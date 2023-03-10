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Новини
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"Ми не маємо до цього ніякого відношення", - Зеленський про вибухи на "Північних потоках"

зеленський

Президент Володимир Зеленський заперечує будь-яку причетність України до осінніх вибухів на газопроводах Північного потоку і вважає, що подібна інформація може поширюватися з метою очорнити Україну в очах міжнародної спільноти.

Про це президент заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Відповідаючи на запитання, для чого і кому потрібно поширювати інформацію про, нібито, причетність "проукраїнських груп" до інцидентів на газопроводах, Президент висловив припущення, що це може робитися для уповільнення допомоги Україні.

"Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку російській федерації або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не вводились потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес, і ці групи можуть не тільки на території росії", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Держдеп США не підтверджує причетність України до підриву "Північного потоку"

Він наголосив, що крім війни з росією триває також боротьба з людьми, які "крім грошей нічого не бачать", адже їх бізнес страждає через зниження товарообороту з РФ тощо. 

Також глава держави розповів, що є і треті держави, які дають змогу рф обходити санкції.

"З одного боку, підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають, так, знаєте, допомогли умовно, як-то кажуть, для галочки. І з іншого боку, роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з російською федерацією", - зауважив Президент.

За його словами, це стосується багатьох держав, навіть тих, хто входить в ЄС або є членом НАТО.

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Нагадаємо, що наприкінці вересня, через вибухи на газопроводах Північний потік та Північний потік 2, почалися газу на декількох ділянках у виключних економічних зонах Швеції та Данії, поблизу острову Борнхольм. Розслідування за участі міжнародної комісії триває. Існує думка, що диверсію організувала сам Росія, проте в РФ свою причетність заперечують. 

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.

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Зеленський Володимир (24374) пресконференція (188) Північний потік (2473) диверсія (357)


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Топ коментарі
+10
У "Оскарі" відмовили зеленському у номінації фільму "Рік" в категорії "Найкраща чоловіча роль", що його висував МінКульт ткаченка. "По-перше, гівно він, а не актор, а, по-друге, у нас немає номінації "гундосий ****** року", - прокоментували в Комітеті.
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10.03.2023 16:22 Відповісти
+10
А щось ілліч на Де Капріо ******.
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10.03.2023 16:27 Відповісти
+8
А до розмінування та здачі Півдня Украіни є ваше відношення?
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10.03.2023 16:23 Відповісти
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гендиректор який можливо тихо віддавав накази винен а от найперші особи держави які всім розказували про шашлики і про то, що нападу не буде по телевізору на всю країну, ні!
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10.03.2023 16:23 Відповісти
Чекайте, зелене воно ще на Порошенка стрілку переведе з тим гівняним потоком, зробить з нього міжнародного терориста.
Взагалі цей сморід з потоком - явно справа кацапів. Якби Моссад підірвав би палестинських терористів - все було б зрозуміло без жодних "незалежних публікацій", і жодного потоку помиїв не було б. То що, хто б там не був, підірвав той "паток' - і що? Європа ж сама ніби хоче відмовитись від кацапського газу. То їй хтось поміг. Чого з цього приводу так розпачати?
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10.03.2023 17:36 Відповісти
Ще вони мають відношення до делегації, яка рік тому полетіла в Стамбул здавати Україну, до якої входили зрадники України, у т.ч. Чалий (але не той, що нормальний)...
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10.03.2023 16:40 Відповісти
Нагадаю, що "українська" делегація пропонувала кацапам у Стамбулі:

- Низка держав світу дають Україні гарантії безпеки. Потенційні держави-гаранти, яких пропонує Україна - це Росія, Китай, США, Велика Британія, Франція, Туреччина...
- Ці гарантії не поширюються на Крим та ОРДЛО
- Натомість Україна обмежує свій суверенітет у питанні міжнародної безпекової співпраці. Ми гарантуємо свій невступ до НАТО або інших військових союзів
- Україна та РФ починають переговори щодо статусу Криму, які триватимуть 15 років.
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10.03.2023 16:49 Відповісти
Арестович заявил, что Чонгар не был заминированы

https://www.newsru.co.il/world/9mar2023/arestovich_501.html
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10.03.2023 17:43 Відповісти
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10.03.2023 16:16 Відповісти
А щось ілліч на Де Капріо ******.
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10.03.2023 16:27 Відповісти
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10.03.2023 16:29 Відповісти
А крупська на Грету
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10.03.2023 16:30 Відповісти




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10.03.2023 16:34 Відповісти
"льоня" нафіга ти з нею звязався,вона ж заразна)))
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11.03.2023 00:39 Відповісти
Варіант "Кольчуги 2" ?
Кучма вже побував в такій дупі, без фсб не обійшлося. Матриця таже.
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10.03.2023 16:16 Відповісти
Блін! То треба виправдовуватися?
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10.03.2023 16:19 Відповісти
Так, бо саме нас активно намагаються зробити винними у цьому. Європейцями це сприймається як акт міжнародного тероризму. Україну всім вигідно зробити винною у даній диверсії, чи то рашці, чи то Заходу.
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10.03.2023 16:22 Відповісти
Це ті медіа,що попереджали про вторгнення засРашки,і які були названі "хуже Скабеевой"?
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10.03.2023 16:21 Відповісти
У "Оскарі" відмовили зеленському у номінації фільму "Рік" в категорії "Найкраща чоловіча роль", що його висував МінКульт ткаченка. "По-перше, гівно він, а не актор, а, по-друге, у нас немає номінації "гундосий ****** року", - прокоментували в Комітеті.
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10.03.2023 16:22 Відповісти
Хриплу Щелепу не признали свої… колеги із спілки акторів сказали *****, ніяких Оскарів цьому швондєру із фільмів рівня Болівуду…
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10.03.2023 16:25 Відповісти
Не треба ображати Болівуд.
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10.03.2023 16:49 Відповісти
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10.03.2023 16:31 Відповісти
та ну нах,шо реально ту парашу на Оскар відправили?
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11.03.2023 00:48 Відповісти
А до розмінування та здачі Півдня Украіни є ваше відношення?
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10.03.2023 16:23 Відповісти
"Ми не маємо до цього ніякого відношення". От тут йому респект.Молодець. Всюди так потрібно. "Я не я і хата не моя"
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10.03.2023 16:25 Відповісти
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10.03.2023 16:26 Відповісти
Та про Гундосого ніхто не говорить, там візитку Пороха знайшли "юннати однієї з скандінавських країн" Скоріш за все, це датчани.
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10.03.2023 16:30 Відповісти
Та ні, то ж має відношення український олігарх, який не пов'язаний з чинною владою!

P.S. Як повідомили німецькі змі від надійних джерел, біля підірваної труби знайшли обгортки від цукерок "рошен". Водолази-підривники забули за собою прибрати. І стіл на яхті не протерли, на якому перед тим різали торт "рошен" "золотий ключик". Лошари...
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10.03.2023 16:32 Відповісти
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10.03.2023 16:37 Відповісти
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10.03.2023 16:51 Відповісти
Так, оцей!!!
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10.03.2023 17:13 Відповісти
ахахахахаааааа!!!!! ГЕТЬМАН ВЕЗДЕСУЩИЙ !!!! он такой , его дед кенеди завалил , **** там кусок трубы бабахнуть.
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10.03.2023 17:41 Відповісти
Звісно не ви.. Є чим займатися наразі. Можливо десь зараз сексологиню якусь просуває на посаду військовим аташе, чи шо? А може пропонується деінде професійні консультації з розмінування?

Або невзначай хтось цікавиться які там плани у ЗСУ щодо ваггервців?
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10.03.2023 16:33 Відповісти
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10.03.2023 16:49 Відповісти
он срет ? это фото 24 февраля 2022 года ?
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10.03.2023 17:42 Відповісти
Це коли його ніхто не бачить...
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10.03.2023 18:37 Відповісти
Він завжди сре, коли чує про Порошенка.
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11.03.2023 13:47 Відповісти
От тут ЗЄ каже правду. Він, та його влада, взагалі до війни з РФ не мають ніякого відношення.
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10.03.2023 17:14 Відповісти
Про Північний Потік з 12.30... https://www.youtube.com/watch?v=Aag6IfTK_3g https://www.youtube.com/watch?v=Aag6IfTK_3g

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10.03.2023 18:36 Відповісти
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10.03.2023 19:16 Відповісти
 
 