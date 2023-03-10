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Окупанти на захоплених територіях півдня посилюють контроль на блокпостах, - Федоров

рф,блокпост

На окупованому півдні гауляйтери заявляють про посилання контролю на блокпостах.

Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованому півдні гауляйтери заявляють про "усілєніє" контроля на блокпостах.

На Херсонщині Сальдо очікує "проникнення озброєних ДРГ" і змушує росгвардійців ретельно обшукувати машини селян, що їдуть у справах.

На Мелітопольщині блокпости встановлюють навіть в заповідній зоні поблизу Бірючого – мабуть проти бойових гусей і комарів .

В Мелітополі вибіркові перевірки авто і пішоходів можуть влаштувати прямо посеред міста в будь який момент", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі загарбники закликали готувати підвали будинків під бомбосховища, - Федоров

Автор: 

армія рф (17854) Мелітополь (773) блокпост (220) Федоров Іван (651) Херсонська область (5887)


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