УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11104 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 750 3

Російські ДРГ використовують човни, які викрали під час відступу з Херсону, - Соболевський

човен

Російські військові використовують для ДРГ човни, які вони викрали під час відступу з Херсону

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ 

"Човни, які орки вкрали у херсонців перед втечею з правобережної Херсонщини, вони намагаються використати для проникнення ДРГ на нашу територію, у тому числі для висадки своїх груп на острови", - йдеться в повідомленні.

За словами Соболевського, військові ЗСУ частину цього флоту вже перевели до категорії підводного. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій Херсонщині намагаються мілітаризувати українських дітей, - Соболевський

Автор: 

викрадення (822) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5887)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только вы скажите теперь какого лысого вы лишили боевых выплат тех ребят, которые и переводят этот флот в подводный?
показати весь коментар
10.03.2023 11:53 Відповісти
Ептель вторая межгалактическая шо вкрал тем и воюй.
показати весь коментар
10.03.2023 12:11 Відповісти
ну это ожидаемо. Наши тоже на их танках вышивают. Конечно было бы лучше, если бы они наши унитазы с собой таскали и использовали
показати весь коментар
10.03.2023 13:11 Відповісти
 
 