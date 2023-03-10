Фейки про "розбіжності поглядів" Зеленського, Залужного та Сирського щодо Бахмуту - інформатака ворога, - Міноборони

Ворог запускає дезінформацію про те, начебто президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний і Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський мають різні позиції щодо рішень стосовно Бахмуту.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту", - зазначила вона.

За словами Маляр, технологія виглядає так:

- запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Це не так;

- дискредитують особисто Командувача сухопутних військ;

- вигадують політичні підтексти воєнних рішень;

- намагаються показати що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями. Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій.

Маляр також акцентує увагу, що мета поширення такої інформації:

- посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут. Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним;

- посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє.

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"Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їх відповідальність", - резюмує Маляр.