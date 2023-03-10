Окупанти на захоплених територіях півдня посилюють контроль на блокпостах, - Федоров
На окупованому півдні гауляйтери заявляють про посилання контролю на блокпостах.
Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"На окупованому півдні гауляйтери заявляють про "усілєніє" контроля на блокпостах.
На Херсонщині Сальдо очікує "проникнення озброєних ДРГ" і змушує росгвардійців ретельно обшукувати машини селян, що їдуть у справах.
На Мелітопольщині блокпости встановлюють навіть в заповідній зоні поблизу Бірючого – мабуть проти бойових гусей і комарів .
В Мелітополі вибіркові перевірки авто і пішоходів можуть влаштувати прямо посеред міста в будь який момент", - написав Федоров.
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