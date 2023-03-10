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Новини Війна
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Знищено 7 човнів із ворожими диверсантами на Херсонщині, - Сили оборони Півдня

херсон,херсонщина,острови

Сили оборони попередили чергову спробу росіян висадити ДРГ на острови біля Херсона, знищивши 7 ворожих човнів.

Про це повідомила під час прямого ефіру телемарафону начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня  Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

"Ми знищили їхній налаштований флот із семи човнів. Противник обладнав їх навісними моторами, облаштував кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів. Ця їхня "акція" була невдалою, адже за три дні човни та особовий склад у кількості приблизно 20 осіб знищені", - уточнила Гуменюк. 

Також офіцер зазначила, що на цих островах зберігається сіра зона. Противник постійно намагається висадити там свої диверсійно-розвідувальні групи, але успіху не має.

Також читайте: Російські ДРГ використовують човни, які викрали під час відступу з Херсону, - Соболевський

Автор: 

армія рф (17854) Гуменюк Наталія (804) диверсія (357) Херсонська область (5887)


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човни були гумові?

з повідомлення не цілком ясно
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10.03.2023 13:19 Відповісти
Я убью тебя, лодочник)
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10.03.2023 13:19 Відповісти
Матросам з Маскви тепер компанія!
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10.03.2023 13:20 Відповісти
мальчикам там скучно , надо максимально увеличивать компанию.
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10.03.2023 18:16 Відповісти
представляю, каких раков в следующем году будут в Гопре продавать.
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10.03.2023 13:52 Відповісти
Могли би і пішки по дну йти,ракам висиліше буде.
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10.03.2023 14:58 Відповісти
 
 