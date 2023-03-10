Автівка з цивільними підірвалася на ворожій міні на Херсонщині. Двоє людей загинуло, двоє у важкому стані, - ОВА
У селі Іщенка Великоолександрівської громади люди підірвалися на російській міні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, на вибухівку натрапив автомобіль, це сталося у полі.
"Постраждалих четверо - двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. У обох діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами. Медики борються за їх життя", - йдеться у повідомленні.
Трагічні випадки свідчать про те, що люди, на жаль, часто нехтують забороною пересуватися територіями, де ще не працювали сапери.
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shokolad
показати весь коментар10.03.2023 13:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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