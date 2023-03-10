Санкцій проти РФ залишилося не так багато, потрібно продовжувати фінансову та військову підтримку України, - Боррель

Європейський союз майже вичерпав свої можливості для каральних заходів проти Росії, і увага блоку має бути спрямована на фінансову та військову підтримку України.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"З точки зору санкцій ми можемо зробити не так багато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку", - пояснив він.

За останній рік ЄС схвалив 10 раундів санкцій проти Москви, покликаних ускладнити фінансування війни і позбавити Росію технічного обладнання та запчастин для зброї, яка буде використана проти України.

"Було б дивно, якби через рік після початку вторгнення у нас залишилося набагато більше варіантів. Ми використовуємо наш поетапний процес, і ми були поступовими - можливо, іноді занадто поступовими", - додав Боррель.

"Але дійсно, через рік після вторгнення ми наближаємося до вершини драбини", - сказав він, відповідаючи на питання про наступні можливі кроки блоку у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Відповідь завжди одна - продовжувати підтримувати Україну. Україні потрібно багато грошей просто для того, щоб підтримувати техніку в робочому стані, воююча держава має багато фінансових потреб - це вимагатиме багато зусиль з нашого боку - тому санкції та військова підтримка - це ще не все", - наголосив він.

Боррель сказав, що рішення про бойові дії "має ухвалювати Україна", але відповідальність Європи "полягає в тому, щоб підтримати їх, в тому числі шляхом надання зброї та боєприпасів".

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