, - CNN 01

Наступний раунд переговорів був 9 травня. Від окупантів були присутні генерал-лейтенант ГРУ Володимир Алєксеєв і генерал-майор Олександр Зорін, заступник командувача ГРУ. Алєксеєв регулярно робив перерви в переговорах, щоб зателефонувати в Москву.

16 травня був ще один раунд переговорів.

"Розігралася одна з найбільш примітних сцен війни – зустріч між російськими генералами, які керували кривавою війною, і українськими офіцерами, яких Москва зображала як "неонацистів", - пише CNN.

Російську делегацію зустрічає група з щонайменше шести українських військових, у тому числі підполковник Денис Прокопенко, командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", якого Кремль звинувачує в неонацизмі. Умови були простими - українські військові мають припинити оборону і здатися в полон для подальшого обміну.

Цей етап, за словами Ковальова, пройшов без затримок. Почалася евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі". І 17 травня це відбулося – українські бійці залишали територію заводу. Важкопоранених винесли з заводу на ношах. 

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"Ковальов зміг отримати доступ до військових 18 травня в "ДНР". Там він зняв на відео умови їхнього життя та лікарів, які їх лікували. Це був останній раз, коли він їх бачив", - зазначає CNN.

У листі до голови українського парламенту, який Ковальов надав CNN, очільник ГУР МО Буданов написав: "Ковальов надав важливу та неоціненну підтримку Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Депутат, ризикуючи "власним життям і здоров’ям, був єдиним, хто супроводжував захисників Маріуполя та "Азовсталі" до місць ув’язнення… що саме по собі є великим вчинком".

У самому ГУР відмовилися коментувати це. 

"Комунікаційні мости працюють, не все втрачено в цьому житті, можна ще бути людиною. Навіть на війні", - підсумував Ковальов. Він сподівається на подальші переговори з РФ, щоб звільнити полонених "Азовсталі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польоти на "Азовсталь", битва за Зміїний та контрнаступ на Харківщині: в Україні зняли документальну кінотрилогію про спецпризначенців-розвідників. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3245) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+60
зашибись у нас депутати з контактами в фсб !я ще довго буду згадувати депутата Гаврилюка -свята людина !
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10.03.2023 10:26 Відповісти
+50
(Пришло времья *********** историй) на сцені головний виконавець шапіто =зелений квартал.
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10.03.2023 10:35 Відповісти
+38
Як завжди підміна понять , типу наших військових не полонили , а евакуювали , це схоже на кацапський новояз , типу ,,отрицательный рост" та інші .
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10.03.2023 10:42 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
зашибись у нас депутати з контактами в фсб !я ще довго буду згадувати депутата Гаврилюка -свята людина !
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10.03.2023 10:26 Відповісти
А скільки лайна вилили в свій час на Гаврилюка!!!
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10.03.2023 10:38 Відповісти
Блогеру Буданову не вірю.
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10.03.2023 12:31 Відповісти
А хто усе роспистив CNN
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10.03.2023 10:28 Відповісти
блогер, що співмешкає із гогілашвілі у будинку керівника конверт-центрів
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10.03.2023 10:52 Відповісти
Час покаже про що він "домовлявся".
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10.03.2023 10:29 Відповісти
вже показав , азовці досі в поні , а хто повернувся став калікою або помер !
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10.03.2023 10:33 Відповісти
вибачаюсь емоції там слід читати в полоні
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10.03.2023 10:58 Відповісти
А єрмак, чого не вів? Не хотів палитися?
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10.03.2023 10:31 Відповісти
А чому не Гогашвілі? Цей би краще впорався.
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10.03.2023 10:31 Відповісти
(Пришло времья *********** историй) на сцені головний виконавець шапіто =зелений квартал.
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10.03.2023 10:35 Відповісти
апиридил )
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10.03.2023 10:39 Відповісти
Очікуємо на чергові очешуїтельни "історії" про святого бубочку , який груддю закрив акі матросов амбразуру з мівіною в руці, десантників стефанчука з гетьманцевим, які висадились вночі в кремль, але не судилось ім вбити пуйла, випили з ним коньячку- та розійшлись, про люсю обдристович з гранатометом за шторкой ми вже чули, ридали всією країною, а подвиг видатного розвідника юзіка, який ловким вужиком повз за лінію фронта за "языком", та привів стопятьсот мілліонів полонених, я вже не кажу про фактично керівника всієї планети дерьмака з подручними- подляком та татаровим, які стали як героїчні панфіловци на захист славного міста Київ, та героїчно відбили місто у п*яти мілліардного полчища озброєнних до зубів росіяні. І т.д. і т.п.

І чим далі буде від початку війни, тім більш цих дітей лейтенанта Шмідта буде вилазить на поверхню, дискредитуя не тільки країну, но і реальні подвиги наших реальних бійців
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10.03.2023 11:41 Відповісти
Вот така уся ВР !
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10.03.2023 10:40 Відповісти
окуїти....гур ригів відмиває!
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10.03.2023 10:41 Відповісти
Я б ще поставив питання хто очолює ГУР? Там теж усе мутно. За інформацією ЗМІ оцей Ковальов займався вивезенням "беркутівців" з бази в Києві у 2014 році після Євромайдану. https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/oleksandr-kovalov-51-okrug-biografiya-foto-dosye-deputata-ostanni-novini-50033933.html І ймовірно знаходився біля Донецької облдержадміністрації під час захоплення її терористами угруповання "ДНР".
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10.03.2023 10:49 Відповісти
Як завжди підміна понять , типу наших військових не полонили , а евакуювали , це схоже на кацапський новояз , типу ,,отрицательный рост" та інші .
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10.03.2023 10:42 Відповісти
що тебе влаштувало б? Щоб вони всі загинули? Чи ти не в курсі скільки вже з них звільнео і на підконтрольній території? Чи ти не в курсі що п'ятірка командирів під крилом Ердогана? До чого твій накид про підміну понять?
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10.03.2023 17:38 Відповісти
Мене не влаштовує постійний ,,триндьож'' влади , щоб виставити себе героями , постійний піар типу ,,Пункти незламності" , котрі є звичайними пунктами обігріву , заяви типу ,, ми виконали на 80% вимоги для вступу ЄС '' , а ЄС каже що 11% , і так далі , постійна сеча в очі , котра за методами в принципі не відрізняється від *********** пропаганди...
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10.03.2023 20:57 Відповісти
І до речі , до жодної секти чи то Пороха чи то Зелі я не належу.
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10.03.2023 21:01 Відповісти
я також до жодної... мене також не влаштовує "триндьож", хоча я до цього ставлюсь як до гівна для якого тхнути це щось природнє...але бентежать оці всі накиди з приводу і без... Лайна в інформ просторі і так вистачає..
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11.03.2023 13:59 Відповісти
Ну, це не ,,триндьож''. Просто для одних роман Оурэлла "1984" це роман-антіутопія, а для інших - посібник з управління. І, чорт забирай, на жаль, це працює.
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10.03.2023 22:01 Відповісти
світ не завжди чорно-білий..., вірніше, світ має багато кольорів...)), може ми колись дізнаємось про те, що там варилось за лаштунками, а може й ні...
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10.03.2023 10:47 Відповісти
Світ ніколи не був чорно-білим, та це не заважало нівелювати здобутки опонентів пліснявої влади.
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10.03.2023 10:54 Відповісти
ТікТокГУР повідомляє:
"...захисників Маріуполя та "Азовсталі" до місць ув'язнення ".

"Настане час, коли Україна розповість, чому РФ погодилась на евакуацію з Азовсталі - Кулеба"
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10.03.2023 10:49 Відповісти
І де тут зрада, диванні експерти? Не стомилися лайно кидати?
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10.03.2023 10:50 Відповісти
Нє норм хлопці в полоні рік.Їх трохи вбили,трішки катували,хтось після полону вмер,ще не повернулося й чверті тих полонених.
А так,-нє,нема зради,нєт,ноу 🙅
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10.03.2023 10:55 Відповісти
А тебе,очевидно,при спробі прориву,смертельно поранило.
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10.03.2023 11:02 Відповісти
Такі питання задає лише російська агентура.
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10.03.2023 11:04 Відповісти
Перемога де?
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10.03.2023 10:55 Відповісти
Цікава подача інформації.Якийсь ватнік-депутат,разом з всюдисущим Будангом розрулили.Звісно,ОПа збоку стояла.
Тримати місто до повного оточення,а потім здати гарнізон в полон.
Певно,цей сценарій бажав реалізувати Єрмак в Бахмуті.
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10.03.2023 10:51 Відповісти
"Ковальов сказав, що він скористався контактом ФСБ у Москві - Валентином Крижанівським - у надії прорвати жорстоку облогу. Крижанівський - колишній агент СБУ, який втік до Росії в 2014 році і приєднався до ФСБ", - зазначає CNN.- Аналогічно тому,що Понтій Пилат вів би переговори із Юдою ,послухав би його,і не допустив би розп'яття Ісуса.
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10.03.2023 10:54 Відповісти
Там до нього 11 спроб було, чому йому вдалось а іншим ні нерозкрито. Але факт що його вибрали підари для переговорів має зразу насторожити. І після того як він зробив цю рлботу він мав би попасти в поле зору СБУ, а ще краще в аварію.
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10.03.2023 11:01 Відповісти
коли вагнерівців сдавали - боневтік особисто телефонував лукашенко!
в оце вірю, а в історію допомоги такого "депутата" із контактами в фсб - що він займав проукраїнську позицію - не вірю

Це все на тлі нагородження "блогерів" манекенів та послиць-сексологинь

по суті, зелене лайно нам на вуха!
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10.03.2023 10:55 Відповісти
цікаво де зараз той 3,14дар депутат женя шевченко що показував бульбафюреру звідки нападе Україна ?
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10.03.2023 11:07 Відповісти
Полковник ГУР!
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10.03.2023 12:24 Відповісти
Якийсь післясмак від цієї історії можливо стане зрозумілим якщо отримати відповідь на питання-чому саме зараз про це оприлюднено ще й з німбом святого регіонала коваленко.
Виходить, що в обмінах, перемовинах українська влада неспроможна, а лише "завдяки абрамовичам, коваленкам, банкірам це можливо ? У щирість перелічених не віриться
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10.03.2023 11:02 Відповісти
Да
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10.03.2023 11:16 Відповісти
С початку, создать, цю ситуацію, а потім її героїчно вирішувати, 28- го лютого треба було прийняти не просте рішення, та відвести гарнизон. з Маріка . Жаль хлопців, яких тупо підставили . 14-тий рік, не чому не навчив .
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10.03.2023 11:12 Відповісти
14 рік Маріуполь втримав. Пам'ятаю як Європа озаботиласся зруйнованими будинками міста
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10.03.2023 11:18 Відповісти
Для подальшого обміну,а вийшло що не так. Який переговорщик такий і результат
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10.03.2023 11:17 Відповісти
Это ненормально, но на Западе "эвакуацию" Зеленского до сих пор считают успешной операцией. Они вообще в курсе что азовцы попали в плен?
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10.03.2023 11:23 Відповісти
Откуда такая информация? Что-то я не встречала такого в американской прессе. Здесь все прекрасно понимают кто такой зеля и что он делает, что он враг, но официально избранный президент. Помогают Украине и героическому украинскому народу, а не зелёной пророссийской шобле, которая вот уже год пытается сдать Украину раше.
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10.03.2023 15:05 Відповісти
Подивитися, на це с другого боку, завдяки, Зеленскому , расія вдало зробила окруженя Маріка , а потім Зеленский посприяв вдало усіх здати в полон, для знущання, якось так виходить . Я не як не бачу, де героїчний вчинок Зеленского (чи ковальова) уж пробачте
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10.03.2023 11:33 Відповісти
Тобі напевно було набагато приємніше, коли разом із усіма захисниками Азовсталі загинули і діти і жінки і старі люди, що там знаходилися. Так приємно роспоряджатися чужими життями, спокійно сидячи в теплді хаті в Ізраілі.
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10.03.2023 13:26 Відповісти
Шапіто продовжується й досі , відповідальності за "прой...би"(А.Арестович) , ніхто з зелених не хоче на себе брати . Ба більше ,у втратах на полі бою з московитами , почали виправдовувати ще й ригів ...
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10.03.2023 14:17 Відповісти
Треба нагородити "героя"! "Орден Лєніна", з закруткою на спині, йому! )
"Вєрной дорогой ідьотє, товарісчі."

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10.03.2023 11:34 Відповісти
а де зараз гадя савченко --- савика шустрого нема в эфире , гядя ж у нас херой чи хероиня незрозумило --- савик ее или его , как правильно, или оно в каждую передачу приглашал , куда оно подевалось , оно так популярно нам про даунбас втирало это существо
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10.03.2023 11:53 Відповісти
Замполітша в якійсь бригаді.
Зараз біля Запоріжжя.
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10.03.2023 13:35 Відповісти
Реальний світ.
Хейтери чомусь впевнені, що світ чорно- білий.
Зрадою було рішення розмінувати Чонгар і мости, відвести сили із півдня України і залишити гарнізон Маріуполя в оточенні.
Хетери сидячи на діванах розпоряджаються життям людей із Азовсталі.
"Не треба було домовлятися про умови полону, треба було, що би вони усі там загинули, а ми пишалися би героями"
Біда, що діван до Азовсталі не дістає, закорткий.
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10.03.2023 11:59 Відповісти
- пане , перечитайте свій пост . Ви заклали протилежні речі в одну лінію. Нелогічно .
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10.03.2023 14:20 Відповісти
Якщо погано зрозуміли написане, прочитайте ще раз. Якщо не зможете зрозуміти, не переймайтесь.
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10.03.2023 22:32 Відповісти
як там кацапи всі домовленості виконали ? спитай в хлопців що вирвались як їм жилось в "евакуації"? я вчора слухав інтерв'ю двох дівчат яких вдалось поміняти .
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10.03.2023 14:22 Відповісти
Тебе там небуло у "домовлящиках", ти напевно домовився б краще. Яке у тебе право розпоряджатися людським життям? Одних військових було- на бригаду. Не кажучи вже про десятки дітей, та сотні цивільних і усі приречені. А тут на сцені Роман Корковець, увесь у білому, на білому коні-"наказую усім померти!" Ви хоч крім піонерських лозунгів щось вмієте промовляти?
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10.03.2023 22:22 Відповісти
ти не здатне прізвище без помилок надрукувати ,не те що зробити якісь аналіз ! це не через мене воїни опинились в оточені , не я розміновував Чонгар. про Оленівку теж з кацапами домовлялись ? ти підійди до кого не будь хто побував в "евакуації" і спитай як воно там було .
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10.03.2023 23:01 Відповісти
Ои тут істерики не качай. Ще раз запитую. Хто тобі, піонер, дав право розпоряджатися чужими життями?
Навіть якби ти сам був у підвалах Азовсталі- ти мав би право розпряджатися тільки власним життям, не кажучи про то, що накази "померти героями, що би я вами пишався" ти роздаєш сидячи на дивані.
Це жорстока війна, а не гра у піонербол. Домовлялися без усяких гарантій, їх НІХТО У ЦІЛОМУ СВІТІ не зміг би надати! Так і сталося у Оленівці, ала дякуючи Богу, більшість військових а це до тисячі людей і сотні цивільних із дітьми- ЖИВІ! А не вивели- усі, чуєш, Кокоровець, усі загинули би!
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10.03.2023 23:13 Відповісти
тобі марно розповідати про причинно-наслідковий зв'язок ! я не розпоряджаюсь життям героїв . я не писав що вони повинні загинути , якщо б ти було уважніше або розумніше то не писало цієї маячні . я запитую, що дали домовленості з кацапами ? і чому воїни досі в "евакуації" ? захисники Маріуполя з таким самим успіхом могли б самі здатися в полон . але ж нелох провів "евакуацію" за ради піару . вже домовлялись про зелений коридор в Іловайську , дурні не вчаться на помилках . а повторюють їх не одноразово . ти впевнене що люди живі , тобі кацапи доповідають ?
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10.03.2023 23:37 Відповісти
Соплі не розпускай, піонер. Так, мені доповідають, що люди, яких знають мої близькі рідні в полоні, але дякуючи Богу- живі!
Захисники Маріуполя не диванні хейтери, на зразок тебе- здалися у полон після того, як надійшов наказ. Якщо ти взагалі розумієш, що це таке.
. Мені особисто глибоко плювати, хто домовлявся про полон, головне, що більше тисячі життів було врятовано. Чому вони мали загинути? Від нестачі води, від отруйних газів, що пустили би, чи через щось інше? Що би такі як ти своє его задовольнили? "Вони загинули героями". Не по своїй ініциативі вони потрапили у суцільне оточення. Не вони розміновували Чонгар і відводили війська із півдня.
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10.03.2023 23:54 Відповісти
може тобі сам ***** доповідає про стан полонених ? твій диван під Бахмутом воює ? про таких як ти люди кажуть - дурне як сало без хліба ! ще раз тебе запитую де я написав що захисники Маріуполя повинні загинути ? перш ніж розкидати слиню на сайті прочитай уважно, що пишуть люди !
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11.03.2023 00:29 Відповісти
Зовсім розуму немає?
Не вистачає клепки зрозуміти, що якби не домовилися про здачу полон, жодного живого би не залишилося?
Із якої дірки, такі імбецили з'являетеся?
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11.03.2023 01:06 Відповісти
NY Times, CNN… ))))
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10.03.2023 12:11 Відповісти
Пятая колонна с такими гандонами как татаров бойко ахметов и весь опзж - от кто действительно защищает нас??? Не все там получили Героя, еще надо медведчука вернуть он же с их банды и тоже дать героя!!!
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10.03.2023 12:44 Відповісти
ну кому ви оце лайно ********...

чувак сам зізінався що є російським шпигуном, у нормальних людей не буває друзів у фсб.

а казочки, що якесь там фсб щось вирішує то для лошаків.

на росії все вирішує каган, цар, путін.

всі инші тільки інфу туди-сюди носять.
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10.03.2023 13:01 Відповісти
як на мене то там більшість депутатів мають звязки з фсб
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10.03.2023 14:45 Відповісти
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!! Как говорится, настало время ****#ельных историй
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10.03.2023 14:56 Відповісти
 
 