Дефіцит електроенергії в Житомирі становить 75%, мешканці будуть без світла 6–8 годин щодня, - мер Сухомлин
Після ракетного удару по енергетичному об’єкту дефіцит електроенергії в Житомирі становить 75%. Вуличне освітлення та електротранспорт у місті не працюють.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Київ", про це розповів міський голова Сергій Сухомлин.
"Після ракетного удару по енергетичному об’єкту в Житомирі у місті повністю зникло світло. Спочатку почали підключати об’єкти критичної інфраструктури. Лікарні працювали на генераторах, тут проблем не було. До 11 години ранку ми змогли подати мешканцям воду. Зараз Житомир отримує 25% електроенергії від необхідного об’єму. Вуличне освітлення та електротранспорт не працює. 6–8 годин житомиряни будуть без світла кожен день", - йдеться в повідомленні.
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