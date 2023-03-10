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Новини Війна
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Папа Римський хотів поїхати до Путіна на початку вторгнення в Україну. Лавров відповів, що наразі не час

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск у перші дні після початку вторгнення Росії в Україну хотів поїхати до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але в російському МЗС йому відмовили у візиті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"На другий день війни я пішов до російського посольства у Ватикані, щоб сказати, що готовий поїхати до Москви, якщо Путін дасть мені вікно для переговорів. Лавров (Сергій, глава МЗС РФ. - Ред.) написав мені - дякую, але зараз не час", - розповів він.

За його словами, він би розмовляв з Путіним також, як каже публічно, а сам Путін є "освіченою" людиною.

"Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших імперій. Для імперії типово ставити нації на друге місце", - додав Франциск.

Також читайте: Папа Римський зустрінеться із українськими біженцями в Угорщині

Автор: 

Лавров Сергій (1611) Папа Римський (336) путін володимир (24127) росія (66104)


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Топ коментарі
+16
Коли будеш мати такий авторитет, котрий мав Кароль Войтила, тоді й "посилати" тебе, папа, не будуть різні покидьки на кшталт пуйла.
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10.03.2023 10:30 Відповісти
+14
с таким же успехом ему можно в Северную Корею поехать.
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10.03.2023 10:33 Відповісти
+13
Путін є "освіченою" людиною.🤣🤣🤣
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10.03.2023 10:33 Відповісти
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Коли будеш мати такий авторитет, котрий мав Кароль Войтила, тоді й "посилати" тебе, папа, не будуть різні покидьки на кшталт пуйла.
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10.03.2023 10:30 Відповісти
може тепер Ватикан відмовить в видачі кацапських грошей ?
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10.03.2023 10:31 Відповісти
ні це святе
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10.03.2023 10:38 Відповісти
Їхати туди нема сенсу.
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10.03.2023 10:33 Відповісти
Чому ж.Для Ватикану,папи-є.
Але запізнився.Десь на рік.
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10.03.2023 10:42 Відповісти
Путін є "освіченою" людиною.🤣🤣🤣
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10.03.2023 10:33 Відповісти
с таким же успехом ему можно в Северную Корею поехать.
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10.03.2023 10:33 Відповісти
татко веде перемовини з усіма терористами, чи тільки високопосадовими?...
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10.03.2023 10:36 Відповісти
Поуп вполне может приехать в Гаагу - отпеть лаврова после казни.
Будет "на часі"...
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10.03.2023 10:38 Відповісти
Такє...
Подія,рівня тій,що Зєлєнского вдруге послали на***,з його проханням приїхати на вручення Оскара.
(До речі,на Цензорі про це писали ?)
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10.03.2023 10:40 Відповісти
хотів папа понти колотити
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10.03.2023 10:40 Відповісти
Папа якийсь не такий-за рівнем інтелекту більше на пацана схожий.
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10.03.2023 10:40 Відповісти
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10.03.2023 10:41 Відповісти
А най Папа спитає в Бога: "Скільки діячів *Вялікай рускай культури* є насправді руськими?" і "Скільки народів добровільно увійшли до цієї імперії людожерів?"
А потім вже втручається у мирське життя...
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10.03.2023 10:46 Відповісти
Трамп уже ездил в северную корею целова Ына в анус. И хвастался что Ын абразованный челавьек и что абавсем дагаварился. Ну и как результат?
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10.03.2023 10:54 Відповісти
Як що Папа Римський Франциск хоче мати авторитет, повагу, то йому не потрібно вести переговори з Путіним, Медведевим, Валькою-стаканом, Лавровим, йому потрібно придати анафемі ціх вбивець, на руках котрих кров українських дітей, жінок, жителів України. Тільки в цьому випадку Папа Римський Франциск буде мати авторитет і повагу
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10.03.2023 10:57 Відповісти
За його словами, він би розмовляв з Путіним також, як каже публічно, а сам Путін є "освіченою" людиною. - таке міг сказати не слуга Бога,а слуга антихриста ,назвавши рашистського терориста і вбивцю ,сотен тисяч людей, "освідченою людиною" В Господа немає "освідчених" вбивць, в нього є лише "освідчені миротворці і мироносці"
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10.03.2023 11:03 Відповісти
До нас запрошення не прийняв, а до москвабаду сам просився? Не Папа Римський, а пригожин в рясі
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10.03.2023 11:06 Відповісти
Що один божевільний, що Папа не дуже розумний.
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10.03.2023 11:39 Відповісти
Відбилити репутацію псевдопапи хочуть...
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10.03.2023 11:41 Відповісти
ПАПА НЕПОНЯТНЫЙ КАКОЙ ТО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2023 12:15 Відповісти
Ой, ви так толерантно його назвали...
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10.03.2023 15:27 Відповісти
https://www.gazeta.ru/tags/person/frantsisk.shtml Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America заявил, что «самыми жестокими [мучителями]» в ходе военной операции ВС https://www.gazeta.ru/tags/geo/rossiya.shtml РФ на https://www.gazeta.ru/tags/geo/ukraina.shtml Украине якобы являются «те из России, которые не придерживаются русской традиции - как чеченцы, буряты и так далее».
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10.03.2023 12:17 Відповісти
ото ще ракло, поїхало банківську картку перевипускати бо гроші перестали надходити.
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10.03.2023 12:58 Відповісти
Ото такі вкрай нерозумні й настирні папи в 17 столітті тупо насильно нав'язували українцям католицизм. В результаті наші предки попали в кабалу до москалів, а згодом і Польща на деякий час втратила державність. А окрепша москальня і зараз загрожує всьому цивілізованому світу.
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10.03.2023 13:19 Відповісти
Папа хотел поцеловать жопу вове но тот сказал что пока рано.
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10.03.2023 13:47 Відповісти
Этот папа сломался. Несите следующего.
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10.03.2023 13:53 Відповісти
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10.03.2023 15:30 Відповісти
"папа" фсё
"

86-летний глава римско-католической церкви, папа римский Франциск в интервью швейцарскому телеканалу RSI заявил, что война в Украине обусловлена интересами нескольких "империй", а не только России. Интервью должно выйти в эфир 12 марта. Но это заявление понтифика уже цитируют итальянские издания La Repubblica, La Stampa и Corriere della Sera, передает агентство https://www.reuters.com/world/pope-says-ukraine-war-fuelled-not-just-by-russian-empire-2023-03-10/ Reuters .

Франциск заявил, что конфликт подпитывался "имперскими интересами, не только Российской империи, но и других империй". Он выразил готовность к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру.
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10.03.2023 15:56 Відповісти
 
 