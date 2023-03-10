Фейки про "розбіжності поглядів" Зеленського, Залужного та Сирського щодо Бахмуту - інформатака ворога, - Міноборони
Ворог запускає дезінформацію про те, начебто президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний і Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський мають різні позиції щодо рішень стосовно Бахмуту.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту", - зазначила вона.
За словами Маляр, технологія виглядає так:
- запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Це не так;
- дискредитують особисто Командувача сухопутних військ;
- вигадують політичні підтексти воєнних рішень;
- намагаються показати що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями. Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій.
Маляр також акцентує увагу, що мета поширення такої інформації:
- посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут. Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним;
- посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє.
"Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їх відповідальність", - резюмує Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
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То пишуть про дати та напрямки імовірного вторгнення,то про шалене мародерство Рєзнікова,тепер критикують втручання Єрмака в проведення військових операцій.😡
Втім,логічно.
Але,в даному випадку обрана невірна стратегія.Певно,не нею.
Є купка 💩.Його можна прибрати,можна лишити.Вони заходились розмазувати 🤷🤡
Путинские медиа-площадки сейчас с вдохновением раскручивают тезис о конфликте Ермака с главкомом Залужным. Кючевой тезис выглядит так, Залужный мол, предлагал вывести войска из Бахмута на более пригодные для обороны позиции, а Офис президента не соглашался, пытаясь сделать из Бахмута "Сталинград" и раскрутить на нем генерала Сырского. В противовес Залужному. Путинские ТГ-каналы договорились до того, что мол Залужного чуть ли не заставили согласиться с идеей продолжать оборону Бахмута на совещании у Зеленского.
Авторитетно заявляем: бред полный. Во-первых, все кто сталкивался с Залужным знают, заставить его делать то чего он не хочет, практически нереально. Тем более, сейчас, когда речь о существовании страны, под командованием Залужного все ВСУ, а за спиной у него британские партнеры. Надорвется ОП его заставлять.
Во-вторых. На совещании у президента, Зеленский действительно спросил Залужного и Сырского считают ли они нужным продолжать бои в Бахмуте? И Сырский, и Залужный действительно заявили, что продолжать оборонять Бахмут они считают нужным.
А вот теперь, резонно спросить, почему Залужный (а значит и генштаб, во главе с генералом Шапталой) решили что оборонять Бахмут имеет смысл? Потому что Залужный продолжает реализовывать стратегию, которой он придерживается с начала вторжения. Он изматывает россиян в обороне, с целью дальнейшего перехода в наступление.
Залужный продолжает реализовывать стратегию, которой он придерживается с начала вторжения. Он изматывает россиян в обороне, с целью дальнейшего перехода в наступление. Залужный все реализовал как по нотам. Враг был отброшен от Киева и был принужден убраться от Чернигова и Сум. Все лето ВСУ изматывали русских на Донбасе. А осенью (когда уже не было изнуряющей жары, но до наступления распутицы) ВСУ освободили ряд территорий, в т ч единственный захваченый русскими областной центр. И вот когда дороги раскисли и ударили морозы, Залужный снова перевел ВСУ в режим обороны, т к знает, не атаковать российское командование не может. По многим причинам. Например, весной в полную силу заработают западные санкции, а т ч ограничения цен на нефть.
По отношению к плану ОП о генеральной битве у "крепости Бахмут", Залужный избрал линию поведения согласно китайской поговорки, сидеть у берега реки и наблюдать как возле тебя проплывет труп твоего врага. Пляски Сырского возле Бахмута полностью вкладывались в его генеральный план. Залужный просто не мешал Сырскому проявить себя в полную силу. И Сырский проявил. Соледар был сдан, "единый телемарафон" рассказывал "Соледар держится" когда он уже числился сданным на штабной "Дельте". А теперь вот и Бахмут в полуокружении.
Провал Сырского стал очевиден в ОП. От окружения своих вчерашних покровителей Сырский узнал, что его собираются слить. И не просто. Именно на Сырского власть собралась повесить вину за потерю Бахмута. Перепугавшись такой перспективы, Сырский побежал за помощью к Залужному.
Встреча была не публичной. О чем они там говорили и до чего договорились нам неизвестно. Однако, мы точно знаем, Валерий Залужный не тот человек которого можна запросто кинуть, когда он спас тебя от неминуемой катастрофы. Видимо Сырский сумел убедить своего командующего в том, что его лучше спасти. И планам Залужного это не противоречило. Именно после этого Залужный поддержал идею продолжать оборону Бахмута.
Что за этим последует мы не знаем. Однако, мы предполагаем, что Залужный имеет некий план, который будет реализован в ближайшее время. В ходе реализации плана, Сырский выступит исполнителем воли Залужного, а не самостоятельной фигурой. Таким образом Залужный поставит ОП шах и мат. Он не только разобьет планы ОП, но и не даст им ввести в игру новую фигуру, вместо уже удобного для Залужного Сырского. Ермак сделать с этим не может вообще ничего. Специалисты по пиару и сериалам - полные профаны на поле боя.
Следим за событиями, они обещают нам много неожиданностей.
До речі: "дурак"-політтехнолог не забезпечив би 30% в першому турі 2019р. і 43% щойноствореній політичній силі. Там, щоправда, Г+Г і серіал зіграли визначну роль - але ж в 2002-му ті ж самі обставини забезпечили ЗаЄду лише 12%... Так що десь половина успіху зелених - заслуга Разумкова...
1. То, что у разных людей разные мнения - это нормально. Мы не *********.
2. Конфликты - это нормально. Главное, чтобы побеждало здравомыслие.
"Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій. Джерело:
Это вообще шедевр.
Причем тут возможный конфликт и кол-во наших потерь? И при чем тут "тактика" и какая "тактика", если мы пол-года в глухой обороне?
Це дуже тупе питання. Тупіше не вигадаєш.
Подивіться в очі Українському Герою, і дайте йому відповідь, за яку Україну він боровся і можливо віддасть життя? Будьте чесні з ним і з собою. За брехню і гешефти ?
На чорне кажуть біле і навпаки ті, що брешуть з першого дня війни. Остогидла ця спікерша з кожної праски, зіпсувалась давно, вийшла у тираж, давайте нову. А як там плеємяш "снайпер", вже ще фіктивно служить?
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bahmut-na-zahodi-vvazhayut-shcho-oborona-mista-mozhe-trivati-shche-misyac-novini-ukrajini-50309296.html Перемога для України - це не лише деокупація населених пунктів, а й масове знищення росіян та їхньої техніки, яке нині відбувається в районі Бахмута.
Чи є розбіжності чи немає відповідь дать час..."тонкість" в характері боїв.
Про якість новин в Україні...
Росія зараз не використовує повітряний простір Білорусі!! для атак по Україні, - Ігнат Джерело:
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі!!!
Зранку 10 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Джерело:
Про нього майже і не згадує. Не зустрічається. ОПа взагалі би це прізвище забула. У них фаворит Сирський.
Що ані трохи нікого не бентежить