Знищено 7 човнів із ворожими диверсантами на Херсонщині, - Сили оборони Півдня

Сили оборони попередили чергову спробу росіян висадити ДРГ на острови біля Херсона, знищивши 7 ворожих човнів.

Про це повідомила під час прямого ефіру телемарафону начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

"Ми знищили їхній налаштований флот із семи човнів. Противник обладнав їх навісними моторами, облаштував кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів. Ця їхня "акція" була невдалою, адже за три дні човни та особовий склад у кількості приблизно 20 осіб знищені", - уточнила Гуменюк.

Також офіцер зазначила, що на цих островах зберігається сіра зона. Противник постійно намагається висадити там свої диверсійно-розвідувальні групи, але успіху не має.

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