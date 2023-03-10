В УПЦ МП заявили, що з ними розривають договір про оренду Нижньої лаври
10 березня УПЦ МП поширила заяву в.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра про те, що з церквою розривають договір про оренду від липня 2013 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву опубліковано на сайті УПЦ МП.
"Між Національним заповідником Києво-Печерська лавра (далі – Заповідник) та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви (далі – Монастир) укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю (далі – Договір)", - сказано в повідомленні.
Як зазначено в повідомленні, заповідник попередив, що з 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня. УПЦ МП закликали до 29 березня звільнити державні приміщення, які вона орендує на території Нижньої лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.
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На ваші прохання: ось та моя "шевченківська лекція», якою відкривався 1.02.2014 р. запланований задовго до Майдану літературний лекторій у "Майстер-класі". БК «Майстер-клас» тоді містився навпроти Лаври, і це варт пам'ятати, дивлячись це відео, - бо це вже почалась війна, вже були вбиті Вербицький, Нігоян і Жизнєвський, а в Лавру прибули автобусами з Росії молоді, спортивного вигляду "паломники", буцім на виставку «Дары волхвов» (дивно, що ніхто не згадував про цю «спецоперацію», коли СБУ прийшли нарешті - через 9 років - до «батальйону МП» з обшуком) - тобто ми зібралися в самому, сказати б, "серці тьми": 400 душ в залі, 400 в фойє (туди було винесено монітор, і йшов стрім), - і 2,5 години говорили про Шевченка.
І от з того вечора я знала: щО б не чекало попереду - ми переможемо.
З Днем нашого генія нас усіх, так вичерпно ним означених, - «і мертвих, і живих, і ненарожденних земляків, в Украйні і не в Украйні».
Хай береже нас і надалі
Як ті упирі будуть вибиратися треба прослідкувати щоб з собою не вивезли іконостас, мозаїку, стіни та підлогу. Це ж дикарі - ххі століття, кораблі бороздят простори, а ті з бородами ходять до пуза, наче то середньовіччя.
Привладні затягують та волокітять, видворення московської самозванної секти з України!
В борделе кровати местами поменяли...
попи з сатанату РПЦ-КДБ, сволото, шуруйте на паРашу, на сраний рюзьгемiр, на сранi-рязанi, там вам якраз мiсце.
"БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ ... ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ"
НА НАРИ УСІХ, хто причетний до дерибану державного майна !!
Я впевнений що мінкульт все добре продумав.
А якщо рпц в україні будуть вертухатись, то треба закрити зовсім.
Судячи з їхнього резонансного розслідування, нинішній глава РПЦ міг мати відношення до тютюнового та нафтового бізнесу в 1990-ті роки та непрозорих угод з нерухомістю.