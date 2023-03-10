Енергосистема відновлюється після ракетної атаки, у Житомирі та Харкові частина споживачів без світла, - "Укренерго"

Енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами. У Житомирі та Харкові критична інфраструктура працює переважно від автономних джерел живлення, частина споживачів без електропостачання. До областей ліміти споживання не доводились.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"Внаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго. Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу", - йдеться в повідомленні.

Ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Енергосистема працює, колапсу не сталося", - Кудрицький