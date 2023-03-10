Кабмін погодив фінансування невідкладного зведення фортифікаційних споруд у низці областей
Кабінет Міністрів України ухвалив протокольне рішення про невідкладне будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях", - написав Шмигаль.
За його словами, роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міністерства оборони.
"Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно", - підсумував прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фоточка зачетная. Траншея "а-ля 1941 г.". Даже без щитовых напольных настилов. А накуя? Не кабмину же там по колено в грязи стоять ...
Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.
Все лише на етапі попередніх розмов
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ і склади з ************ на ворожій території у межах 20-30 кілометрів до державного кордону - знищувати вогнем артилерії.
Швидкість просто вражає.
Інтересно коли вони з такою швидкістю дійдуть до масового постачання десятками та сотнями тисяч штурмових дронів fpv та розвідувальних дронів як мавік. Вже не кажучи про замовлення у виробництва захисту від дронів (це я про бойові модулі з програмованими снарядами на бронетехніці та наземних дронах).