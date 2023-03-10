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Новини Протести в Грузії
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Симоньян про протести в Грузії: Ніхто панькатися не буде - просто шарахнуть ракетою по Тбілісі

симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що "з Грузією ніхто панькатися не буде" і що по Тбілісі завдадуть ракетного удару "у разі повторення серпня 2008 року".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у себе в Телеграмі.

"Із самого початку було ясно, що увесь цей шухер потрібний виключно, щоб відкрити проти нас другий фронт", - висловилася пропагандистка. 

"Нема кому їм підказати, що у разі повторення у Грузії серпня 2008 з Грузією ніхто панькатися не буде і війська туди ніхто не посилатиме, а просто шарахнуть ракетою по Тбілісі... Тому дарма ви це все затіяли".Симоньян про протести в Грузії: Ніхто панькатися не буде - просто шарахнуть ракетою по Тбілісі 01

Нагадаємо, у Грузії з 7 березня тривають протести. Зараз протестувальники вимагають відставки уряду та дострокових виборів. Протести почалися після того, як парламент проголосував за законопроєкт про іноагентів, який у багатьох аспектах копіює анологічний російський закон і обмежує свободу слова. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести у Грузії: парламент офіційно відкликав закон про іноагентів

Грузія (1852) пропаганда (2826) росія (66104) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+69
Ну, звісно, ніхто не посилатиме війська. Їх у вас просто немає. Все, що могли нашкребти, сидить в Україні.

Тому треба вас якнайшвидше викидати з Грузії. Та й з придністров'я і бульбостану також...
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10.03.2023 11:55 Відповісти
+66
"ТЕЛЕВИДЕНИЕ в московии, это когда овощи по внешнюю сторону экрана наблюдают за животными по другую сторону экрана."
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10.03.2023 12:01 Відповісти
+64
А всё. Армия загрузла в Украине. Даже боброедка понимает, что мяса на два фронта не хватит. Порадуются жертвам среди грузин и дальше займутся повседневным свинством. Будь в Грузии у власти соколы, уже давно начали бы операцию по деоккупации Абхазии и Осетии. Время лучше не придумаешь.
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10.03.2023 12:00 Відповісти
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"...і Кієв за 3 дня!"
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10.03.2023 11:54 Відповісти
"ТЕЛЕВИДЕНИЕ в московии, это когда овощи по внешнюю сторону экрана наблюдают за животными по другую сторону экрана."
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10.03.2023 12:01 Відповісти
Краще і не скажеш!
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10.03.2023 14:01 Відповісти
типичная правокаторка , подстрекает грузию на ненависть к парашникам ( которой не достаточно ) , для параши нужна кровь , и вполне возможно грохнут какого нибудь руснявого , обвинят в єтом грузин , и начнется ,, миротворческая ,, операция по защите рускагаварящих .................грузины , ВАС ИГРАЮТ , а что бы кацапам не показалось мало - вооружайтесь . Не будте овцами , кацапы сцыкливые и злобные , и это их слабые места , ............спокойно , с улыбкой , запускаете их на свою территорию , ( можно даже с цветочками ))))) , а потом устраиваете им ночь длинных ножей , а как резать баранов вы знаете , .........и ни каких угрызений совести , ни какой жалости и размышлений , для вас сейчас стоит вопрос выживания , как этноса , как национальности , как культуры , ......эти твари не принесут вам ничего кроме смерти, горя и слез , .............
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10.03.2023 12:25 Відповісти
много**издовая **изденка Симоньян геть е**нулась впрочем 99% всего такого ското быдло базы на Пе**ерастии Е**анарии..
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10.03.2023 13:02 Відповісти
Не вважаю "ночь длинных ножей" цивілізованим рішенням етнічного/національного питання. Це при всій моїй ненависті до москалів-андрофагів.
Розповім я Вам одну повчальну історію, котру мені доповів один місцевий мешканець міста Тбілісі навесні 2008-го року (якраз напередодні військового вторгнення москалів у Сакартвело я був там у тривалому відрядженні). Так от. Якось приїхала група китайців (декілька десятків сімей) у Тбілісі, купили собі квартири, почали займатися бізнесом у сфері торгівлі та різних послуг. Але минуло пів року чи трохи більше й ті китайці кудись поділися. Всі до єдиного! А поділися вони тому, що ніхто з місцевих мешканців не користувався їхніми послугами та нічого у них не купував. Тобто, бізнес лопнув, гроші закінчилися...
З москалями складніше; їх, "панаєхов", досить багато у всій країні. І позбутися їх буде доволі тяжко. А без допомоги влади та уряди--неможливо. Тому будемо сподіватися на свідомість пересічних громадян Сакартвело на зміну прокремлівської влади та вирішення "москальського" питання на законодавчому рівні, а не масовим терором.
Одна деталь, котра мене приємно вразила: переважна більшість молоді у Тбілісі (а на периферії й поготів) не володіє т.з. російською мовою.
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10.03.2023 17:45 Відповісти
Ну шарахнули что? Дураков жизнь не учит.
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10.03.2023 11:54 Відповісти
курка,вона і є курка.ця шалава ще думає що їх ще хтось боїться,ці погрози грузинам до сраки,на мою думку вони сміливіші за білорусів-рабів
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10.03.2023 12:24 Відповісти
А латиніна зве кацапів "свєргать путінскій рєжім в Тбілісі".

Це щоб різниця між узкім і харошім узкім була очевидна: одні прагнуть все знищити військовим шляхом, а інші прагнуть того ж самого, щоб без санкцій для себе.

Але знищите все довкола прагне кожна кацапіна.
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10.03.2023 12:52 Відповісти
Ну, звісно, ніхто не посилатиме війська. Їх у вас просто немає. Все, що могли нашкребти, сидить в Україні.

Тому треба вас якнайшвидше викидати з Грузії. Та й з придністров'я і бульбостану також...
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10.03.2023 11:55 Відповісти
Воно то так , але тих хто втікли в Грузію з Росії від мобілізації напевно немало. І їх знову будуть "захищати". Недарма їх і випускали.
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10.03.2023 12:30 Відповісти
Після заворушень у Тбілісі на кордоні з Мордором виникли величезні затори з втікачів.
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10.03.2023 13:10 Відповісти
та заспокойся ти з викиданням москальні з грузії та білорасєї, прийми гідозепаму, і вже спокійно виганяй москальню з України...
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10.03.2023 13:00 Відповісти
Ну загине від ракети чоловік 20, ну хай 50, далі що?
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10.03.2023 11:55 Відповісти
А всё. Армия загрузла в Украине. Даже боброедка понимает, что мяса на два фронта не хватит. Порадуются жертвам среди грузин и дальше займутся повседневным свинством. Будь в Грузии у власти соколы, уже давно начали бы операцию по деоккупации Абхазии и Осетии. Время лучше не придумаешь.
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10.03.2023 12:00 Відповісти
Ці мокрі мрії про атомну ракету взагалі то
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10.03.2023 12:39 Відповісти
кончене, ти без "порохоботів" мабуть життя свого неуявляеш
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10.03.2023 12:05 Відповісти
тим більше що навіть сам Міхо почав прозрівати що його спецом злили(думаю там замішана шлюшка депутатша) владі ***** у грузії перед початком війни, щоб багато не патякав, адже Міхо для хайпу любить правду матку рубати про владу.
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10.03.2023 12:29 Відповісти
Ну не сам де он себя отправил бандеролью в контейнере через закрытую таможенную зону одесского порта. Кто-то же на все это дал "добро".
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10.03.2023 16:32 Відповісти
якого біса "Карлсон" туди сам поперся? чому в Україні не сиділось?
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10.03.2023 12:06 Відповісти
Бо послав Єрмак, виконуючи завдання кремля - "Миша, поезжай, оппозиция тебя ждёт с объятиями. Контейнер для переезда мы тебе обеспечим"
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10.03.2023 12:24 Відповісти
Ти русскій?
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10.03.2023 12:06 Відповісти
При Порошенку Міхо отримав громадянство та посаду. А при зеленій шоблі шо?
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10.03.2023 12:08 Відповісти
І депортацію з мішком на голові
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10.03.2023 13:11 Відповісти
Так то ж при зелених його в Грузію в контейнері зі сметаною відвезли. А при Порохові він навіть бикував з жЮлькою на кордоні
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10.03.2023 13:23 Відповісти
При Порошенку:
2015 - Міхо отримав громадянство та посаду;
2016 - звільнений з посади;
2017 - позбавлений громадянства, коли був за кордоном, прорив з Польщі до України;
2018 - депортація з України;
При Зеленському:
2019 - повернення до України, повернення громадянства;
2020 - отримав посаду і був на ній пока не поїхав до Грузії, до цього часу громадянин України.
Так, зелена шобла не змогла надати Саакашвілі порошенківського рівня розваг.
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10.03.2023 17:36 Відповісти
Піар і більш нічого. На зло Порошенку. А потім випер в Грузію де з нього зараз знущаються. Чи не так? Чи ти думаєш шо Міхо сам прийняв таке рішення і добровільно пішов на такі кроки? Він далеко не ідіот щоб себе заживо віддати на потурання.
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10.03.2023 19:23 Відповісти
Чого це на зло Порошенку? Просто людське ставлення. А Міхо давно поривався до Грузії. Мабуть вирішив, що вже час, але трапилась невдача. Такий палкий грузин.
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13.03.2023 11:08 Відповісти
"на две части" распадается... это они ссылаются на помощь предателей внутри Украины среди местных сепаров и коллаборантов, которые выбирали себе в местную власть прокацапские партии
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10.03.2023 11:56 Відповісти
вот что беленькая по утрам с манкуртами делает недоармянке пора задуматься куда бежать в случае близкого распада парашки на 5-6 территорий
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10.03.2023 11:56 Відповісти
Куди бігти, вона думає, що хвилини, але в той же час розуміє, що бігти нема куди. Вірніше бігти є куди, але за біготню гроші не платять, а платять за піз...ш. І за що жити??? Так що їй би ваші проблеми.
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10.03.2023 13:28 Відповісти
По маєтку бедзіни ,будь ласка.
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10.03.2023 11:56 Відповісти
А в Грузії ППО є. Те, що ми їм дали і вони відмовилися повертати.
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10.03.2023 11:59 Відповісти
Нічим шарахати. Ракети пішли на трансформатори
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10.03.2023 12:00 Відповісти
Кругом сунуть свого кацапського носа! Треба просто шарахнути по Кремлю! І все...
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10.03.2023 12:01 Відповісти
Я іноді диву даюся як у росії виходить абсолютно звідусіль відбирати для себе тільки наймразотнішу мразь. З усіх вірменів - Симонян, з усіх євреїв - Соловйов і т.д.
Це талант.
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10.03.2023 13:57 Відповісти
"Пи*#&ти, не мішки таскати..."
Але цього вистачить для Гааги, і вона це вже добре розуміє, згідно її власних висказувань
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10.03.2023 12:02 Відповісти
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10.03.2023 15:41 Відповісти
кацапські уклоністи у Грузії, походу, дуже вдячні тупорилій симонянші за таку, їхню, окупаційну презентацію..
а Грузинам-патріотам нема потреби (та й без цього) вказати кацапам, хто вони, агресори, є по-жЫзні для Цивілізованого Світу
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10.03.2023 12:02 Відповісти
На фоні клімаксу, у неї активно прогресує параноІДАЛЬНА АГРЕСІЯ, а це уже розділ ПСИХІАТРІЇ….!!
Краще б гроші на репараційні виплати для України збирала, щоб після усих виплат, удастя встати в чергу під умовно- дострокове звільнення, під час зовнішнього управління територіями московії!!!
Добре було б, щоб скрепниє» її не повісили десь на дереві, за брехню!!!
Слава Україні!!
Слава Захисникам України!!
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10.03.2023 12:08 Відповісти
Дєржи мєдальку , только больше нє нєси ету хрєнь - о ракєтах , дура. У нас іх уже нє хватаєт даже для Украіни .
..
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10.03.2023 12:10 Відповісти
Седушку она себе наела нехилую - цюцюрка Кеосаяна утонет.
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10.03.2023 12:21 Відповісти
"Гарна заява!"- грузинам для роздуму!
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10.03.2023 13:38 Відповісти
різноманітні блогери-пустобрехи-всезнайки ще кілька місяців тому з усіх прасок,таємниче моргали і натякали на український зе-моссад....ну і де цей моссад? хіба справжній Моссад дозволив би щоб якісь персонажі роками закликали знищити Ізраїль та євреїв? а всі ці сімоняни вассермани соловйови красовскіє сладкови тощо живуть і квітують...
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10.03.2023 12:13 Відповісти
Таке ж питання. Чому ці серуни ротом живі до сих пір?
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10.03.2023 12:21 Відповісти
Подстилка фашисткая (Симона) иди на ***
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10.03.2023 12:14 Відповісти
Носата!
Ти вже захопила всю Україну за два дні.
Рік тому.
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10.03.2023 12:14 Відповісти
Шарахнут, твою ссаную ********* армению уже ******* как шлюху.фу ***** какие эти армяшки мрази
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10.03.2023 12:15 Відповісти
може симонянку пора вже саму в ліфті покатать?
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10.03.2023 12:17 Відповісти
они все понимают , понимают что это их предсмертные речи , по этому и бесятся , как бесы при виде креста , они полностью потеряли связь с реальностью , их предсмертные судороги проявляются все больше и больше , все на что они сейчас способны - изрыгать желчь, проклятия, угрозы , .................кацапам ***** , и это все что нужно сейчас понимать .
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10.03.2023 12:31 Відповісти
Экспериментаторы проводили опыты с крысами, пытаясь понять основы социального поведения людей(у людей и крыс с точки зрения биологии наиболее ярко выраженные социальные типы поведения).
В частности преодоление неких табу, в случае с крысами - каннибализм.
Доводили крысу до крайнего голода, а затем ей подбрасывали раненого крысеныша. Крыса долго мучилась сомнениями, иногда до 2-3 суток, но затем все же съедала его. Всё, если некий моральный предел сломлен, то далее никаких сомнений - жрет своих сородичей ни секунды не задумываясь.
Марго Симоньян та же обезумевшая крыса, для которой никаких моральных запретов больше не осталось. Ракету, так ракету, Бомбу, так Бомбу... На всех... На Киев... На Лондон... На Тбилиси... На Ереван...
Сгорите вы в огне, а я хочу вкусно жрать, сладко пить, мягко спать, а что с вами будет, мне плевать.
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10.03.2023 12:20 Відповісти
Ей бы задуматься о моменте, когда шарахнут по Москве.
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10.03.2023 12:25 Відповісти
пока русня не получит адекватный ответ - хамское поведение будет продолжаться. Рассказы о начале 3-й мировой только их подстегивают. Раз вы этого боитесь - значит мы страшные и сильные.
Запад в ближайшее время этого не поймет, а наше полит. руководство на ответку не способно. По разным причинам. Точнее, по одной причине
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10.03.2023 13:05 Відповісти
В 2018-м она столько дер**а вылила на Армению, что ей запретили въезд на историческую родину.
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10.03.2023 12:24 Відповісти
Не запретили, хотя и это тоже.
Католикос всех армян издал церковное постановление, которое зачитали во всех армянских церквях мира - "Маргариту Симоньян армянкой больше не считать"
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10.03.2023 12:47 Відповісти
Ну що Грузіє? пообнімались з кацапами, понаприймали "біженців"? Історія вчить того що нічого не вчить. Як власне і нас, 30 років Незалежності просрали ділячи прибутки від вонючого кацапського газу та обнімаючись з ними
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10.03.2023 12:33 Відповісти
Сифоньян, не фони!
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10.03.2023 12:39 Відповісти
Скоро, дуже скоро інші країни зрозуміють, що м'ясо в кацапстані закінчується і прийшов час повертати своє. Ця вірменська курва здохне і ніхто про не і не згадає.
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10.03.2023 12:39 Відповісти
Симонян узнаю по *балу.
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10.03.2023 12:42 Відповісти
Если она и доживёт, то увидит скорое деление на много частей бывшей россии
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10.03.2023 12:44 Відповісти
Одним словом - "піDараска".
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10.03.2023 12:47 Відповісти
Кацапи і в Грузії кацапи... А зараз в братів - грузинів є неймовірний шанс знести прокремлівський парламент та повернути свою землю. Судячі з кількості протестуючих у Тбілісі, там ще нормальні грузини є, далеко не всі рашкозапроданці.
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10.03.2023 12:47 Відповісти
той випадок коли грузинів б.ють а я цинічно з того тішуся.

поки грузини не усвідомлять що тільки пролита кров тримає кордон вони так і будуть здавати свою землю кацапам поки ті їх в море не скинуть.
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10.03.2023 12:49 Відповісти
А це просто балакуча вагіна путлера, не більше . Озвучка бункерного діда
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10.03.2023 12:49 Відповісти
не ну и *************** ********.................................конченная проблядь московии.......................................
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10.03.2023 12:50 Відповісти
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян
про протести у Мацкві
заявила, що "з Мацквою ніхто панькатися не буде
" і що по Мацкві завдадуть ракетного удару
бах!!!
і нєту мацкаля!!
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10.03.2023 12:54 Відповісти
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10.03.2023 13:05 Відповісти
Нацисти-косметологи: новинки з московії
https://www.youtube.com/watch?v=0aHk8QBbCDA
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10.03.2023 13:12 Відповісти
це її істинне обличчя!
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10.03.2023 14:01 Відповісти
Польстили свино/бобродуре. Реальность - намного отвратительнее...
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10.03.2023 15:25 Відповісти
Это карлице с вечно открытыми вонючими грудми Больше подошел бы образ ишака арабского.
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10.03.2023 15:46 Відповісти
Б.....ть многостаночная,сдохни!
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10.03.2023 13:08 Відповісти
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10.03.2023 13:08 Відповісти
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу А вы-то каким боком к внутригрузинским делам?
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10.03.2023 13:10 Відповісти
Не понимаю, почему Симоньян позволяют мучиться от кризиса последнего возраста? Она же давно выиграла конкурс в турецкий публичный дом. Там от таких турки млеют.
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10.03.2023 13:13 Відповісти
неправда)) турки не ******* таких потворних самок))
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10.03.2023 13:54 Відповісти
Да на фига ракету тратить?
Когда Тбилиси можно взять за 10 минут
Че там брать?
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10.03.2023 13:26 Відповісти
Мозгов просто нет , одно только , шарахнуть.
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10.03.2023 13:30 Відповісти
Судьба этой манды и её мужинька незавидна. Конец будет страшен.
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10.03.2023 13:51 Відповісти
Ох, знову "шарахало" вилізло. Як там з Україною справи, шльондра? "Шо там йєйо брать ту Україну", так, боброїдка?
Соснули в Україні, тепер будете смоктати всюди.
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10.03.2023 13:52 Відповісти
а треба шарахнути ракетою по симонян. Повітря очистити на землі хоч трошки.
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10.03.2023 13:52 Відповісти
Для України було б дуже важливо, щоб грузинська опозиція перемогла. Та є кілька "але", - Вадим Денисенко

"І опозиція, і влада в Грузії солідарні в одному: ніхто з них воювати за Абхазію зараз не буде. Не тіште себе ілюзіями: другий фронт Грузія не відкриє.

Для Росії необхідна дестабілізація в Грузії, щоб змусити колективний захід почати переговорний процес по Грузії разом з Росією. Плюс для нас в тому, що росіяни цю дестабілізацію роблять через одне місце, а тому, у них не повинно нічого вдатися"
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10.03.2023 13:58 Відповісти
Обыкновенный кацапофашизм.
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10.03.2023 14:03 Відповісти
Так там же ш повно кацапів! Майже рік як там оселилися, потікали від могілізації!
сіманяшка про то не знає?
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10.03.2023 14:52 Відповісти
ПЗДИТ !!! ЕСЛИ ШАРАХНУТ ТО ВТОРОЙ ИЛИ УЖЕ НЕ ВТОРОЙ ФРОНТ ОТКРОЕТСЯ СРАЗУ ЖЕ !?
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10.03.2023 15:11 Відповісти
Их папаша Геббельс - ДАВНО ПОЗАДИ...
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10.03.2023 15:23 Відповісти
Самі наворочені рашисти, як правило, не мають ніякого відношення до "рускіх" за своїм походженням і "кров'ю".....То ще з часів Сраліна традиція така.
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10.03.2023 15:27 Відповісти
Скільки розмов було про Український "Мосад"! Якщо це можливо , то першими повинні бути соловйови і сімоньяни . Як свого часу захарченки , мотороли та гіві . Хоча , тих , можливо самі кацапи і зачищали . Але цих пи.доболів треба нищити - в основному їхня заслуга в тому , що орки лізуть в Україну вбивати .
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10.03.2023 15:29 Відповісти
когда уже этой твари сделают колумбийский галстук?а,ведь ******...ться!
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10.03.2023 15:56 Відповісти
Переживает за Сухуми??,ТУДА нерусский Кремль напереселил хайских арабов (арабоцыган у историка А.Величко 19век), доведя их численность там до 53% а потом отнял у Грузии.И это при том что 600000 абхазцев в Турции ждут возврата на Родину.Также в Карабах, Кубань и Ставрополь прямо из Ливана и всего Арабистана НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ напереселил арабохайев.
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10.03.2023 15:59 Відповісти
Скоро ей язык вырвут.Инфа сотка.
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10.03.2023 17:12 Відповісти
Таку саму фразу колись казав дохлий жириновський.

Бобриха повинна здохнути у страшних борошнах.
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10.03.2023 18:23 Відповісти
Наимерзейшая, толстозадая армянская тварь🤬 Мечтаю увидеть эту кровожадную суку, болтающейся в петле вверх ногами!
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10.03.2023 18:41 Відповісти
Разшарахалась ****** подстилка ). Эту курву шарахали в каждом кабинете МИДА, смоктала под столом таким как Лавров- что не может шарахнуть уже
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11.03.2023 10:11 Відповісти
 
 