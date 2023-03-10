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Новини Війна
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Росіяни не можуть іти у наступ на Вугледар через суттєві втрати, - Сили оборони

окупанти,техніка

Російські окупаційні війська зазнали значних втрат поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, тож про наступ на Вугледар наразі не йдеться. Крім того, російські військові пишуть відмови від подальшої участі у війні і готові за це йти до в’язниці.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про наступ мова не може йти, оскільки ворог поніс досить суттєві втрати. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар’їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи, але на сьогоднішній день відомо, що морально-психологічний стан військових РФ зовсім впав. Командир славнозвісної 155-ї бригади морської піхоти був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Також підрозділи "Степ" та "Тигр" на сьогоднішній день відмовляються брати участь у бойових діях. Відомо про 126-ту бригаду, в якій 20 чоловік написали відмову і повідомляють, що краще відсидять в тюрмі, ніж будуть гарматним м’ясом", - розповів він.

Дмитрашківський зазначив, що на даний момент у ворога основне завдання – відновити сили, техніку, оскільки вони за минулий тиждень втратили близько двох батальйонів особового складу.

Також читайте: Війська РФ проводять ротацію з метою відновлення наступу на Вугледар, - ISW

Автор: 

ЗСУ (7674) Вугледар (147)


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У Владивостоці ціле кладовище з морської піхоти
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10.03.2023 11:32 Відповісти
Бажано , щоби вся параша стала суцільним кладовищем 😠
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10.03.2023 12:23 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1634097909250621441 российской БМП-1 в бок прилетает "поцелуйчик" из украинского РПГ, после чего экипаж говновозки спешно ретируется На втором ролике квадрокоптер при помощи гранаты окончательно ставит точку в боеспособности этой машины
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10.03.2023 11:36 Відповісти
А британці про ротацію сьогодні написали....Проте карта не фіксує змін на цьому місці.
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10.03.2023 12:40 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Кейт Миддлтон, она же Принцесса Уэльская, провела 8 марта в Шотландии на тренинге украинских военных по разминированию.
Красивое.
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10.03.2023 13:07 Відповісти
У в'язниці краще їм буде, ніж під 155 мм, чи з гранатою за пазухою) і в холодній камері краще, ніж в холодній багнюці під дощем і шквальний вітром з запаленням легенів, якщо доживе до нього
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10.03.2023 14:28 Відповісти
а у в'язниці на них чекає вагнер..
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10.03.2023 14:55 Відповісти
Але до того часу помучаються ж ще хоч трохи. Вони це ж найбільше *******.
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10.03.2023 15:12 Відповісти
А просто ***** вони можуть піти?
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10.03.2023 16:09 Відповісти
 
 