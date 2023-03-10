Орбан: "Ми ніколи не були так близькі до того, щоб локальна війна перетворилася на світову"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що імовірність переростання війни в Україні в глобальний конфлікт зростає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Рік тому ми всі сподівалися, що цей збройний конфлікт не переросте у справжню війну, але війна набагато жорстокіша, ніж коли вона почалася", - сказав Орбан.
Він зазначив, що Угорщина і Ватикан - єдині держави в Європі, які виступають за мир.
"Міжнародна громадська думка різко розділилася. Є Захід, а є інші: турки, араби, китайці, африканці, вони закликають до припинення вогню і мирних переговорів", - додав він.
Орбан сказав, що лідери Заходу перебувають у військовій лихоманці.
"Німці почали з касок, тепер вони на танках, а зараз вже заговорили про те, щоб відправити винищувачі", - зазначив він.
Орбан також не відкидає, що західні країни можуть відправити в Україну своїх військових, і попередив, що ризик світової війни став дуже близьким.
"Ми ніколи не були так близькі до того, щоб локальна війна перетворилася на світову", - сказав він.
Водночас Орбан підкреслив, що Угорщині необхідно розвивати сильну армію.
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А коли Росія "здохне" і Угорщина залишиться "сам на сам" з недобудованою АЕС - угорці спитають Орбана : "Где деньги, Зин?"
тілько Закарпаття подарунок до сесесер від лєніна, який бі пуйло його віддав йорбану?
бу-га-га
А цей ***** не в курсі, в якому стані перебуває л(п)ідер росії?
Ай, "бяда-бяда, огорчєніє!" (с)
Современная армия Венгрии. Спешили, но не успели...
https://www.youtube.com/@user-hy9ot1fw4t
https://www.youtube.com/@user-hy9ot1fw4t Одичалый за Стеной
- Та яка-ж вона "Світова"? Воюємо лише ми та Росія!
- Саме "Світова"! Росія воює проти всього світу, а ми - за весь світ!
отримувати кошти від Окурка і Євросоюзу,
язиком воювати за Закарпаття...
do Drugoi svitovoi, Pershu svitovu nazyvaly prosto - Velyka viyna.
рашка ще раніше заявляла про глобальну війну.
Ти не чув чи робив вигляд що не чув ?
Якщо ти такий "мирний" і закликаєш нас здатися москалям з кацапами, то й тобі армія не треба. Якщо ті москалі з кащапами прийдуть до тебе, то відразу здавайся, щоб не сталося війни. І в такому випадку не треба тобі ніякої армії.