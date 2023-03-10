Кабмін удосконалив формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих, - Шмигаль
Уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тепер діятиме чіткий алгоритм:
- Обласні військові адміністрації через інформаційну систему пропонують включення тих чи інших територій до списку;
- Міністерство оборони погоджує їх або обґрунтовано відхиляє;
- Мінреінтеграції затверджує пропозиції або ж дає свою аргументацію щодо відхилення.
"До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади, прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями. Це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують", - пояснює Шмигаль.
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