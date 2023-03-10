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Новини Війна
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Ситуація у Бахмуті загострена, ворог намагається прорвати нашу оборону, - Маляр

бахмут

Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани у Бахмуті.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ", - зазначає вона.

За словами Маляр, наші воїни роблять все можливе, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани.

Також читайте: Тримати Бахмут важливо з кількох причин, одна з яких інформаційно-психологічна, - Череватий

Автор: 

Бахмут (1562) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+15
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10.03.2023 16:56 Відповісти
+9
Заспокойтесь, а ще краще спитайте що ЗСУ думають про Бахмут, будете здивовані.
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10.03.2023 16:46 Відповісти
+9
Можливо краще "спеціалісту" Маляр промовчати? Але що ж має робити вона на посаді заступника міністра, рахувати яйця по 17 грн, чи картоплю? І цього вона не вміє. Одне тільки, що залишилося за лояльність до "слуг" - читати із папірця що дадуть. Краще залишити цю посаду для спеціаліста? Є такий генерал Кривонос, який дасть поради і плани для захисту і знищення ворога, але він тверезо думає і не підтримує піарну політику, бо він бойовий генерал.
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10.03.2023 17:18 Відповісти
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Хай моляться св. Стремоусу:

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10.03.2023 16:39 Відповісти
а петрахіль в попа "атнюдь нє празнічньій"
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11.03.2023 09:11 Відповісти
Защищаться в городе легче, чем быть уничтоженым в чистом поле. Мозги включи!
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10.03.2023 16:44 Відповісти
Заспокойтесь, а ще краще спитайте що ЗСУ думають про Бахмут, будете здивовані.
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10.03.2023 16:46 Відповісти
Предатели распространяют нарративчики кацапских ИПСО.
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10.03.2023 16:50 Відповісти
Ошибаешься, гнида, распространяющая кацапские ИПСО.
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10.03.2023 16:53 Відповісти
надеюсь, ты хоть как-то помогаешь ЗСУ, хоть донатом, а не только тут яростно "шатаешь власть"
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10.03.2023 17:36 Відповісти
Читай розумнику - Фейки про "розбіжності поглядів" Зеленського, Залужного та Сирського щодо Бахмуту - інформатака ворога, - Міноборони Джерело:
Може в тебе й Залужний - "зегнида"?
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10.03.2023 17:05 Відповісти
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10.03.2023 16:56 Відповісти
Можливо краще "спеціалісту" Маляр промовчати? Але що ж має робити вона на посаді заступника міністра, рахувати яйця по 17 грн, чи картоплю? І цього вона не вміє. Одне тільки, що залишилося за лояльність до "слуг" - читати із папірця що дадуть. Краще залишити цю посаду для спеціаліста? Є такий генерал Кривонос, який дасть поради і плани для захисту і знищення ворога, але він тверезо думає і не підтримує піарну політику, бо він бойовий генерал.
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10.03.2023 17:18 Відповісти
інакше вже не можна. Привчили супільство.
Промовчиш і щось трапиться - зрада, що ж мовчали, мабуть нічого не робили
Заспокоїш і щось трапиться - зрада, що ж пообіцяли і не зробили
Прямо кажуть, що важко - зрада, все одно щось не так
Завжди знайдуть де зрада та дизлайк
А на війні не бува лише перемоги.
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10.03.2023 17:43 Відповісти
Ходять вперті чутки, що ворог захопив Дубове-Василівку.

Дубове-Василівка розташована за декілька кілометрів від Бахмута - поблизу траси на Слов'янськ. Південніше розташовані селища Берхівка та Ягідне, які були захоплені ворогом раніше.

Кацапи намагаються охопити Бахмут і ведуть наступ у напрямку автомагістралі на Часів Яр. ЗСУ періодично роблять спроби контратакувати для збереження наземного коридору.

Контроль над селом Дубове-Василівка дає можливість ворогу завдавати ударів по позиціям, на які відступають ЗСУ.

Звідти артилерія ворога може дістати не лише до Часового Яру, куди відступають найбоєздатніші частини ЗСУ, а й до сусідніх районів - Подільське, Красне, Миколаївка, кар'єр і Північний Рудник, балка Часів Яр і Травневе. Саме там скупчуються резерви ЗСУ, які тепер перебувають у зоні ураження реактивної та ствольної артилерії ворога.

Напередодні противник зайняв всю східну частину Бахмута. Під вогневим контролем окупантів також знаходяться технологічна траса каналу Сіверський Донець - Донбас. Нею ЗСУ підвозили ********** та озброєння до Часового Яру.
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10.03.2023 18:51 Відповісти
Поки що ворог на північ від Бахмуту просунувся до низинних населених пунктів у підніжжі Донецького кряжу, найвищу відмітку якого займає Часів Яр.
Жодної висоти, яка б дозволила супротивнику у повній використовувати свої переваги в артилерії супротивнику захопити так і не вдалось.

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10.03.2023 19:21 Відповісти
 
 