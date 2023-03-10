Тримати Бахмут важливо з кількох причин, одна з яких інформаційно-психологічна, - Череватий
Бахмут треба утримувати, бо це чинить інформаційно-психологічний тиск на ворога. Крім того, окупанти втрачають там свої найкращі підрозділи.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оборона Бахмуту, за словами Череватого, важлива з декількох причин: "Тут декілька аспектів, починаючи з військового: там знекровлюється противник, вибиваються його кращі підрозділи. І також морального, адже так звана "друга армія світу" не може взяти районний центр, це дуже потужний інформаційно-психологічний чинник на їхніх командирів і військовослужбовців, які розуміють, що ними просто бездарно командують".
Поточну ситуацію в Бахмуті він описав так: "Противник намагається надалі проводити наступальні дії на Куп’янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках, Бахмут - головне місце його удару. Тільки за цю добу в районі Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, самого Бахмута, Іванівського він намагався проводити штурмові дії, здійснив 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією, 57 боєзіткнень відбулося на цьому напрямку".
За його словами, в районі Бахмута відбулося 20 обстрілів і 23 боєзіткнення. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим, 319 пораненими тільки на Бахмутському напрямку.
"Також на Куп'янсько-Лиманському напрямку відбулося 347 обстрілів, цей напрямок - "рекордсмен" із використання ворогом артилерійських та реактивних систем залпового вогню, відбулося п'ять авіазіткнень, 35 ворогів вбито, 55 поранено. Також ми там спостерігаємо протягом декількох тижнів намагання використовувати бронетехніку, яка щодоби знищується, і ця доба не стала винятком: підбито два танки Т-72 і два БМП-2", - повідомив Череватий.
Бої за Бахмут тривають з серпня минулого року. Лише за минулу добу відбулося 128 обстрілів та 41 бойове зіткнення. За різними оцінками окупанти втратили від 20 000 до 30 000 осіб під час спроб захоити місто.
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Звідки у зведеннях Генштабу з'являється оптимістичні до тисячі і більше жмурів кацапських? Чого їх жаліти?
Хіба Папа римський назвав Путіна звіром апокаліпсису, а Гундяєва - лжепророком. Чи Ви думаєте, що він не знає, хто вони такі?
Царський уряд Наполеона під час битви на Березині із Росії випустив. А потім ще додатково поклали величезну кількість солдатів. І все - заради високих державних інтересів.
А президент України, мабуть, вирішив зіграти роль холодця на Новий рік, бо та сторона більше 20 років працювала над тим, як відновити Російську імперію в якомусь новому форматі.
До речі, в українців є властивість ругати москалів, але в той же час бажати зустрічати з ними Новий рік, а в росіян є властивість розповідати про братерство, а потім йти і спокійно вбивати.
Всі країни на котрих напали проводять примусову мобілізацію чоловіків.
1. Загинути захищаючи країну або перемогти.
2. Загинути з зв'язаними руками від рашиських нелюдей.
3. Стати слухняним рабом (смєшним х4хлом)рашистів.
Все.
Вам якій до вподоби?
Известный афоризм Ильи Эренбурга в полном виде выглядит так:
"Увидеть Париж и умереть".
Было бы замечательно, если бы подобный слоган стал боевым девизом всех ордынских орков под Бахмутом:
"Увидеть Бахмут и умереть".
СВО идёт строго по плану,потерь нет(с)
запам'ятав назавжди, буду пригадувати при кожній можливості для помсти, і кожному раджу робити те саме
тому не можна допомагати ворогу
Теперь, когда поступила команда его держать любой ценой и не допустить информационной зрады со сдачей, он внезапно стал воротами в остальную Украину.
Сходіть хоч у театр на Подолі хоч раз в житті, подивіться 1984, може мозок ввімкнеться.
А Мінські угоди = Мюнхенські угоди, з Обамою у ролі Чемберлена.
Що зробити? Український уряд мав витрачати зусилля і кошти ще з 2003 року на перехід співіснування Росії і України з імперського проекту до двох окремих національних проектів. Знання - це сила!
Якби не було розміновано Кримський перешийок, не були відведені війська з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, від кордону з БРСР, то ніяких втрат в Бучі, Бородянці, Ізюмі, Маріуполі, Харкові - не було б! Не був би захоплений Херсон та ЗАЕС, не було б зрівняних з землею сіл, міст та містечок і не було б фортеці Бахмут!
А все це - на совісті шобли дерьмаківців з ширмою щоневтікла, які зараз посилено шукають цапів-відбувайлів по всіх напрямках.
Посилання на, бодай, "жовту пресу" з цього приводу можна? Дуже прошу...
Хочеться помилитися, і ми скоро побачимо якісь несподівані контратаки по флангах противника.
Проте до того, як Україна зможе перейти в контрнаступ із отриманими від союзників системами озброєнь, ********** їй потрібні терміново. Скільки резервів залишається у країн Євросоюзу, невідомо, адже це засекречена інформація, однак у Брюсселі кажуть, що деякі країни не мають вже майже нічого. Та автори плану сподіваються, що всі снаряди, які є в наявності, країни-члени передадуть Києву, і готові гарантувати їм заповнення резервів.
DW