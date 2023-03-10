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Новини
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Кабмін погодив фінансування невідкладного зведення фортифікаційних споруд у низці областей

фортифікації

Кабінет Міністрів України ухвалив протокольне рішення про невідкладне будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях", - написав Шмигаль.

За його словами, роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міністерства оборони.

"Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно", - підсумував прем'єр.

Також дивіться: На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кабмін (14154) оборона (4832) будівництво (3030) фінансування (3152)


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Топ коментарі
+17
оперативно ... не минув і рік ...
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10.03.2023 15:36 Відповісти
+8
Ну так 100ярдів то зекономили на зп в зсу
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10.03.2023 15:37 Відповісти
+7
Потрібно було ще в квітні 2022 року розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ і склади з ************ на ворожій території у межах 20-30 кілометрів до державного кордону - знищувати вогнем артилерії.
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10.03.2023 15:59 Відповісти
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оперативно ... не минув і рік ...
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10.03.2023 15:36 Відповісти
Там еще большой вопрос: Что это будут за "споруди"?
Фоточка зачетная. Траншея "а-ля 1941 г.". Даже без щитовых напольных настилов. А накуя? Не кабмину же там по колено в грязи стоять ...
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10.03.2023 15:50 Відповісти
не поспішайте радіти!

Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.

Все лише на етапі попередніх розмов
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10.03.2023 16:08 Відповісти
Ну так 100ярдів то зекономили на зп в зсу
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10.03.2023 15:37 Відповісти
Не прошло і року великої війни...А взагалі то, це повинно було робитися ще раніше
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10.03.2023 15:39 Відповісти
Привид Чонгара клюнув зелену дупу?
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10.03.2023 15:44 Відповісти
Кулю в лоб долучити до будівництва інженерно-технічних фортифікаційних споруд він в цьому ас.
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10.03.2023 15:54 Відповісти
ніт, зараз потрібні фахівці з досвідом будівництва доріг, не абиякого, а великого будівництва
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10.03.2023 16:10 Відповісти
Потрібно було ще в квітні 2022 року розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ і склади з ************ на ворожій території у межах 20-30 кілометрів до державного кордону - знищувати вогнем артилерії.
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10.03.2023 15:59 Відповісти
молодець! Генштаб сумує що ти не з ними
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10.03.2023 17:22 Відповісти
Аби це не була нова лінія розмежування. Ось і вітірінар до чогось готує населення

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10.03.2023 16:09 Відповісти
Ох і піде в ціні пиломатеріал,гідроізоляція,цвяхи і т.д.... Яйця,фляги дрібнички в порівнянні, з вартістю відкату на фортифікаційних спорудах.Невідкладно,після року війни, Готуються до оборони України від можливого нападу рашиста з українських територій,котрі вони здали згідно оманського договорняку...
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10.03.2023 16:13 Відповісти
Я вибачаюсь, а війська точно готуються до наступу?
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10.03.2023 16:13 Відповісти
і чого ото так поспішати
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10.03.2023 16:22 Відповісти
а шо трапилось ?
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10.03.2023 16:28 Відповісти
Ішов десятий рік війни. До бобіків дійшло, що вони воюють, років через сто може дійде ща на війні треба не дороги будувати, а зброю виготовляти
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10.03.2023 16:32 Відповісти
бобіки з 2019 рулять...тож не обмежуйся в своїх судженях...
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10.03.2023 17:24 Відповісти
Нарешті.

Швидкість просто вражає.

Інтересно коли вони з такою швидкістю дійдуть до масового постачання десятками та сотнями тисяч штурмових дронів fpv та розвідувальних дронів як мавік. Вже не кажучи про замовлення у виробництва захисту від дронів (це я про бойові модулі з програмованими снарядами на бронетехніці та наземних дронах).
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10.03.2023 17:09 Відповісти
це просте питаня з простою відповіддю: НІКОЛИ
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10.03.2023 17:25 Відповісти
 
 