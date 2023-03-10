Росію необхідно позбавити членства в МАГАТЕ та запровадити санкції проти її ядерної галузі, - Галущенко

Після 15-ї масованої ракетної атаки на українську енергетичну інфраструктуру необхідно позбавити Росію членства в МАГАТЕ.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго

"Кремль не полишає наміру знищити енергетичний сектор України і застосовує нову тактику: випускає всі типи ракет та дрони одночасно по обʼєктах генерації та розподілу. Незважаючи на потужну роботу української ППО, у нас, на жаль, немає засобів, здатних знищувати деякі типи цих ракет. Тому є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури", - сказав Герман Галущенко.

Очільник Міненерго зазначив, що удари були націлені на об’єкти теплової генерації та системи передачі, обстрілами пошкодили лінію зв‘язку, яка живила Запорізьку АЕС.

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За декілька годин українські енергетики відновили електропостачання ЗАЕС від енергосистеми України, вкотре врятувавши станцію від можливої аварії.

"Росія цілить в об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, навмисно руйнує лінії зв‘язку найбільшої в Європі атомної станції. Своїми діями агресор продовжує шантаж усього світу ядерною катастрофою. Що ще має зробити Росія, аби світ відреагував та зупинив співпрацю із Росатомом?

Ми закликаємо наших партнерів зробити рішучі кроки - запровадити санкції проти ядерної галузі агресора та позбавити Росію переваг членства у МАГАТЕ", - наголосив Галущенко.

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