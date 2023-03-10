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Новини Агресія Росії проти України Війна
17 011 23

"Летіли забирати збитого льотчика, з 11 вижило лише 2": стало відомо, як ЗСУ влаштували засідку на росіян на початку вторгнення

дії,війна,гелікоптер,збитий,бойові

На початку вторгнення ЗСУ заманили у засідку ворожий гелікоптер та ліквідували його.

Про цей епізод на своєму Телеграм-каналі розповів полковник Анатолій Штефан, відомий під позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.

"Веселі та пекельні пригоди орків. Летіли забирати збитого льотчика за сигналами аварійного маяка. Але ніякого льотчика не було, а потрапили в підготовлену засідку. З 11 орків вижило двоє та потрапили в полон", - йдеться у повідомлені.

Також наведено розповідь вцілілого росіянина: "Наш ПРЗ (пошуково рятувальний загін. - ред.) летів забирати збитого льотчика, але раптом наткнувся на колону противника. З усієї групи вижили лише двоє. У мене обпечено 50 % тіла, перелами тощо. Майже одразу обміняли".
Летіли забирати збитого льотчика, з 11 вижило лише 2: стало відомо, як ЗСУ влаштували засідку на росіян на початку вторгнення 01

Сказано також, що після обміну росіянин не отримав ніякої допомоги від держави: "Цікаво що як завжди "родина" кинула і лікувався за свій рахунок. Але знову готовий йти помирати за путлєра".

Дивіться: Штурмове відділення 24-ї ОМБр захоплює позицію окупантів та під артобстрілом відбиває ворожу контратаку. ВIДЕО бою

бойові дії (4087) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+20
жаль, что не подох...
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10.03.2023 11:27 Відповісти
+9
Було-б кацапам за кого переживать:
- з 50% опіків максимум - "обмежено придатний до служби" Для льотної роботи точно не годиться (хіба що десь на землі на "нестройовій" посаді)
- "борттехнік" на Мі-8 -прапорщик Колись їх готували максимум за рік
І нахрєна він (такий) російській армії потрібен? "Бабы новых нарожают!"
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10.03.2023 12:05 Відповісти
+7
та ні, тут скоріш не очікували що "хахлы аказались умнее"
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10.03.2023 12:30 Відповісти
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Понадеялись на русское авось, а попали в западню.
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10.03.2023 11:24 Відповісти
та ні, тут скоріш не очікували що "хахлы аказались умнее"
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10.03.2023 12:30 Відповісти
жаль, что не подох...
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10.03.2023 11:27 Відповісти
в житті зробив одне з двох хороших справ :
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10.03.2023 11:57 Відповісти
чому? ця розповідь дуже цікава і корисна. Якби здох не розповів би...шкода якщо зможе знов воювати. Це так...
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10.03.2023 12:31 Відповісти
за путлєра"\\\\\\\\\

херутлера, **** как ненавижу быдло.
он еще себе и совковое звание, ну, кликуху нацепил - Бутурлиц, может так лучше будет? Или Вштырчок?
идиот.
я просто немного почитал за чувака с маленькими усами и он точно не заслужил шоб всякая мразь с ним срав.нивала еще более паскудную мразь - *****.
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10.03.2023 11:48 Відповісти
Заслужил. Хуьло творит классический гитлеризм
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10.03.2023 12:45 Відповісти
дядька, вы дурак?
ты посидел бы в окопах минуту как Гитлер и год как путин живет - тыбы обосрался, прожив год как путин - а потом просидев минуту.
да че я говорю то, вроде понятно объяснил шо ****** кто срав.нивает чмо и Солдата - ******.
че ты тут возникаешь то? харошаруска шоле?, так корабль - вон куда пошел, тебе за ним
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10.03.2023 14:00 Відповісти
Пилять, самыми мотивироваными солдатами третьего рейха были убийцы эсэсовцы. Дрочи на них теперь патамушта они в окопах были
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10.03.2023 15:59 Відповісти
ты посмотри что на начало войны имели совки, а потом прикинь, сколько "буч" диды бы сделали.
умник. совок шоле?
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16.03.2023 18:46 Відповісти
И Сталин и Гитлер делали одинаковые "Бучи" , а теперь хуьло
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16.03.2023 21:32 Відповісти
ахаха, даааа???
и это Гитлер гноил в мирное время СВОИХ *** "граждан"(в кавычках т.к. без паспортов) - МИЛЛИОНАМИ????
совок, я ненавижу ложь и лицемеров, так шо срав.нивать сралина и Гитлера только совки и быдло(1 и то же) могут
животные гулажные, рабы, скот!
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17.03.2023 07:46 Відповісти
Конечно гноил, он начал своё правление с строительства концлагеря Дахау. Учи историю!
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17.03.2023 12:00 Відповісти
это смотри, я краду вагон угля, а ты - мешок, но заезжаем оба на 2 года. а чо - оба же воры, да?
(правда я откупаюсь, а ты становишься тем кем есть, не, ну судя по ко-ко-ко, ты тупо совок, а совки - все петухи)
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24.03.2023 08:19 Відповісти
ты правильно заметил - оба воры
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25.03.2023 12:46 Відповісти
ну я и за то же самое - я раздроблю тебе ноги, а Вася порежет твой палец, но нам обоим выпишут штраф 500 рублей(ты же русня, так что срублей, а не евро)
ну да - оба ведь "членовредители"
совок, рака тебе
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31.03.2023 15:02 Відповісти
Було-б кацапам за кого переживать:
- з 50% опіків максимум - "обмежено придатний до служби" Для льотної роботи точно не годиться (хіба що десь на землі на "нестройовій" посаді)
- "борттехнік" на Мі-8 -прапорщик Колись їх готували максимум за рік
І нахрєна він (такий) російській армії потрібен? "Бабы новых нарожают!"
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10.03.2023 12:05 Відповісти
А це не вони?

https://www.youtube.com/watch?v=lS3kEcyKlc0
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10.03.2023 12:05 Відповісти
Никогда не надо хвастаться методами засады. Иначе в следующий раз такой метод не сработает
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10.03.2023 12:47 Відповісти
"засада" ? 😳
И при этом :
"летел забирать сбитого летчика, но вдруг наткнулся на КОЛОННУ противника" !!!

КОЛОНА (!!!) - по определению НЕ МОГЛА БЫТЬ ЗАСАДОЙ !!!

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10.03.2023 17:42 Відповісти
Скорее всего, колона открыла огонь из ПЗРК, после того, как кацапы атаковали из НУРСАми ... Как и описано в статье...
А ДО этого, колона знать не знала, что там летит... Так как в морду все МИ -8 на одно лицо..., что наши,что кацарские...
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10.03.2023 17:45 Відповісти
Тем более, что прилетят ли "спасатели или нет" не кто знать не мог и 100000% не стал бы держать аж КОЛОННУв ожидании "спасателей" !
У колоны есть куда важнее задачи !!!
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10.03.2023 17:50 Відповісти
ОСЬ ЦЕ ПО СІРКОВСЬКИ !)
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10.03.2023 23:21 Відповісти
 
 