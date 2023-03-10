Протести стосуються не лише законопроєкту, йдеться про існування країни та її державності, - грузинські експерти

Відомі грузинські експерти поділилися своїми оцінками про ситуацію в Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київського безпекового форуму.

Так, науковий співробітник Центру досліджень економічної політики Шота Ґвінерія вважає, що з урахуванням "відкритого проросійського курсу грузинської влади" немає сумнівів, що "режим використовує запровадження закону про іноземних агентів із подвійною метою".







Шота Ґвінерія

"По-перше, відвести Грузію від західного курсу та повернути країну до російської орбіти. По-друге, створити практичний інструмент для придушення критичних голосів та опонентів проросійської політики Грузії. Обидві ці цілі безпосередньо сприяють здобутку головної мети режиму — збереження монополії над усіма джерелами влади в Грузії", - пояснив експерт.

За його словами, наразі влада спробує пом'якшити гнів у переважно прозахідному та продемократичному суспільстві Грузії. Так вона робила і раніше.

"Отже, щоб забезпечити скасування законопроекту, друзі та партнери Грузії повинні оголосити пакет санкцій, які передбачають обмеження подорожей та замороження активів, що автоматично застосовуватимуться до всіх депутатів, які проголосують за цей антидемократичний, антиконституційний закон", - додав Ґвінерія.

Директор Грузинського Інститут Політики, професор політології Корнелій Какачія вважає, що громадський тиск змусив "Грузинську мрію" відступити від закону про іноземних агентів, але це було тактичним ходом.





Корнелій Какачія

"Однак, якщо уважно прочитати їх заяву, стає зрозуміло, що вони не збираються стратегічно відступати або переглядати це питання. Здається, що "Грузинська мрія" не має для виборців нічого, окрім консолідуючого авторитаризму перед парламентськими виборами 2024 року, які будуть вирішальними з урахуванням геополітичних змін у регіоні", - зазначив він.

За словами Какачія, боротьба проти ілібералізму та неформального управління повинна продовжуватися.

"Хоча відступ правлячої партії - це маленька перемога, війна проти авторитаризму в Грузії ще не виграна. Грузинському народу потрібно залишатися пильним і бути обачним до завершення всіх юридичних процедур, пов'язаних з відкликанням цього законопроекту. Особливо з урахуванням попереднього гіркого досвіду, коли "Грузинська мрія" не виконала обіцянок, даних особисто Бідзіною Іванішвілі (наприклад, повний перехід до пропорційної системи в 2019 році). Таким чином, довіра до правлячої партії залишається низькою. І в цьому процесі боротьби за ліберальну демократію, як зовнішній, так і внутрішній тиск та підтримка є важливими, щоб повернути Грузію на рельси демократії. Чим більше авторитаризму в Грузії, тим більше вона буде віддалятися від Брюсселя та наближатися до Москви, якщо не буде відповідного внутрішнього і міжнародного тиску. Це буде довготривала боротьба, яка вимагатиме вольових зусиль та ункнення повторення помилок минулого", - підсумував він.

Науковий співробітник Грузинського Інституту зв’язків з громадськістю Тенгіз Пхаладзе заявив, що законопроєкт про "іноагентів" - спроба налагодити державний контроль над громадським суспільством та незалежними ЗМІ.





Тенгіз Пхаладзе

"У проєктах законів (обидві пропозиції) щодо іноземних агентів є дві основні мети:



1. Встановити державний контроль над громадським суспільством та незалежними ЗМІ - практика, добре відома завдяки Росії;

2. Утримати Грузію від отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", - пояснив він.

Пхаладзе вважає, що Росія застосовує свою п'яту колону, і незважаючи на ноти попереджень і заклики стратегічних партнерів (ЄС, НАТО, Рада Європи, США та країни Європи), "Грузинська Мрія" прийняла законопроєкт в першому читанні.

"Отже, протести в Грузії не стосуються лише законопроєкту, а також про існування країни та її державності, оскільки у Грузії немає іншого шляху, крім ЄС та НАТО", - підсумував він.

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