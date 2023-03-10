Симоньян про протести в Грузії: Ніхто панькатися не буде - просто шарахнуть ракетою по Тбілісі

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що "з Грузією ніхто панькатися не буде" і що по Тбілісі завдадуть ракетного удару "у разі повторення серпня 2008 року".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у себе в Телеграмі.

"Із самого початку було ясно, що увесь цей шухер потрібний виключно, щоб відкрити проти нас другий фронт", - висловилася пропагандистка.

"Нема кому їм підказати, що у разі повторення у Грузії серпня 2008 з Грузією ніхто панькатися не буде і війська туди ніхто не посилатиме, а просто шарахнуть ракетою по Тбілісі... Тому дарма ви це все затіяли".

Нагадаємо, у Грузії з 7 березня тривають протести. Зараз протестувальники вимагають відставки уряду та дострокових виборів. Протести почалися після того, як парламент проголосував за законопроєкт про іноагентів, який у багатьох аспектах копіює анологічний російський закон і обмежує свободу слова.

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