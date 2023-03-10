Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні зразки західної зброї. У Тегерані можуть намагатися створити власну версію, - CNN

Росія захоплює на полі бою деяке озброєння і техніку, надані США і НАТО Україні і відправляє до Ірану, де, на думку США, Тегеран намагатиметься переробити ці системи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише CNN.

Джерела видання зазначають, що за останній рік офіційні особи США, НАТО та інших західних країн стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами меншого за розміром, наплічного озброєння, в тому числі протитанкових комплексів Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою.

У багатьох з цих випадків Росія переправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї, повідомляє CNN.

У Росії вважають, що продовження поставок захопленої західної зброї до Ірану стимулюватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні.

Американські чиновники не вважають, що ця проблема є широкомасштабною або систематичною, а українські військові з початку війни взяли за звичку повідомляти Пентагон про будь-які втрати американської техніки російськими військами, кажуть чиновники.

Тим не менш, американські чиновники визнають, що це питання важко відстежити.

Неясно, чи вдалося Ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні, але Тегеран виявився дуже вправним у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

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