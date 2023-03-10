УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11116 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
9 289 14

НАБУ оголосило підозру в спробі заволодіння 8 га землі у Києві нардепу Ісаєнку

набу

НАБУ та САП повідомили про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою в Києві площею 8 га чинному народному депутату України та ще трьом особам.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"10 березня 2023 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у столиці. Дії всіх осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. Серед підозрюваних:

  • народний депутат України IX скликання;
  • ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами;
  • колишні директор та працівник ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України" ("Держбудкомбінат").

Двом особам – екзаступнику керівника Апарату ВРУ й експрацівнику ДП повідомили про підозру у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, оскільки їх місцеперебування не встановлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд доручив НАБУ здійснити привід "слуги народу" Пашковського

За даними слідства, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.

Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.

З огляду на суспільний резонанс публікуємо частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій у цій справі", - розповіли в НАБУ.

Антикорупційні органи не розкривають імен підозрюваних, однак, за даними ЗМІ, йдеться про депутата від колишньої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Також НАБУ оприлюднило частину прослушки у справі, у якій згадується співрозмовник "Дмитро Валерійович", що збігається з ім'ям та по-батькові депутата Ісаєнка.

Автор: 

НАБУ (5097) ВР (15047) земля (1687) Київ (19672) корупція (4711) САП (2239) Ісаєнко Дмитро (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
https://newsua.one/news-politics/80501-zastupnik-kerivnika-opu-tatarov-prodovzhue-pokrivati-silovikiv-yaki-goduyutsya-z.html Заступник керівника ОПУ Татаров продовжує покривати силовиків, які годуються з афери "Укрбуду"https://newsua.one/news-politics/80501-zastupnik-kerivnika-opu-tatarov-prodovzhue-pokrivati-silovikiv-yaki-goduyutsya-z.html
показати весь коментар
10.03.2023 18:28 Відповісти
+2
єта другоє!
показати весь коментар
10.03.2023 18:30 Відповісти
+2
Зеленодупі...
показати весь коментар
10.03.2023 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://newsua.one/news-politics/80501-zastupnik-kerivnika-opu-tatarov-prodovzhue-pokrivati-silovikiv-yaki-goduyutsya-z.html Заступник керівника ОПУ Татаров продовжує покривати силовиків, які годуються з афери "Укрбуду"https://newsua.one/news-politics/80501-zastupnik-kerivnika-opu-tatarov-prodovzhue-pokrivati-silovikiv-yaki-goduyutsya-z.html
показати весь коментар
10.03.2023 18:28 Відповісти
єта другоє!
показати весь коментар
10.03.2023 18:30 Відповісти
От що за херня, купа слів і ні однієї хфмамілії.
показати весь коментар
10.03.2023 18:50 Відповісти
Зеленодупі...
показати весь коментар
10.03.2023 18:56 Відповісти
Депутат Ісаєнко від ОПЗЖ , а кришують його слуги нарІду 😠
показати весь коментар
10.03.2023 21:42 Відповісти
та не може бути...
зеленський сказав що корупції вже нема
московську агентуру він переміг
так що це все фантазії опозиції
а як що справді, то тут видно,
кому війна а кому доходи.....
показати весь коментар
10.03.2023 18:58 Відповісти
Офіс призедента підминає забудовників
показати весь коментар
10.03.2023 19:18 Відповісти
А боров шо, не при справах ? Все таки, довіренність керівнику апарату підписує боров. Памятається, як при разумкові боров вимагав зміни керівника апарату. Пару квартирок мало "прибігти". Ну а Діма Ісаєнко просто супер, так лапши навішати на вуха халдеїв не всякий з 95 кварталу зможе.
показати весь коментар
10.03.2023 19:43 Відповісти
2007-2015 - заступник міністра регіонального розвтку і будівництва;
14 .01.2015 - був звільнений з посади з за незаконне отримання статусу учасника АТО;
За 2019 рік задекларував готівки на 151,34 мільйона гривень: .Вага готівки депутата у стогривневих банкнотах складає 1,5 тонни.
Він - основний куратор забудовників в мінрегіонбуді , допомогав обходити будівельні норми методом ....зміни норм під конкретну ситуацію. В нашому місті він "дозволив" будівництво ЖК на клапті землі , хоча кількість паркомісць для машин була вдвічі менше від норми.
показати весь коментар
10.03.2023 19:50 Відповісти
У нього таких ділянок, як гуталіну на фабриці!!!
Там за кожним зам міноброни та держСекретарями такого добра, що хватить виділити земділянки усім учасникам бойових дій з 2014 року!!!
Просто щетільней треба, а не для рейтинга та ЗМІ!!
показати весь коментар
10.03.2023 20:11 Відповісти
За земельні ділянки та майно ДТСААФ спросіть у міністрів, куди діли??. А там майна нерухомого та земель з лісами, аеродромами та будівелями, у КОЖНІЙ ОБЛАСТІ ТА ПЛЮС РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ МАЙНО,на млрд грн, але істоти на посадах, тільки очі вирячать…
Це питання, як лакмусовий папірець для Привладних та СБУ з ДБР!!
Про майно совкових профспілок, те ж саме!
Коли ж ми Українську владу вже обиратимемо?!?!?
показати весь коментар
10.03.2023 20:20 Відповісти
8 га?! Тьху, і уваги не варте! Докиньте йому трохи земельки щоб хлоп не позорився.
показати весь коментар
10.03.2023 22:55 Відповісти
члєни ОПЗЖ - це ті, що зараз "на підтанцьовці" у слуг народу???
показати весь коментар
11.03.2023 08:04 Відповісти
Ну, почему нельзя вместо коряво построеного заголовка написать

"НАБУ сообщило нардепу Исаенко о подозрении в попытке завладения 8 га земли в Киеве "

Для читателей важна в первую очередь фамилия того, кому сообщено подозрение, а никак не суть самого подозрения.
показати весь коментар
11.03.2023 17:07 Відповісти
 
 