В Україні заочно судитимуть експрезидента-втікача Януковича та його охоронця за незаконне переправлення через держкордон

В Україні заочно судитимуть експрезидента Віктора Януковича і його колишнього охоронця за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон і підбурювання до дезертирства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За участі прокурорів Офісу генерального прокурора судом ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження - in absentia стосовно колишнього президента України та ексзаступника начальника Управління державної охорони України - начальника Служби безпеки президента України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, ухвалення судом цього рішення дає змогу провести судовий розгляд і ухвалити остаточне рішення за пред'явленим обвинуваченням без участі обвинувачених.

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У прокуратурі нагадують, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними і морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України і переправив через нього щонайменше 20 осіб до РФ.

"Цього самого дня колишній президент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козачої бухти в м. Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання із забезпечення його особистої охорони, до вчинення дезертирства", - наголошується в повідомленні.

Експрезиденту інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України).

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Його колишньому охоронцю - організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 408 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) за спеціальною (заочною) процедурою.