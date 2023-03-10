УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Війна
12 906 118

Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні зразки західної зброї. У Тегерані можуть намагатися створити власну версію, - CNN

javelin

Росія захоплює на полі бою деяке озброєння і техніку, надані США і НАТО Україні і відправляє до Ірану, де, на думку США, Тегеран намагатиметься переробити ці системи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише CNN.

Джерела видання зазначають, що за останній рік офіційні особи США, НАТО та інших західних країн стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами меншого за розміром, наплічного озброєння, в тому числі протитанкових комплексів Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою.

У багатьох з цих випадків Росія переправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї, повідомляє CNN.

У Росії вважають, що продовження поставок захопленої західної зброї до Ірану стимулюватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні.

Американські чиновники не вважають, що ця проблема є широкомасштабною або систематичною, а українські військові з початку війни взяли за звичку повідомляти Пентагон про будь-які втрати американської техніки російськими військами, кажуть чиновники.

Тим не менш, американські чиновники визнають, що це питання важко відстежити.

Неясно, чи вдалося Ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні, але Тегеран виявився дуже вправним у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

Також читайте: Іран таємно передав Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News

Автор: 

Іран (2070) зброя (7537) росія (66104) Javelin (180) Stinger (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
снн - звичайна паогоня за "сенсацієй".
США дуже багато нової зброї передали Іраку та Афганістану в якості допомоги, яка давно в Ірані.
Так що мотлох з України - це дрібниці.
показати весь коментар
10.03.2023 14:01 Відповісти
+18
На кого розраховані ці вкиди? В Афганістані західна коаліція залишила велику кількість та широку номенклатуру свого озброєння. Я думаю, що прямоходячі з полотенцями на голові з афганістану та ірану вже давно домовились.
показати весь коментар
10.03.2023 14:08 Відповісти
+12
теж проґавили..., дві диктаторські та терористичні організації завжди знайдуть спільну мову та будуть підтримувати одна одну..., срср та нацистська Німеччина не дуже далекий приклад...
показати весь коментар
10.03.2023 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тобто чесні таліби звичайно ж нікому зразки техніки залишеної армією штатів не надасть? Там же навіть вертольоти зосталися. На кого розрахований цей брєд?
показати весь коментар
10.03.2023 14:51 Відповісти
ПО ЭТОМУ С ИРАНОМ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ПОЛНОСТЬЮ !)
показати весь коментар
10.03.2023 14:51 Відповісти
Вот нахера писать подобную х*ню? Этим говном напичкано пол-мира, а они обнаружили источник снабжения параши Джавами и Стингами, дебилы билять.
показати весь коментар
10.03.2023 14:52 Відповісти
Стінгер здається ,у другій половині 80-х ,радянський спецназ ,був документальний фільм,отримав ....так що Джавелін мабуть ,вже давно у кацапів,як і інше...з розрахунком хто зараз в Афганістані ,ще + Ірак
показати весь коментар
10.03.2023 15:09 Відповісти
все озброєння що отримала Україна від заходу можна вільно купити на світових ринках.хтось проплачує інфовкиди для дискредитації України - те ж і з підривом північного потоку.
показати весь коментар
10.03.2023 15:23 Відповісти
CNN публікує чергову брехню на московські гроші. Про такі висери в ту ж мить з москви повідомляють Севгіль Мусаєву з УП, щоб та поширювала качку в Україні. І от що цікаво, Цензор обов'язково це пулікує навіть не давши собі ради перевірити рівень смердючесті того гівна. Це як з невідомим приватним замовком з України на підрив труб ПП-2.
показати весь коментар
10.03.2023 15:31 Відповісти
Тобто, російська "свєрдєржава" навіть скопіювати не здатна те, на що здатен Іран?
показати весь коментар
10.03.2023 15:39 Відповісти
На кого розраховані такі новини? На імбецилів?
показати весь коментар
10.03.2023 15:41 Відповісти
В кожній країні є свої 73%. І в Штатах, і в Європі.
Україна - не виключення.
На ці 73% середньостатистичних загальнопланетарних дебілів такі "сенсаційні" публікації і розраховані.

Стінгери потрапили в руки срср ще у 1980-х, під час війни в Афганістані.
показати весь коментар
10.03.2023 16:24 Відповісти
То що ж це получаєцця?🤔 Що вірний солдат пєці вальцмана Бутус і весь редакційний колектив Цензор.нет - 73%ні середньостатистичні і загальнопланетарні дебіли?😳😲😱
показати весь коментар
10.03.2023 16:58 Відповісти
Рівень Ірану це допотопні "мопеди" і інший мотлох.Які нафіг джавеліни і стінгери?В реальності це може йти хіба що в Китай.Жовті мавпи в копіюванні і викраденні західних технологій майстри з великої букви.
показати весь коментар
10.03.2023 16:08 Відповісти
Так у Афганской Армии талибы захватили же тысячи образцов американского вооружения и что?
показати весь коментар
10.03.2023 16:24 Відповісти
Я правильно понимаю уровень развития науки техники в странах: расея не может повторить или сделать что-то подобное американскому оружию и просит это сделать иран?
показати весь коментар
10.03.2023 16:31 Відповісти
CNN , сначала подумай (!) , потом говори ! ( В . Кікабідзе)
Тіпо, в Афганістані у талібів ці революціонери ***** , покастонці, не могли Джавєліни придбати ?
У талібів ціх Джавєлінів залишилось в досталь. За пару добрих віслюків там к Джавєліну ще і жену с тещей бонусом додадуть. .)
За Стінгєри я, взагалі, мовчу. Їх по світу десятки - сотні тисяч гуляють.
показати весь коментар
10.03.2023 17:13 Відповісти
Иран давно пора расхерачить. Некому, нет воли ни у кого и решимости.
показати весь коментар
10.03.2023 17:32 Відповісти
Удачи в копировании процессоров и программного кода, который неизвестно как работает и где лежит.
показати весь коментар
10.03.2023 17:49 Відповісти
Игаль Левин об этом -- https://youtu.be/A1Eo2CoD3zo?t=236 https://youtu.be/A1Eo2CoD3zo?t=236

показати весь коментар
10.03.2023 18:08 Відповісти
Той, хто каже, що Іран нічого особливого не виробляє, нехай ознайомиться з оцим списком:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_equipment_manufactured_in_Iran
показати весь коментар
10.03.2023 18:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 