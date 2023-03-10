Більша частина ПВК "Вагнер" полягла на Бахмутських полях. Їхня безславна історія скоро закінчиться, - Череватий
Українські військові знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Морально-психологічний стан російських військових зовсім низький.
Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, судячи з перехоплень та звернень керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в ефірі, у нього є конфлікти з командуванням операцією. Так, його найманці ображають військове керівництво країни-агресора.
До того ж, Череватий зазначив, що доблесть і майстерність ЗСУ фактично знищила угрупування "Вагнера".
"Воно зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша його частина полягла на Бахмутських полях", - сказав він.
З огляду на це, речник зазначив, що безславна історія ПВК "Вагнера" скоро закінчиться.
Окрім того, Череватий пояснив, що втримання Бахмута важливе, адже тут знекровлюється противник та вибиваються його кращі підрозділи. До того ж, присутній моральний аспект, адже те, що так звана "друга армія світу" не може взяти районний центр - це дуже потужний інформаційно-психологічний фактор впливу на командирів і військових РФ, які розуміють, що ними досить бездарно командують та кидають, як зазначають на Заході, як "м'ясні хвилі".
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Але я все одно згідний з вами що зеки закінчаться.
Але це все нюанси, маловажливі. Зеки закінчаться тому що їх якість впаде. Тобто і фізичний і морально- психологічний стан не дозволяє використовувати їх для штурмів усіх до кінця. Система батога і пряника буде змушена збільшувати кількість тих хто має контрольювати увязнених. Збільшиться кількість дезертирства, особливо із зменшенням можливостей штурмових груп. І має настати момент коли їх використання стане недоцільним.
Ну і по поводу бунтів скажу що зеки тільки прикриваються тим що Пригожин петух для того щоб не попасти в штурмові загони. Це в них така гра. Вони грають що вони правильні, чорна масть, і пробують протестувати за правилами цієї гри( я про" блатоту", яка керує " чорними" зонами).
Обісралися? Побачили, що це ніфіга не супермени, а пєтухі опущені?
Плюс, не забувайте, що у салоні мали летіти озброєні представники українських та турецьких спецслужб. Плюс, пісня 11 вересня у салоні літака зазвичай є озброєні авіамаршали у цивільному...
На Кацапії закінчиться Вагнер, то з'явиться якийсь Гігнер!
Там дебілів, які хочуть подохнуть за парашних мільярдерів, не міряно!
Там народ який протетує тільки на колінах перед барином!
Пригожин каже - Баби еще насажают!
Тепер "армія зеків" тепер перегруповується на Часовий Яр...
Заяви пригожина - клоунада, щоб думали лохи, що типа перемагають.