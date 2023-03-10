"Ми не маємо до цього ніякого відношення", - Зеленський про вибухи на "Північних потоках"
Президент Володимир Зеленський заперечує будь-яку причетність України до осінніх вибухів на газопроводах Північного потоку і вважає, що подібна інформація може поширюватися з метою очорнити Україну в очах міжнародної спільноти.
Про це президент заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, для чого і кому потрібно поширювати інформацію про, нібито, причетність "проукраїнських груп" до інцидентів на газопроводах, Президент висловив припущення, що це може робитися для уповільнення допомоги Україні.
"Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку російській федерації або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не вводились потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес, і ці групи можуть не тільки на території росії", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що крім війни з росією триває також боротьба з людьми, які "крім грошей нічого не бачать", адже їх бізнес страждає через зниження товарообороту з РФ тощо.
Також глава держави розповів, що є і треті держави, які дають змогу рф обходити санкції.
"З одного боку, підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають, так, знаєте, допомогли умовно, як-то кажуть, для галочки. І з іншого боку, роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з російською федерацією", - зауважив Президент.
За його словами, це стосується багатьох держав, навіть тих, хто входить в ЄС або є членом НАТО.
Нагадаємо, що наприкінці вересня, через вибухи на газопроводах Північний потік та Північний потік 2, почалися газу на декількох ділянках у виключних економічних зонах Швеції та Данії, поблизу острову Борнхольм. Розслідування за участі міжнародної комісії триває. Існує думка, що диверсію організувала сам Росія, проте в РФ свою причетність заперечують.
7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.
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Взагалі цей сморід з потоком - явно справа кацапів. Якби Моссад підірвав би палестинських терористів - все було б зрозуміло без жодних "незалежних публікацій", і жодного потоку помиїв не було б. То що, хто б там не був, підірвав той "паток' - і що? Європа ж сама ніби хоче відмовитись від кацапського газу. То їй хтось поміг. Чого з цього приводу так розпачати?
- Низка держав світу дають Україні гарантії безпеки. Потенційні держави-гаранти, яких пропонує Україна - це Росія, Китай, США, Велика Британія, Франція, Туреччина...
- Ці гарантії не поширюються на Крим та ОРДЛО
- Натомість Україна обмежує свій суверенітет у питанні міжнародної безпекової співпраці. Ми гарантуємо свій невступ до НАТО або інших військових союзів
- Україна та РФ починають переговори щодо статусу Криму, які триватимуть 15 років.
https://www.newsru.co.il/world/9mar2023/arestovich_501.html
Кучма вже побував в такій дупі, без фсб не обійшлося. Матриця таже.
P.S. Як повідомили німецькі змі від надійних джерел, біля підірваної труби знайшли обгортки від цукерок "рошен". Водолази-підривники забули за собою прибрати. І стіл на яхті не протерли, на якому перед тим різали торт "рошен" "золотий ключик". Лошари...
Або невзначай хтось цікавиться які там плани у ЗСУ щодо ваггервців?