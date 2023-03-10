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Новини
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В Україні заочно судитимуть експрезидента-втікача Януковича та його охоронця за незаконне переправлення через держкордон

янукович

В Україні заочно судитимуть експрезидента Віктора Януковича і його колишнього охоронця за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон і підбурювання до дезертирства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За участі прокурорів Офісу генерального прокурора судом ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження - in absentia стосовно колишнього президента України та ексзаступника начальника Управління державної охорони України - начальника Служби безпеки президента України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, ухвалення судом цього рішення дає змогу провести судовий розгляд і ухвалити остаточне рішення за пред'явленим обвинуваченням без участі обвинувачених.

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У прокуратурі нагадують, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними і морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України і переправив через нього щонайменше 20 осіб до РФ.

"Цього самого дня колишній президент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козачої бухти в м. Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання із забезпечення його особистої охорони, до вчинення дезертирства", - наголошується в повідомленні.

Експрезиденту інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України).

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Його колишньому охоронцю - організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 408 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) за спеціальною (заочною) процедурою.

Автор: 

кордон (4822) суд (11744) Янукович Віктор (10782) дезертирство (300) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+5
А можна об"єднати справи з "законним" переправленням Портнова і Ко та іншої шушери з валізами грошей, шубами, годинниками?
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10.03.2023 16:13 Відповісти
+4
А що, більше вже немає на чому піаритись?
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10.03.2023 16:14 Відповісти
+4
..а Беню, допоки він тут, чи Татарова з якимись баригами-асфальтоукладчиками-розміновувачами притягти нема за що?..
вони ж усі тут, в Україні і продовжують "чудити"?..
чи тягати Йаника безпечно і рейтингово (для лохтората-гупій)?
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10.03.2023 16:16 Відповісти
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Зато у вас ппри Пу все стабільно.
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10.03.2023 16:19 Відповісти
А можна об"єднати справи з "законним" переправленням Портнова і Ко та іншої шушери з валізами грошей, шубами, годинниками?
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10.03.2023 16:13 Відповісти
А що, більше вже немає на чому піаритись?
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10.03.2023 16:14 Відповісти
безпечно...
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10.03.2023 17:55 Відповісти
..а Беню, допоки він тут, чи Татарова з якимись баригами-асфальтоукладчиками-розміновувачами притягти нема за що?..
вони ж усі тут, в Україні і продовжують "чудити"?..
чи тягати Йаника безпечно і рейтингово (для лохтората-гупій)?
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10.03.2023 16:16 Відповісти
ніде вже клейма ставити..., злочинець він і є злочинець... це ж треба було бути сліпим та глухим, щоб з цього "проффесора" зробити президента...
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10.03.2023 16:17 Відповісти
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10.03.2023 16:22 Відповісти
А за розкрадання державної казни слабо притягнути? Бо і їм таке ж ''світить''
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10.03.2023 16:23 Відповісти
Та йому з ростовської віли на це глибоко начхати (як і решті втікачів) на ці заочні суди. Краще б зайнялися прорашистською поганню яка все ще перебуває в Україні і досить таки непогано почувається. А втім, якщо зважати на те, хто зараз при владі - це марні сподівання, бо ЗЕкоманда краще з патріотами та активістами боротиметься бо вони їй більше заважають.
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10.03.2023 16:37 Відповісти
Цікаво, а Сакашвілі законно переправляли?
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10.03.2023 16:37 Відповісти
це тіпа судити за бєзбілєтний проєзд ?

штраф 30 гривень ?
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10.03.2023 16:37 Відповісти
О ! от це якраз зараз і на часі всі при праці всі при державній оплаті ціеї праці і головне щоб гроши капали треба її рохзглдядати як можно довше а наіщо чипати зараз резникова татарова портнова дермака зеленського хай працюють бо не на часі а нафталінний янукеович для зеленоухихї це огого
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10.03.2023 17:02 Відповісти
Тю. А чому не за порушення ПДР чи паління на зупинці транспорту?
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10.03.2023 17:18 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.03.2023 17:46 Відповісти
вовремя ожеребились...
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10.03.2023 17:53 Відповісти
Що за херня «заочно». Його потрібно повісити на майдані, в перед тим каструвати.
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11.03.2023 17:11 Відповісти
 
 