НАБУ оголосило підозру в спробі заволодіння 8 га землі у Києві нардепу Ісаєнку
НАБУ та САП повідомили про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою в Києві площею 8 га чинному народному депутату України та ще трьом особам.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"10 березня 2023 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у столиці. Дії всіх осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. Серед підозрюваних:
- народний депутат України IX скликання;
- ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами;
- колишні директор та працівник ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України" ("Держбудкомбінат").
Двом особам – екзаступнику керівника Апарату ВРУ й експрацівнику ДП повідомили про підозру у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, оскільки їх місцеперебування не встановлено.
За даними слідства, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.
Ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.
Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.
З огляду на суспільний резонанс публікуємо частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій у цій справі", - розповіли в НАБУ.
Антикорупційні органи не розкривають імен підозрюваних, однак, за даними ЗМІ, йдеться про депутата від колишньої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Також НАБУ оприлюднило частину прослушки у справі, у якій згадується співрозмовник "Дмитро Валерійович", що збігається з ім'ям та по-батькові депутата Ісаєнка.
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зеленський сказав що корупції вже нема
московську агентуру він переміг
так що це все фантазії опозиції
а як що справді, то тут видно,
кому війна а кому доходи.....
14 .01.2015 - був звільнений з посади з за незаконне отримання статусу учасника АТО;
За 2019 рік задекларував готівки на 151,34 мільйона гривень: .Вага готівки депутата у стогривневих банкнотах складає 1,5 тонни.
Він - основний куратор забудовників в мінрегіонбуді , допомогав обходити будівельні норми методом ....зміни норм під конкретну ситуацію. В нашому місті він "дозволив" будівництво ЖК на клапті землі , хоча кількість паркомісць для машин була вдвічі менше від норми.
Там за кожним зам міноброни та держСекретарями такого добра, що хватить виділити земділянки усім учасникам бойових дій з 2014 року!!!
Просто щетільней треба, а не для рейтинга та ЗМІ!!
Це питання, як лакмусовий папірець для Привладних та СБУ з ДБР!!
Про майно совкових профспілок, те ж саме!
Коли ж ми Українську владу вже обиратимемо?!?!?
"НАБУ сообщило нардепу Исаенко о подозрении в попытке завладения 8 га земли в Киеве "
Для читателей важна в первую очередь фамилия того, кому сообщено подозрение, а никак не суть самого подозрения.