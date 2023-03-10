"Летіли забирати збитого льотчика, з 11 вижило лише 2": стало відомо, як ЗСУ влаштували засідку на росіян на початку вторгнення

На початку вторгнення ЗСУ заманили у засідку ворожий гелікоптер та ліквідували його.

Про цей епізод на своєму Телеграм-каналі розповів полковник Анатолій Штефан, відомий під позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.

"Веселі та пекельні пригоди орків. Летіли забирати збитого льотчика за сигналами аварійного маяка. Але ніякого льотчика не було, а потрапили в підготовлену засідку. З 11 орків вижило двоє та потрапили в полон", - йдеться у повідомлені.

Також наведено розповідь вцілілого росіянина: "Наш ПРЗ (пошуково рятувальний загін. - ред.) летів забирати збитого льотчика, але раптом наткнувся на колону противника. З усієї групи вижили лише двоє. У мене обпечено 50 % тіла, перелами тощо. Майже одразу обміняли".







Сказано також, що після обміну росіянин не отримав ніякої допомоги від держави: "Цікаво що як завжди "родина" кинула і лікувався за свій рахунок. Але знову готовий йти помирати за путлєра".

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