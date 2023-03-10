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Макрон призначив ексвіцепрезидента ЄБРР з політики і партнерств Хайльбронна спецпосланником з питань допомоги і відбудови України

франция,франція

Президент Франції Емманюель Макрон призначив колишнього віцепрезидента Європейського банку реконструкції та розвитку з політики і партнерств П’єра Хайльбронна спецпосланником з питань допомоги і відбудови України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Для мене надзвичайна честь отримати довіру президента Емманюеля Макрона, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України", - написав Хайльбронн у Twitter.

Раніше Хайльбронн був віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку, відповідальним за політику та партнерства.

За даними французьких ЗМІ, Хайльбронн отримав лист про призначення 6 березня.

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Автор: 

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