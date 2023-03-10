Заживлено понад 60% будинків у Харкові, електротранспорт і метрополітен не працюють, - Терехов про наслідки масованих обстрілів
Енергетики та комунальні служби відновили енергопостачання понад половини житлових будинків у Харкові.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За ніч нам вдалося заживити близько 60% житлових будинків. Є певні складнощі. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо в Харкові нормальне електропостачання", - зазначив він.
За словами Терехова, наземний електротранспорт і метрополітен не працюють. На заміну їм виведено муніципальні автобуси.
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