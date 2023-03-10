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Новини Санкції проти Росії Війна
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Сербія поки не запроваджувала санкцій проти РФ, але поклястися, що ми цього не зробимо, не можу, - президент Вучич

вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я не клянуся квітами і медом, як співається в пісні, що ми нічого не зробимо (щодо санкцій. - Ред.), і не можу поклястися, тому що це було б безвідповідально. Але твердість нашої позиції така, що нам поки що не довелося цього робити", - сказав сербський лідер.

Він додав, що "через все, що сталося в 1990-х роках", маючи на увазі бомбардування Югославії НАТО в 1999 році нібито через конфлікт в Косово, Сербія зайняла позицію щодо санкцій, яка є "раціональною, серйозною і яку важко зберегти".

Читайте: Президент Сербії Вучич заперечив постачання боєприпасів Україні чи Росії: "Ми чисті, як сльоза"

Автор: 

росія (66104) санкції (12122) Сербія (378) Вучич Александр (95)


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вичікує аби бути за переможця...)
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10.03.2023 12:53 Відповісти
********
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10.03.2023 12:59 Відповісти
Що в перекладі-путін, дай грошей
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10.03.2023 13:02 Відповісти
Візьме гроші, а наступного дня приєднається до санкцій!
Ха-ха-ха!
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10.03.2023 13:20 Відповісти
і піде до ЄС як ******** мадярія...
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10.03.2023 13:23 Відповісти
Кидати русню це тренд))
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10.03.2023 13:38 Відповісти
Проконсультуйся з Орбаном. Ще з Папою Римським. Та й про Ердогана не забувай, хоча в нього зараз інших проблем вдосталь...
А ще Венесуєла, Єрітрея, БРСР... Можна ще до Китаю з'їздить, якщо запросять...
Роботи - непочатий край! Тож мовчи і працюй, але головне - мовчи.
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10.03.2023 13:03 Відповісти
Додайте Вучича у перелік поців і киньте у вулик.
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10.03.2023 13:14 Відповісти
Схоже ЄС та США трохи провели "роз'яснювальну роботу" з особливо обдарованими. Новини за пару днів - Туреччина начебто заблокувала транзит підсанкційних товарів, та поновлює переговори з Швецією та Фінляндією щодо їх вступу в НАТО, Орбан почав щось невнятно говорити про перегляд відносин з Росією, тепер Сербія "не може поклястись" щодо санкцій та продала нам ракети до Градів. Ще б Ізраїль розбомбив іранський ВПК та китайці і далі нейтрально споглядали на лисину Путлєра, то це взагалі б був джекпот.
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10.03.2023 13:43 Відповісти
 
 