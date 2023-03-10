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Дефіцит електроенергії в Житомирі становить 75%, мешканці будуть без світла 6–8 годин щодня, - мер Сухомлин

світло

Після ракетного удару по енергетичному об’єкту дефіцит електроенергії в Житомирі становить 75%. Вуличне освітлення та електротранспорт у місті не працюють.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Київ", про це розповів міський голова Сергій Сухомлин.

"Після ракетного удару по енергетичному об’єкту в Житомирі у місті повністю зникло світло. Спочатку почали підключати об’єкти критичної інфраструктури. Лікарні працювали на генераторах, тут проблем не було. До 11 години ранку ми змогли подати мешканцям воду. Зараз Житомир отримує 25% електроенергії від необхідного об’єму. Вуличне освітлення та електротранспорт не працює. 6–8 годин житомиряни будуть без світла кожен день", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Майже половина міста без електроенергії: наслідки удару РФ по Житомиру

Автор: 

Житомир (582) обстріл (29234) електроенергія (6257) Сухомлин Сергій (49) відключення світла (1097)


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А як взагалі допустили, що один сраний дрон такого наробив? Не ракета. Не кинджал, який не перехоплюється. Дрон.
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10.03.2023 11:45 Відповісти
А звідки інформація про дрон?
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10.03.2023 11:58 Відповісти
Бачила статтю на укр нет, здається, що один чи два дрона влучили в об'єкт.
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10.03.2023 12:00 Відповісти
Треба меру, ще більший портрет призидента на стіну прибити., а краще два...
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10.03.2023 11:58 Відповісти
Житомир по відношенню до"братів"бульбашів майже як прифронтове місто,і без ПВО яке моглоб збити хочаб сраного мопеда,ГЕНІАЛЬНО.
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10.03.2023 12:00 Відповісти
це мені лише одному здалося, шо у мера шось не те з арихметикою?
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10.03.2023 12:07 Відповісти
Херня ,явно не надолго....мы сидели когда 6 часов света в день давали а 18 без и не плакали.Война идёт вражеской твари кремлевской уже не долго осталось.
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10.03.2023 13:00 Відповісти
Тут такі специ, що капець. Встали з дивана і вперед, в війська ППО, в мерію, комунальники. Принесіть хоч якусь користь. Клоуни
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10.03.2023 13:39 Відповісти
 
 