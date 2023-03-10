Тримати Бахмут важливо з кількох причин, одна з яких інформаційно-психологічна, - Череватий

Бахмут треба утримувати, бо це чинить інформаційно-психологічний тиск на ворога. Крім того, окупанти втрачають там свої найкращі підрозділи.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оборона Бахмуту, за словами Череватого, важлива з декількох причин: "Тут декілька аспектів, починаючи з військового: там знекровлюється противник, вибиваються його кращі підрозділи. І також морального, адже так звана "друга армія світу" не може взяти районний центр, це дуже потужний інформаційно-психологічний чинник на їхніх командирів і військовослужбовців, які розуміють, що ними просто бездарно командують".

Поточну ситуацію в Бахмуті він описав так: "Противник намагається надалі проводити наступальні дії на Куп’янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках, Бахмут - головне місце його удару. Тільки за цю добу в районі Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, самого Бахмута, Іванівського він намагався проводити штурмові дії, здійснив 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією, 57 боєзіткнень відбулося на цьому напрямку".

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За його словами, в районі Бахмута відбулося 20 обстрілів і 23 боєзіткнення. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим, 319 пораненими тільки на Бахмутському напрямку.

"Також на Куп'янсько-Лиманському напрямку відбулося 347 обстрілів, цей напрямок - "рекордсмен" із використання ворогом артилерійських та реактивних систем залпового вогню, відбулося п'ять авіазіткнень, 35 ворогів вбито, 55 поранено. Також ми там спостерігаємо протягом декількох тижнів намагання використовувати бронетехніку, яка щодоби знищується, і ця доба не стала винятком: підбито два танки Т-72 і два БМП-2", - повідомив Череватий.

Бої за Бахмут тривають з серпня минулого року. Лише за минулу добу відбулося 128 обстрілів та 41 бойове зіткнення. За різними оцінками окупанти втратили від 20 000 до 30 000 осіб під час спроб захоити місто.

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