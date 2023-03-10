Російські ДРГ використовують човни, які викрали під час відступу з Херсону, - Соболевський

Російські військові використовують для ДРГ човни, які вони викрали під час відступу з Херсону

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ

"Човни, які орки вкрали у херсонців перед втечею з правобережної Херсонщини, вони намагаються використати для проникнення ДРГ на нашу територію, у тому числі для висадки своїх груп на острови", - йдеться в повідомленні.

За словами Соболевського, військові ЗСУ частину цього флоту вже перевели до категорії підводного.

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