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На Запоріжжі до 10 років ув’язнення засуджено депутата-зрадника Пастушенка, який став "мером" в окупованому Дніпрорудному

пастушенко

За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового провадження депутата Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку" визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Депутата-колаборанта засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років та з конфіскацією всього належного майна.

Як зазначається, прокурори в суді довели, що у травні 2022 року чоловік добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та погодився на пропозицію обійняти посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне".

Про своє нове призначення псевдопосадовець повідомив жителям та підприємцям окупованого міста через інтернет у відеозверненні, у якому також закликав підтримати ворожу владу.

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Автор: 

депутат (1781) Запорізька область (3740) колабораціонізм (1171) Офіс Генпрокурора (3282)


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10.03.2023 16:52 Відповісти
В Запоріжжі всім відомі персонажі які активно співпрацювали з Баліцкім. Всіх таких потрібно арештовувати негайно.
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10.03.2023 17:22 Відповісти
 
 