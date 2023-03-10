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Новини Війна
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Більша частина ПВК "Вагнер" полягла на Бахмутських полях. Їхня безславна історія скоро закінчиться, - Череватий

вагнерівці

Українські військові знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Морально-психологічний стан російських військових зовсім низький.

Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, судячи з перехоплень та звернень керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в ефірі, у нього є конфлікти з командуванням операцією. Так, його найманці ображають військове керівництво країни-агресора.

До того ж, Череватий зазначив, що доблесть і майстерність ЗСУ фактично знищила угрупування "Вагнера".

"Воно зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша його частина полягла на Бахмутських полях", - сказав він.

З огляду на це, речник зазначив, що безславна історія ПВК "Вагнера" скоро закінчиться.

Також читайте: "Вовки Да Вінчі" та "Гонор" знищують "вагнерівців" під Бахмутом. ВIДЕО

Окрім того, Череватий пояснив, що втримання Бахмута важливе, адже тут знекровлюється противник та вибиваються його кращі підрозділи. До того ж, присутній моральний аспект, адже те, що так звана "друга армія світу" не може взяти районний центр - це дуже потужний інформаційно-психологічний фактор впливу на командирів і військових РФ, які розуміють, що ними досить бездарно командують та кидають, як зазначають на Заході, як "м'ясні хвилі".

Автор: 

Бахмут (1562) ПВК Вагнер (1542) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+8
Всі кацапи здохнуть на нашій землі 😠
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10.03.2023 13:44 Відповісти
+6
Багато-не багато, а після того, як зеки дізналися, що пригожин - це півень, до нього не те, що ніхто не стане вже найматися, а його навіть не пускають до зони - коли там з'являються зашкварені пригожиним вагнерівці, на зонах вже вибухають бунти. Тому набір зеків остаточно завершився і чіткі зеки по понняттям скореше підуть під розстріл, ніж до петушатні
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10.03.2023 13:44 Відповісти
+5
Ой, блін! Ну для чого таке ''вангування''? На кацапії зеків ще багато
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10.03.2023 13:37 Відповісти
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Ой, блін! Ну для чого таке ''вангування''? На кацапії зеків ще багато
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10.03.2023 13:37 Відповісти
Багато-не багато, а після того, як зеки дізналися, що пригожин - це півень, до нього не те, що ніхто не стане вже найматися, а його навіть не пускають до зони - коли там з'являються зашкварені пригожиним вагнерівці, на зонах вже вибухають бунти. Тому набір зеків остаточно завершився і чіткі зеки по понняттям скореше підуть під розстріл, ніж до петушатні
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10.03.2023 13:44 Відповісти
У зеків вибор то невеликий - або йдеш до Пригожена або палицю в очко. А от коли адміністрація лагерна отримає наказ не стимулювати призов - тоді і самі не полізуть.
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10.03.2023 14:12 Відповісти
Справжній чіткий зек скоріше винесе тортури та смерть, аніж зашквариться пригожиним. Почитайте історію лагерів, скільки раз намагалися зламати зеків, та ні в якої влади це не вийшло. Може якісь одиниці і зламають, але масового набіру до вагнера вже точно не вийде.
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10.03.2023 14:19 Відповісти
Там таких немає. Там всі вори їхні опущені із фіксуванням процесу на камеру для їх контролю. Два роки назад був злив із системи ФСИН таких відео і вори швидко зробили сходку на якій вирішили що опущені адміністрацією не опущені. Боялись за свої діряві жопи.
Але я все одно згідний з вами що зеки закінчаться.
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10.03.2023 14:38 Відповісти
Легаві таким займаються ще з радянських часів - ламали ворів і у спеціальній колонії "Білий лебідь" та так і не зламали - експеримент провалився. Подивісться ролик, ретро ролик "Архив ФСИН. Как "ломают" и "опускают" заключённого (ИК 63/2 ГУФСИН по Свердловской обл.)." таким займаються і щодо простих зеків і ніякого результату ніхто так і не досяг по сей день такими методами. Якби так можна було, то всім би вже погрожували палицями в дупу і всі б признавалися у будь-яких злочинах та здавали б "братків"-співучасників, аби не стати опущеними але це не працювало і не працює, так само і не спрацюю щодо набіру до вагнера, бо зеки вже зрозуміли, що це не лише зашквар, а і смертний вирок
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10.03.2023 14:53 Відповісти
Ну те що не вдалось зробити в союзі, вдалось в росії. Там всі зони червоні. А ті що не червоні теж червоні тільки в чорний помальовані.
Але це все нюанси, маловажливі. Зеки закінчаться тому що їх якість впаде. Тобто і фізичний і морально- психологічний стан не дозволяє використовувати їх для штурмів усіх до кінця. Система батога і пряника буде змушена збільшувати кількість тих хто має контрольювати увязнених. Збільшиться кількість дезертирства, особливо із зменшенням можливостей штурмових груп. І має настати момент коли їх використання стане недоцільним.
Ну і по поводу бунтів скажу що зеки тільки прикриваються тим що Пригожин петух для того щоб не попасти в штурмові загони. Це в них така гра. Вони грають що вони правильні, чорна масть, і пробують протестувати за правилами цієї гри( я про" блатоту", яка керує " чорними" зонами).
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10.03.2023 15:26 Відповісти
Всі кацапи здохнуть на нашій землі 😠
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10.03.2023 13:44 Відповісти
От мені цікаво, а куди ділися всі ті зебіли, які під час вагнергейту критикували операцію розвідки і казали, що беззбройні вагнерівці-супермени в літаку переб'ють голими руками кілька пасажирів?
Обісралися? Побачили, що це ніфіга не супермени, а пєтухі опущені?
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10.03.2023 13:47 Відповісти
На месте эти боты,временами пишут в защиту нашего великого ЗЕчма.В ютубе их там море,зе и скумбоию преподносят выше небес
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10.03.2023 13:51 Відповісти
Ох який войовничий старк.Беззбройний турок,а саме турецький літак планували посадити,проти найомника-і хто кого?А в літаку ще й жінки і діти-саме на таких суперниках вагнеровці супервоїни.Чи не так старк?Чи ти вважаєш,що воїни наших ЗСУ-хлопчики для биття?
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10.03.2023 14:12 Відповісти
Ну і що що воно найомник, тих найомників було 30 проти 200 людей в літаку, тобто чисто статистично чоловіків на борту було б в кілька разів більше і по лобі надавати алкашні вагнерівській вони могли. Те, що вони найманці, значить лише те, що вони зі зброєю можуть поводитися якось. Вони не каратисти з голівудських бойовиків і проти натовпу пасажирів могли добряче відгребсти!
Плюс, не забувайте, що у салоні мали летіти озброєні представники українських та турецьких спецслужб. Плюс, пісня 11 вересня у салоні літака зазвичай є озброєні авіамаршали у цивільному...
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10.03.2023 14:56 Відповісти
Проскакувала інформація, що по тюрмах почали вербування уже рашистські військові. Якщо це так, то яка особливо різниця - лізтимуть сюди ці зеки під командуванням Пригожина, чи уже Шойгу? Хіба що "кухар" відчуваючи, що влада висковзує з його рук, учинить уже в Росії щось дике....
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10.03.2023 13:52 Відповісти
Пішли вже по псіхушках -- там цього добра хватає .
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10.03.2023 13:58 Відповісти
Не радіймо аж так!
На Кацапії закінчиться Вагнер, то з'явиться якийсь Гігнер!
Там дебілів, які хочуть подохнуть за парашних мільярдерів, не міряно!
Там народ який протетує тільки на колінах перед барином!
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10.03.2023 13:59 Відповісти
в основному полягли не специ-контрактники, а зеки
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10.03.2023 14:02 Відповісти
Вялікій Жуков казав - Баби еще наражают!"

Пригожин каже - Баби еще насажают!
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10.03.2023 14:14 Відповісти
саме так, кожен день там тисяча-інша аліментщиків з'являється. за неуплату аліментів - в тюрму, а звідти - на фронт.
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10.03.2023 15:34 Відповісти
Або - перспали,а на ранок - ізнасілавалі!!
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11.03.2023 01:13 Відповісти
Вони - "армія зеків", можуть собі взяти "відпочинок", перегрупуватися. Завдання із Бахмутом вирішили - оточили з флангів, дороги під прицілом ("цікаво" скільки там згорілої тп підбитої техніки) , в Бахмут увійшли та звязали боєм.

Тепер "армія зеків" тепер перегруповується на Часовий Яр...

Заяви пригожина - клоунада, щоб думали лохи, що типа перемагають.
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10.03.2023 14:40 Відповісти
***** пиши менше, кацапський боте який прикидається українцем)))
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10.03.2023 15:28 Відповісти
ПВА вагнер - зклеїли ласти.
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10.03.2023 15:36 Відповісти
бесславным ублюдкам земля стекловатою!
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10.03.2023 21:21 Відповісти
 
 