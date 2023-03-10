В Україні судитимуть фейкового "міністра вугільної промисловості ДНР", який закриває шахти та керує мобілізацією шахтарів, - Офіс Генпрокурора

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина РФ, який у липні 2022 року приїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та обійняв псевдопосаду "міністра вугілля та енергетики ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2022 року мешканець м. Нижній Новгород, колишній голова та міністр ЖКГ одного з регіонів РФ, приїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області. Він добровільно обійняв псевдопосаду "міністра вугілля та енергетики ДНР", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що фейковий міністр координує роботу підприємств вугільної та нафтогазової промисловості Донеччини, які у 2014 році були захоплені окупантами. Зокрема ДП "Донецька вугільна енергетична компанія", "Макіїввугілля", ДП "Артемвугілля", "Орджонікідзевугілля", "Шахтарськантрацит", "Торезантрацит", "Сніжнеантрацит", ПАТ "Шахтоуправління Донбас" та інші.

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Також він сприяє мобілізації шахтарів призовного віку до лав НЗФ та причетний до закриття більшості шахт через "нерентабельність". Громадянину РФ інкримінують посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).