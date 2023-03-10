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Сербія поки не запроваджувала санкцій проти РФ, але поклястися, що ми цього не зробимо, не можу, - президент Вучич
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я не клянуся квітами і медом, як співається в пісні, що ми нічого не зробимо (щодо санкцій. - Ред.), і не можу поклястися, тому що це було б безвідповідально. Але твердість нашої позиції така, що нам поки що не довелося цього робити", - сказав сербський лідер.
Він додав, що "через все, що сталося в 1990-х роках", маючи на увазі бомбардування Югославії НАТО в 1999 році нібито через конфлікт в Косово, Сербія зайняла позицію щодо санкцій, яка є "раціональною, серйозною і яку важко зберегти".
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Ха-ха-ха!
А ще Венесуєла, Єрітрея, БРСР... Можна ще до Китаю з'їздить, якщо запросять...
Роботи - непочатий край! Тож мовчи і працюй, але головне - мовчи.