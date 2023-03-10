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Новини Війна
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Кабмін удосконалив формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих, - Шмигаль

крим,війна

Уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тепер діятиме чіткий алгоритм:

- Обласні військові адміністрації через інформаційну систему пропонують включення тих чи інших територій до списку;
- Міністерство оборони погоджує їх або обґрунтовано відхиляє;
- Мінреінтеграції затверджує пропозиції або ж дає свою аргументацію щодо відхилення.

"До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади, прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями. Це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують", - пояснює Шмигаль. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих, - Мінреінтеграції

Автор: 

Кабмін (14154) Міноборони (7483) Шмигаль Денис (4648) Міністерство реінтеграції (500)


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Так. Тепер будем чекати удосконалення удосконаленого.
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10.03.2023 13:55 Відповісти
А потім ще затвердження удосконалення удосконаленого
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10.03.2023 13:59 Відповісти
Якщо ми будемо надавати допомогу потерпілим від агресії, в нас не буде за що смажити шашлички!
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10.03.2023 18:02 Відповісти
 
 