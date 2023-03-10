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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Орбан: "Ми ніколи не були так близькі до того, щоб локальна війна перетворилася на світову"

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що імовірність переростання війни в Україні в глобальний конфлікт зростає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Рік тому ми всі сподівалися, що цей збройний конфлікт не переросте у справжню війну, але війна набагато жорстокіша, ніж коли вона почалася", - сказав Орбан.

Він зазначив, що Угорщина і Ватикан - єдині держави в Європі, які виступають за мир.

"Міжнародна громадська думка різко розділилася. Є Захід, а є інші: турки, араби, китайці, африканці, вони закликають до припинення вогню і мирних переговорів", - додав він.

Орбан сказав, що лідери Заходу перебувають у військовій лихоманці.

"Німці почали з касок, тепер вони на танках, а зараз вже заговорили про те, щоб відправити винищувачі", - зазначив він.

Орбан також не відкидає, що західні країни можуть відправити в Україну своїх військових, і попередив, що ризик світової війни став дуже близьким.

"Ми ніколи не були так близькі до того, щоб локальна війна перетворилася на світову", - сказав він.

Водночас Орбан підкреслив, що Угорщині необхідно розвивати сильну армію.

Також читайте: Угорщина не ставитиме інтереси України вище за власні, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2338) Віктор Орбан (574)


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Топ коментарі
+40
Шістка істерить, бо пахану кірдик насувається.
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10.03.2023 12:46 Відповісти
+22
З ким світова війна? З кацапськими голозадими мавпами?
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10.03.2023 12:50 Відповісти
+21
ПШНХЙ, свиня!!! Продажна курва Корбан!!! «Локальна війна»!?!? ****** угорська тварина!
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10.03.2023 12:49 Відповісти
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Шістка істерить, бо пахану кірдик насувається.
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10.03.2023 12:46 Відповісти
Так. Відчуває, що параші приходить і тоже кінець приходить Йорбану.
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10.03.2023 12:49 Відповісти
Там "сита старість" "****** накривається" Бо при програші Росії зупиниться будівництво АЕС А вона була "капіталовкладенням" Росії для Орбана і його оточення, за лояльність та лобіювання в ЕС інтересів Росії Адже угода про будівництво "засекречена" А це значить що "справа нечиста І , скоріш всього, Орбан з "шоблою" повинні були стать її "співвласниками" та "стригти купони"
А коли Росія "здохне" і Угорщина залишиться "сам на сам" з недобудованою АЕС - угорці спитають Орбана : "Где деньги, Зин?"
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10.03.2023 13:06 Відповісти
старий маразматік мріяв про Закарпаття...
тілько Закарпаття подарунок до сесесер від лєніна, який бі пуйло його віддав йорбану?
бу-га-га
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10.03.2023 14:06 Відповісти
ПШНХЙ, свиня!!! Продажна курва Корбан!!! «Локальна війна»!?!? ****** угорська тварина!
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10.03.2023 12:49 Відповісти
З ким світова війна? З кацапськими голозадими мавпами?
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10.03.2023 12:50 Відповісти
Не потрібно іронізувати. В разі якщо дійде до світової війни (мало імовірно, але виключати не можна), на стороні росії, будуть як мінімум: Іран, Китай, Північна Корея.
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10.03.2023 13:11 Відповісти
Саме так, їм нічого робити, вони будуть воювати проти цивілізованого світу, бо всім серцем та всією душею ненавидять його. Тут справа в ідеології, як під час другої світової війни. Крім того, сюди можна добавити: Білорусь, Сербію, Венесуелу. Ось вам вже і 3 світова.
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10.03.2023 13:46 Відповісти
Вони всі, на відміну від рашистських ідіотів, прекрасно оцінюють своїх сили, особливо Китай.
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10.03.2023 13:58 Відповісти
сказав орбан сидячі на москальскій пляшці!
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10.03.2023 12:50 Відповісти
знайшов миротварців... най запитає про миролюбні ініціативи ердогану чи ху.. дзі піна у випадку, якщо хло прийде захищати рузьке мір на їх територію...
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10.03.2023 12:51 Відповісти
мадярія як і у другу світову буде за фашистів лише нинішній ватажок не адмірал без моря, а професійний мінєтчик, решта очікувано-прогнозовано...
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10.03.2023 12:51 Відповісти
"лідери Заходу перебувають у військовій лихоманці" - Орбан.

А цей ***** не в курсі, в якому стані перебуває л(п)ідер росії?
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10.03.2023 12:51 Відповісти
У стадії "хронічної мілітаристської діареї"
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10.03.2023 13:07 Відповісти
Але приєдналися вони чомусь не до інших: "турків, арабів, китайців, африканців", а до ЄС та НАТО.
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10.03.2023 13:24 Відповісти
Перевішати б всіх цих "борців за мир"...
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10.03.2023 12:52 Відповісти
Так, через таких як угорці, ми близько.
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10.03.2023 12:52 Відповісти
Начебто не ти, підар, мрієш про Закарпаття. Ти один з розпалювачів цієї війни, ****
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10.03.2023 12:53 Відповісти
Та не з тих він, щоб думати про його країну навіть у сенсі розширення території. Лише відпрацьовує гроші ху#ла і йому пофіг на те Закарпаття.
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10.03.2023 13:00 Відповісти
Дешеві енергоносії під загрозою? ЄС свій гаманець закриває, а від рашистів спонсорування немає?
Ай, "бяда-бяда, огорчєніє!" (с)
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10.03.2023 12:54 Відповісти
Ці ублюдки довгий надавали притулок близькому до Кремля міжнародному злочинцю Сьомі Могілєвичу. Через Могілєвіча і йшло корупційне кремлівське бабло на рахунки європейських політиків в тому числі Орбана! Чому ця європейська політична еліта мовчить про Орбана, адже той факт, що ця мавпа корумпована Кремлем вже просто важко сховати!!! Вони всі замазані! Австрія наприкла!!! *** вашу мать! І всі мовчать!
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10.03.2023 12:58 Відповісти
Орбан и есть одним из её активных поджигателей
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10.03.2023 13:02 Відповісти
https://argumentua.com/stati/orbana-dlya-putina-kupil-mogilevich
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10.03.2023 13:02 Відповісти
Подивіться . Дуже повчально.

Современная армия Венгрии. Спешили, но не успели...

https://www.youtube.com/@user-hy9ot1fw4t

https://www.youtube.com/@user-hy9ot1fw4t Одичалый за Стеной
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10.03.2023 13:02 Відповісти
Не может быть! Так ли никогда?
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10.03.2023 13:08 Відповісти
- Ну от, куме, ми і дожили до ІІІ Світової!
- Та яка-ж вона "Світова"? Воюємо лише ми та Росія!
- Саме "Світова"! Росія воює проти всього світу, а ми - за весь світ!
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10.03.2023 15:08 Відповісти
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10.03.2023 13:10 Відповісти
Якби меньше було таких підарасів як ти з ****** то ніяких воїн би не було.
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10.03.2023 13:11 Відповісти
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10.03.2023 13:12 Відповісти
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10.03.2023 13:11 Відповісти
Орбане, поки ти за широкими спинами українців то ще до тебе не близько
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10.03.2023 13:11 Відповісти
Куда ж ты смотрел, боран, когда подлизывал?!
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10.03.2023 13:13 Відповісти
nevzhe u kacapiv vse na stil'ky *****?
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10.03.2023 13:13 Відповісти
Найбільші територіальні втрати Мадярія понесла по Тріанонському миру після розпаду Австро-Угорської імперії, а після ІІ світової теж
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10.03.2023 13:16 Відповісти
А так було добре:
отримувати кошти від Окурка і Євросоюзу,

язиком воювати за Закарпаття...
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10.03.2023 13:18 Відповісти
В том числе благодаря таким как ты, Орбан. Не было бы тебя, не было бы и путина с его ордо
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10.03.2023 13:18 Відповісти
О, чОрбан розкукарікався!
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10.03.2023 13:26 Відповісти
vsi hto povyazanyi z ****** yakis' drochery na nazvu "Svitova"... chomu ne Vsesvitnya? Galaktychna? Viyna svitiv?

do Drugoi svitovoi, Pershu svitovu nazyvaly prosto - Velyka viyna.
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10.03.2023 13:31 Відповісти
Дійшло ?
рашка ще раніше заявляла про глобальну війну.
Ти не чув чи робив вигляд що не чув ?
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10.03.2023 13:31 Відповісти
Претензії мадяр до сусідів в %% від їх території. Моль бліда обіцяла віддати Закарпаття:
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10.03.2023 13:52 Відповісти
Яка гидота.
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10.03.2023 13:53 Відповісти
Звісно світова і зараз. Усім світом яйця ***** викручують
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10.03.2023 14:08 Відповісти
орбан в тебе е шанс згубити і те що маеш..
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10.03.2023 14:13 Відповісти
Та яка ***** локальнв війна? Падло напало з літаками, ракетами ,танкаии і кораблями .Зносить міста і села з поверхні землі і каже "это не ваша территория и Украины никогда не было а украинцы должны быть уничтожены " .Це він так розуміє про локальні війни ? Довбайобіщє.
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10.03.2023 14:38 Відповісти
На жаль, місцева мад'ярська пропаганда також заносить цю брехню орбана в вуха свого лохторату...
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10.03.2023 14:43 Відповісти
Орбан з Лукою вже готувалися рік тому "Україну ділить" Першому - Закарпаття, а другому - "Чарнигавщину" Вони про це давно мріяли Саме тому підняли війська по тривозі 24 лютого і кинули до кордонів України Тільки Орбан вирішив "почекать" - поки кацапи "Киев за три дня" візьмуть, а потім ввести війська під приводом "захисту співвітчизників" А Лука поперся Однак його "бидло", по дорозі у напрямку Чернігова, побачило масу спаленої російської техніки з "м"ясом" всередині і збунтувавшись, відмовилося йти далі (Так бунтує стадо на бойні, коли випадково почує запах крові) Тому покинули техніку і пішли пішки назад у Білорусь А Лука змушений був послать літаки, які розбомбили колону власної бойової техніки під Михайло-Коцюбинським - "чтоб хахлам не дасталась"!
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10.03.2023 15:23 Відповісти
Кацапів треба добити гуртом в їхньому лігві,щоби ця орда не встигла навіть усвідомити.
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10.03.2023 14:50 Відповісти
а зачем орбану сильная армия, если он собрался переговариваться... ну отдал все что просят - и мир
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10.03.2023 15:03 Відповісти
Те саме щойно написав. Не треба мадярам армії, бо третя світова може початися.
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10.03.2023 16:05 Відповісти
Ну так,дійсно,в концтаборі теж мир і порядок - тиша і всі строєм ходять.
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10.03.2023 15:33 Відповісти
Единственным для борьбы с такими явлениями как фашизм-рашизм есть мировое сообщество.А фашизм,рашизм может существовать только в закрытом обществе.Что-то наподобие Северной Корее. И если некоторые страны этого не понимают в силу разных причин,то не исключено перерастание в мировую войну. Но на сегодня это выглядит маловироятным.Война нужна по идее только фашизму и никому другому!!! Садиться за стол переговоров с фашистами- это точно не путь к миру.А вот изоляция всем миром даст существенный эффект.
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10.03.2023 16:01 Відповісти
"Водночас Орбан підкреслив, що Угорщині необхідно розвивати сильну армію." Джерело:
Якщо ти такий "мирний" і закликаєш нас здатися москалям з кацапами, то й тобі армія не треба. Якщо ті москалі з кащапами прийдуть до тебе, то відразу здавайся, щоб не сталося війни. І в такому випадку не треба тобі ніякої армії.
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10.03.2023 16:03 Відповісти
Как же они боятся наступления ВСУ весной... уже всех дятлов задействовали...
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10.03.2023 16:27 Відповісти
если такой способ будет работать - сначала угроза, а потом получение чего-то в переговорах взамен на ненападение в этот раз... то нападения не прекратятся, это же очевидно
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10.03.2023 16:45 Відповісти
мерзкая,поганая,продажная мразь!чтоб ты сдох ********** подпевала!
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10.03.2023 21:20 Відповісти
немытая вонючая свинья орбан...
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11.03.2023 06:05 Відповісти
 
 