Автівка з цивільними підірвалася на ворожій міні на Херсонщині. Двоє людей загинуло, двоє у важкому стані, - ОВА

У селі Іщенка Великоолександрівської громади люди підірвалися на російській міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, на вибухівку натрапив автомобіль, це сталося у полі.

"Постраждалих четверо - двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. У обох діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами. Медики борються за їх життя", - йдеться у повідомленні.

Трагічні випадки свідчать про те, що люди, на жаль, часто нехтують забороною пересуватися територіями, де ще не працювали сапери.

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