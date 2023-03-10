Папа Римський хотів поїхати до Путіна на початку вторгнення в Україну. Лавров відповів, що наразі не час
Папа Римський Франциск у перші дні після початку вторгнення Росії в Україну хотів поїхати до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але в російському МЗС йому відмовили у візиті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
"На другий день війни я пішов до російського посольства у Ватикані, щоб сказати, що готовий поїхати до Москви, якщо Путін дасть мені вікно для переговорів. Лавров (Сергій, глава МЗС РФ. - Ред.) написав мені - дякую, але зараз не час", - розповів він.
За його словами, він би розмовляв з Путіним також, як каже публічно, а сам Путін є "освіченою" людиною.
"Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших імперій. Для імперії типово ставити нації на друге місце", - додав Франциск.
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Але запізнився.Десь на рік.
Будет "на часі"...
Подія,рівня тій,що Зєлєнского вдруге послали на***,з його проханням приїхати на вручення Оскара.
(До речі,на Цензорі про це писали ?)
А потім вже втручається у мирське життя...
"
86-летний глава римско-католической церкви, папа римский Франциск в интервью швейцарскому телеканалу RSI заявил, что война в Украине обусловлена интересами нескольких "империй", а не только России. Интервью должно выйти в эфир 12 марта. Но это заявление понтифика уже цитируют итальянские издания La Repubblica, La Stampa и Corriere della Sera, передает агентство https://www.reuters.com/world/pope-says-ukraine-war-fuelled-not-just-by-russian-empire-2023-03-10/ Reuters .
Франциск заявил, что конфликт подпитывался "имперскими интересами, не только Российской империи, но и других империй". Он выразил готовность к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру.