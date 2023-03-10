НАБУ оголосило підозру в спробі заволодіння 8 га землі у Києві нардепу Ісаєнку

НАБУ та САП повідомили про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою в Києві площею 8 га чинному народному депутату України та ще трьом особам.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"10 березня 2023 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у столиці. Дії всіх осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. Серед підозрюваних:

народний депутат України IX скликання;

ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами;

колишні директор та працівник ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України" ("Держбудкомбінат").

Двом особам – екзаступнику керівника Апарату ВРУ й експрацівнику ДП повідомили про підозру у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, оскільки їх місцеперебування не встановлено.

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За даними слідства, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.

Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.

З огляду на суспільний резонанс публікуємо частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій у цій справі", - розповіли в НАБУ.

Антикорупційні органи не розкривають імен підозрюваних, однак, за даними ЗМІ, йдеться про депутата від колишньої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Також НАБУ оприлюднило частину прослушки у справі, у якій згадується співрозмовник "Дмитро Валерійович", що збігається з ім'ям та по-батькові депутата Ісаєнка.