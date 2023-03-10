"Летіли забирати збитого льотчика, з 11 вижило лише 2": стало відомо, як ЗСУ влаштували засідку на росіян на початку вторгнення
На початку вторгнення ЗСУ заманили у засідку ворожий гелікоптер та ліквідували його.
Про цей епізод на своєму Телеграм-каналі розповів полковник Анатолій Штефан, відомий під позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.
"Веселі та пекельні пригоди орків. Летіли забирати збитого льотчика за сигналами аварійного маяка. Але ніякого льотчика не було, а потрапили в підготовлену засідку. З 11 орків вижило двоє та потрапили в полон", - йдеться у повідомлені.
Також наведено розповідь вцілілого росіянина: "Наш ПРЗ (пошуково рятувальний загін. - ред.) летів забирати збитого льотчика, але раптом наткнувся на колону противника. З усієї групи вижили лише двоє. У мене обпечено 50 % тіла, перелами тощо. Майже одразу обміняли".
Сказано також, що після обміну росіянин не отримав ніякої допомоги від держави: "Цікаво що як завжди "родина" кинула і лікувався за свій рахунок. Але знову готовий йти помирати за путлєра".
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херутлера, **** как ненавижу быдло.
он еще себе и совковое звание, ну, кликуху нацепил - Бутурлиц, может так лучше будет? Или Вштырчок?
идиот.
я просто немного почитал за чувака с маленькими усами и он точно не заслужил шоб всякая мразь с ним срав.нивала еще более паскудную мразь - *****.
ты посидел бы в окопах минуту как Гитлер и год как путин живет - тыбы обосрался, прожив год как путин - а потом просидев минуту.
да че я говорю то, вроде понятно объяснил шо ****** кто срав.нивает чмо и Солдата - ******.
че ты тут возникаешь то? харошаруска шоле?, так корабль - вон куда пошел, тебе за ним
умник. совок шоле?
и это Гитлер гноил в мирное время СВОИХ *** "граждан"(в кавычках т.к. без паспортов) - МИЛЛИОНАМИ????
совок, я ненавижу ложь и лицемеров, так шо срав.нивать сралина и Гитлера только совки и быдло(1 и то же) могут
животные гулажные, рабы, скот!
(правда я откупаюсь, а ты становишься тем кем есть, не, ну судя по ко-ко-ко, ты тупо совок, а совки - все петухи)
ну да - оба ведь "членовредители"
совок, рака тебе
- з 50% опіків максимум - "обмежено придатний до служби" Для льотної роботи точно не годиться (хіба що десь на землі на "нестройовій" посаді)
- "борттехнік" на Мі-8 -прапорщик Колись їх готували максимум за рік
І нахрєна він (такий) російській армії потрібен? "Бабы новых нарожают!"
https://www.youtube.com/watch?v=lS3kEcyKlc0
И при этом :
"летел забирать сбитого летчика, но вдруг наткнулся на КОЛОННУ противника" !!!
КОЛОНА (!!!) - по определению НЕ МОГЛА БЫТЬ ЗАСАДОЙ !!!
А ДО этого, колона знать не знала, что там летит... Так как в морду все МИ -8 на одно лицо..., что наши,что кацарские...
У колоны есть куда важнее задачи !!!