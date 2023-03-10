Ситуація у Бахмуті загострена, ворог намагається прорвати нашу оборону, - Маляр
Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани у Бахмуті.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ", - зазначає вона.
За словами Маляр, наші воїни роблять все можливе, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани.
Топ коментарі
+15 Павло ШОвте
показати весь коментар10.03.2023 16:56 Відповісти Посилання
+9 буков
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+9 Анатолий К #427424
показати весь коментар10.03.2023 17:18 Відповісти Посилання
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Може в тебе й Залужний - "зегнида"?
Промовчиш і щось трапиться - зрада, що ж мовчали, мабуть нічого не робили
Заспокоїш і щось трапиться - зрада, що ж пообіцяли і не зробили
Прямо кажуть, що важко - зрада, все одно щось не так
Завжди знайдуть де зрада та дизлайк
А на війні не бува лише перемоги.
Дубове-Василівка розташована за декілька кілометрів від Бахмута - поблизу траси на Слов'янськ. Південніше розташовані селища Берхівка та Ягідне, які були захоплені ворогом раніше.
Кацапи намагаються охопити Бахмут і ведуть наступ у напрямку автомагістралі на Часів Яр. ЗСУ періодично роблять спроби контратакувати для збереження наземного коридору.
Контроль над селом Дубове-Василівка дає можливість ворогу завдавати ударів по позиціям, на які відступають ЗСУ.
Звідти артилерія ворога може дістати не лише до Часового Яру, куди відступають найбоєздатніші частини ЗСУ, а й до сусідніх районів - Подільське, Красне, Миколаївка, кар'єр і Північний Рудник, балка Часів Яр і Травневе. Саме там скупчуються резерви ЗСУ, які тепер перебувають у зоні ураження реактивної та ствольної артилерії ворога.
Напередодні противник зайняв всю східну частину Бахмута. Під вогневим контролем окупантів також знаходяться технологічна траса каналу Сіверський Донець - Донбас. Нею ЗСУ підвозили ********** та озброєння до Часового Яру.
Жодної висоти, яка б дозволила супротивнику у повній використовувати свої переваги в артилерії супротивнику захопити так і не вдалось.