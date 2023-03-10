Ситуація у Бахмуті загострена, ворог намагається прорвати нашу оборону, - Маляр

Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани у Бахмуті.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ", - зазначає вона.

За словами Маляр, наші воїни роблять все можливе, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани.

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