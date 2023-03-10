Росіяни не можуть іти у наступ на Вугледар через суттєві втрати, - Сили оборони

Російські окупаційні війська зазнали значних втрат поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, тож про наступ на Вугледар наразі не йдеться. Крім того, російські військові пишуть відмови від подальшої участі у війні і готові за це йти до в’язниці.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про наступ мова не може йти, оскільки ворог поніс досить суттєві втрати. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар’їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи, але на сьогоднішній день відомо, що морально-психологічний стан військових РФ зовсім впав. Командир славнозвісної 155-ї бригади морської піхоти був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Також підрозділи "Степ" та "Тигр" на сьогоднішній день відмовляються брати участь у бойових діях. Відомо про 126-ту бригаду, в якій 20 чоловік написали відмову і повідомляють, що краще відсидять в тюрмі, ніж будуть гарматним м’ясом", - розповів він.

Дмитрашківський зазначив, що на даний момент у ворога основне завдання – відновити сили, техніку, оскільки вони за минулий тиждень втратили близько двох батальйонів особового складу.

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