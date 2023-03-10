Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна додаткова підтримка для забезпечення переваги на полі бою, - Сунак
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз ще не час для них.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Британський прем'єр зазначив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "найкращій ситуації для проведення цих переговорів". Та додав, що зараз не час для мирних переговорів, і підтвердив свою готовність надати додаткову підтримку Україні, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою.
"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має прийняти Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх у найкращу можливу ситуацію для проведення цих переговорів у відповідний момент, який має сенс для них", - сказав Сунак.
"Але наразі пріоритетом має бути надання їм ресурсів, тренувань і підтримки, необхідних для просування вперед і створення переваги на полі бою", - додав він.
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Он человек с принципами и последователен в своих действиях, трезво и адекватно оценивает обстановку и принимает решения. Это черты настоящего англичанина.
В Чечні вже сідали ,та підписували мирну угоду,що з того вийшломи вже побачили.
Там буде сформулевано ( як мінімум):
1. Механізм та графік виплат Росією репарації Україні за Всі Пошкодження та їх наслідки.
2. Покарання для всіх військових злочинцев РФ.
3. Обмеження для РФ по кількості, та якості військовогоозброєння на майбутнє.
Межі зон ( глибина) вільної від озброєння РФ вздовж українсько - російського кордону.