УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11138 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 712 6

Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна додаткова підтримка для забезпечення переваги на полі бою, - Сунак

сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз ще не час для них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Британський прем'єр зазначив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "найкращій ситуації для проведення цих переговорів". Та додав, що зараз не час для мирних переговорів, і підтвердив свою готовність надати додаткову підтримку Україні, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою.

"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має прийняти Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх у найкращу можливу ситуацію для проведення цих переговорів у відповідний момент, який має сенс для них", - сказав Сунак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сунак їде до Макрона обговорити Україну, оборонну співпрацю та міграцію

"Але наразі пріоритетом має бути надання їм ресурсів, тренувань і підтримки, необхідних для просування вперед і створення переваги на полі бою", - додав він.

Автор: 

Велика Британія (5663) Сунак Ріші (183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Риши куда больше "белый" и британец, чем многие живущие "белые" жители Великобритании.
Он человек с принципами и последователен в своих действиях, трезво и адекватно оценивает обстановку и принимает решения. Это черты настоящего англичанина.
показати весь коментар
10.03.2023 16:45 Відповісти
Всі війни закінчуються за столом(переговорів навіть не згадую). Хтось стає переможцем, хтось переможеним. Україна має бути переможцем, в іншому випадку весь світ переможеним...кацапами. Вибір за світовою спільнотою...
показати весь коментар
10.03.2023 17:15 Відповісти
За стіл сідатимемо,щоб підписати безоговорочну капітуляцію параші!
В Чечні вже сідали ,та підписували мирну угоду,що з того вийшломи вже побачили.
показати весь коментар
10.03.2023 18:06 Відповісти
Може і за "столом переговорів", але із ким?, - залишив питання... Може вже на той час і "расєї" не буде і за столом переговорів буде Україна і НАТО, щоб поділити залишки від неї...
показати весь коментар
10.03.2023 20:02 Відповісти
«Перемовини» після Перемоги України та капітуляції РФ у цій війні потрібні.

Там буде сформулевано ( як мінімум):

1. Механізм та графік виплат Росією репарації Україні за Всі Пошкодження та їх наслідки.

2. Покарання для всіх військових злочинцев РФ.

3. Обмеження для РФ по кількості, та якості військовогоозброєння на майбутнє.
Межі зон ( глибина) вільної від озброєння РФ вздовж українсько - російського кордону.
показати весь коментар
10.03.2023 22:54 Відповісти
 
 