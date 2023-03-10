Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна додаткова підтримка для забезпечення переваги на полі бою, - Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз ще не час для них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Британський прем'єр зазначив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "найкращій ситуації для проведення цих переговорів". Та додав, що зараз не час для мирних переговорів, і підтвердив свою готовність надати додаткову підтримку Україні, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою.

"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має прийняти Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх у найкращу можливу ситуацію для проведення цих переговорів у відповідний момент, який має сенс для них", - сказав Сунак.

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"Але наразі пріоритетом має бути надання їм ресурсів, тренувань і підтримки, необхідних для просування вперед і створення переваги на полі бою", - додав він.