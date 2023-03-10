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Новини Війна
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Автівка з цивільними підірвалася на ворожій міні на Херсонщині. Двоє людей загинуло, двоє у важкому стані, - ОВА

міни,розмінування

У селі Іщенка Великоолександрівської громади люди підірвалися на російській міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, на вибухівку натрапив автомобіль, це сталося у полі.

"Постраждалих четверо - двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. У обох діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами. Медики борються за їх життя", - йдеться у повідомленні.

Трагічні випадки свідчать про те, що люди, на жаль, часто нехтують забороною пересуватися територіями, де ще не працювали сапери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трактор підірвався на ворожій міні на Херсонщині, є жертви, - ОВА

Автор: 

розмінування (1002) Херсонська область (5887)


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довго ще ми будемо відчувати наслідки "братніх" обійм((. Співчуття родинам загиблих. Одужання пораненим. Люди, не нехтуйте правилами безпеки, тепер наша країна перетворилась на мінне поле, будьте обережними!
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10.03.2023 13:46 Відповісти
 
 