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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкцій проти РФ залишилося не так багато, потрібно продовжувати фінансову та військову підтримку України, - Боррель

боррель

Європейський союз майже вичерпав свої можливості для каральних заходів проти Росії, і увага блоку має бути спрямована на фінансову та військову підтримку України.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"З точки зору санкцій ми можемо зробити не так багато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку", - пояснив він.

За останній рік ЄС схвалив 10 раундів санкцій проти Москви, покликаних ускладнити фінансування війни і позбавити Росію технічного обладнання та запчастин для зброї, яка буде використана проти України.

"Було б дивно, якби через рік після початку вторгнення у нас залишилося набагато більше варіантів. Ми використовуємо наш поетапний процес, і ми були поступовими - можливо, іноді занадто поступовими", - додав Боррель.

"Але дійсно, через рік після вторгнення ми наближаємося до вершини драбини", - сказав він, відповідаючи на питання про наступні можливі кроки блоку у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Відповідь завжди одна - продовжувати підтримувати Україну. Україні потрібно багато грошей просто для того, щоб підтримувати техніку в робочому стані, воююча держава має багато фінансових потреб - це вимагатиме багато зусиль з нашого боку - тому санкції та військова підтримка - це ще не все", - наголосив він.

Боррель сказав, що рішення про бойові дії "має ухвалювати Україна", але відповідальність Європи "полягає в тому, щоб підтримати їх, в тому числі шляхом надання зброї та боєприпасів".

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Автор: 

росія (66104) санкції (12122) Євросоюз (13672) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
То не санкцій мало залишилося, то ви погано шукаєте
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10.03.2023 12:44 Відповісти
+5
Досі нема санкцій на банки, за допомогою яких обходять санкції.
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10.03.2023 12:44 Відповісти
+4
А SWIFT відключити повністю?
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10.03.2023 12:39 Відповісти
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А SWIFT відключити повністю?
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10.03.2023 12:39 Відповісти
То не санкцій мало залишилося, то ви погано шукаєте
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10.03.2023 12:44 Відповісти
Досі нема санкцій на банки, за допомогою яких обходять санкції.
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10.03.2023 12:44 Відповісти
якби напали на вас то відразу б і санкції знайшлися і велика їх кількість і неймовірна потужність.

а так продовжуєте в немічних калік гратися.
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10.03.2023 12:46 Відповісти
Пісдун. Так виглядає, що Росія дійсно скупила оптом європейську еліту. Вони всі скопом говорять одне, а роблять недостатньо, щоб дійсно придушити цю фашистську нечисть.
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10.03.2023 12:51 Відповісти
Бо війна не в них. Ім вигідно торгувати з ******, але через Україну вони цього не можуть. Тому й вводять недосанкції, щоб і бізнеспартнера не добити, і щоб зберегти своє лице "борців проти тиранії".
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10.03.2023 12:59 Відповісти
Не впадай у відчай, дядьку, ми з України розкриемо тобі величезні горизонти для санкцій. Ми тобі можемо прислати кілька томів з ідеями подальших санкцій.
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10.03.2023 12:53 Відповісти
Достатньо буде зовсім малого - щоб вже існуючі санкції запрацювали. Поки пацаки їх обходять, це мало допомагає.
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10.03.2023 13:42 Відповісти
Щось "пекельні санкції" швидко здулися, а паРаша не дуже їх і відчула, вже вистроївши шляхи контрабанди. А слабо ембарго на всі товари паРаші запровадити? І заборону на експорт усіх товарів до паРаші? Хай живуть, як в КНДР.
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10.03.2023 13:04 Відповісти
Європейські санкції - це крок вперед та два назад. Торгівля та корупція деяких європейських країн переважає над питаннями європейської безпеки. ***** цим вдало користується
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10.03.2023 13:06 Відповісти
Є ще повне ембарго агресору.

Але ж кишка тонка. Хочеця і Дартаньяном бути і гаманець набивати.
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10.03.2023 13:17 Відповісти
Может, санкций мало осталось. Но не введены в действия самые эффективные санкции - народные санкции. Если на каждой торговой точкой Европы будет висеть список фирм, работающих с Россией или в России, и предупреждением, что эти фирмы сообщники руссофашизма, то можно включать секундомер, сколько эти фирмы просуществуют до банкротства, а вместе с ними руссофашизм
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10.03.2023 13:27 Відповісти
Якби ще ті, що вже є, працювали як слід, а не як кому вигідно...
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10.03.2023 13:48 Відповісти
Эти санкции как минеральная вода ни пользы ни вреда ещё год назад были заявление о дефолте, отключения от SWIFT
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10.03.2023 14:03 Відповісти
Ааааацкие санкции.....
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10.03.2023 15:34 Відповісти
 
 