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В УПЦ МП заявили, що з ними розривають договір про оренду Нижньої лаври

лавра,київ

10 березня УПЦ МП поширила заяву в.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра про те, що з церквою розривають договір про оренду від липня 2013 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву опубліковано на сайті УПЦ МП.

"Між Національним заповідником Києво-Печерська лавра (далі – Заповідник) та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви (далі – Монастир) укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю (далі – Договір)", - сказано в повідомленні.

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Як зазначено в повідомленні, заповідник попередив, що з 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня. УПЦ МП закликали до 29 березня звільнити державні приміщення, які вона орендує на території Нижньої лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.

В УПЦ МП заявили, що з ними розривають договір про оренду Нижньої лаври 01
В УПЦ МП заявили, що з ними розривають договір про оренду Нижньої лаври 02

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Автор: 

оренда (478) договір (323) Лавра (294) УПЦ МП (1213)


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Топ коментарі
+69
Як би їх самих розірвало,а не тільки договір про оренду.
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10.03.2023 18:03 Відповісти
+64
Снова пришли к "Армія, Мова, Віра" через почти 4 года. Только вот стоило это столького просранного времени и сотен тысяч жертв украинцев.
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10.03.2023 18:04 Відповісти
+60
це просто свято! я знав що не продовження оренди на Трапезну це тільки початок великої справи! Паша-мерседес сьогодня нап'яться з горя!
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10.03.2023 18:03 Відповісти
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Чарівна новина, але куди дінуть агентуру з лаври.. бажано депортувати на їх нове місце служби - в Воркуту..
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10.03.2023 18:46 Відповісти
Корінь питання був, є і буде в ігноруванні несумісності старозаповітної шитівської і новозаповітної етики.
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10.03.2023 18:47 Відповісти
Ігноруйте і гризіться православні між собою.
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10.03.2023 18:48 Відповісти
Та це потрібно було ще в 2014 році зробить!
Геть з України всіх москальских попів!
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10.03.2023 18:52 Відповісти
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10.03.2023 18:53 Відповісти
попи ФСБ-РПЦ самі не виберуться. а будуть чинити супротив. Припинити електро, водо постачання, встановиити глушники мобільного зв'язку і порушити проти кожного кримінальну справу за захоплення державного майна, тоді в клетку і в обмінний фонд. Відкатати цю схему по всій Україні. Ще є Чернігів, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя.
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10.03.2023 18:54 Відповісти
Ваше перше речення, безперечно ,правда. Та , нажаль, прості рішення не спрацюють , а скоріше ше й зашкодять. Рішення ,звичайно ,є. Дієво було б звернути увагу на їхнього справжнього бога , на те , що вони ******* усім єством - на грошики.
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10.03.2023 20:06 Відповісти
МП слід відправити за відомим корабем у повному складі
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10.03.2023 19:01 Відповісти
Прочла у Забужко

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZW5RRb5oyhykuPxZyDj7XF-hNKDubztn97p9fek-vSPK8Wjhmy83ytSJw1r2hVscJkcK3pTk_x-***********************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid09WR7RXAGyu4XNScm9PfJPWRe3Lkh5tWiVyzJCLQVfHHQfL2sAj6mJNHC4bhUYnNbl?__cft__[0]=AZW5RRb5oyhykuPxZyDj7XF-hNKDubztn97p9fek-vSPK8Wjhmy83ytSJw1r2hVscJkcK3pTk_x-***********************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

На ваші прохання: ось та моя "шевченківська лекція», якою відкривався 1.02.2014 р. запланований задовго до Майдану літературний лекторій у "Майстер-класі". БК «Майстер-клас» тоді містився навпроти Лаври, і це варт пам'ятати, дивлячись це відео, - бо це вже почалась війна, вже були вбиті Вербицький, Нігоян і Жизнєвський, а в Лавру прибули автобусами з Росії молоді, спортивного вигляду "паломники", буцім на виставку «Дары волхвов» (дивно, що ніхто не згадував про цю «спецоперацію», коли СБУ прийшли нарешті - через 9 років - до «батальйону МП» з обшуком) - тобто ми зібралися в самому, сказати б, "серці тьми": 400 душ в залі, 400 в фойє (туди було винесено монітор, і йшов стрім), - і 2,5 години говорили про Шевченка.

І от з того вечора я знала: щО б не чекало попереду - ми переможемо.

З Днем нашого генія нас усіх, так вичерпно ним означених, - «і мертвих, і живих, і ненарожденних земляків, в Украйні і не в Украйні».

Хай береже нас і надалі
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10.03.2023 19:03 Відповісти
А ЧОГО СБУ тількі через 9 років після Майдану прийшла до Лаври , в якої титушки і фсб у час Майдану поселилися? Хто заважав це зробити раніше? Новинський ? Мертветчук? хутин?
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10.03.2023 19:07 Відповісти
Землю монастирю виділено з волі Ярослава Володимировича. Володимирів Тризуб - герб української держави. Герб захоплено коломойськими хабадниками Зеленським і Ткаченком шляхом мас-медійної охлократичної омани. Через ігнорування попередніми утримувачами герба несумісності старозаповітної і новозаповітної етики і нацистської етики хабадної Таньї. Охлос живе у новозаповітній етиці і вводиться в оману хабадниками.
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10.03.2023 19:04 Відповісти
І шото підказує, що Ярослав Володимирович виділяв землю не на правах оренди, а на правах власності. І держателем власності був чин Константинопольского патріархату. Хитрожопі шити сільскогосподарські землі перевели у власність, а монастирські оформили орендою.
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10.03.2023 20:04 Відповісти
В паші мерседеса пєчалька . Пора братись за Почаївську лавру.
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10.03.2023 19:05 Відповісти
У Почаєві взагалі МРАК і московщіна ‼️‼️
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10.03.2023 19:08 Відповісти
+ бісовщина
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10.03.2023 19:10 Відповісти
Новини за посиланням немає
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10.03.2023 19:10 Відповісти
приемна новина і попиків відправити в кацабстан бо це феесбешна секта
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10.03.2023 19:14 Відповісти
Читав що половина монахів мп готові перейти в ПЦУ. Ото буде сміху, як монахи пинками під зад будуть проводжати пашу мерседеса з Лаври.
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10.03.2023 19:15 Відповісти
в попів московського сатанату часу мало, щоб викрасти і вивезти майно із храмів лаври... і куди???
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10.03.2023 19:33 Відповісти
они не уйдут так просто
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11.03.2023 00:02 Відповісти
Цікаво коли настане час Почаївської Лаври
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10.03.2023 19:41 Відповісти
Хто знає, вони плаnять податки, як прибуткова організація?
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10.03.2023 19:44 Відповісти
Ні звісно!
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10.03.2023 20:35 Відповісти
Нарешті я дочекався цього моменту.Думав що помру і все так і залишиться,але хвалити Бога здоровий глузд взяв верх і влада зробила це.Браво!Паша Мерседес з гопкомпанією-на вихід!В Росію!
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10.03.2023 19:50 Відповісти
так стурбований що аж позіхаю.
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10.03.2023 19:51 Відповісти
Хай в замовляють намети Decathlon.ua
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10.03.2023 19:52 Відповісти
Чого це бісівське племя не заборонять в Україні як ото комуністичну і регіанальну партії? Бояться гніву нерозкольних зомбобабушек?
Як ті упирі будуть вибиратися треба прослідкувати щоб з собою не вивезли іконостас, мозаїку, стіни та підлогу. Це ж дикарі - ххі століття, кораблі бороздят простори, а ті з бородами ходять до пуза, наче то середньовіччя.
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10.03.2023 20:06 Відповісти
Кацапська церква, ГЕТЬ З УКРАЇНИ НА КАЦАПІЮ!
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10.03.2023 20:19 Відповісти
Ось цікаво чи встигне до літа великий рюззгэ тесляр Лоза спорудити мега-пліт для плавучої кусапської лаври на споконвічно-мокшанських болотах чи ні.
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11.03.2023 02:38 Відповісти
Садити треба цих громадян, що рясами прикриваються, як агентів впливу, під час Воєнного Стане через агресію московії!!!
Привладні затягують та волокітять, видворення московської самозванної секти з України!
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10.03.2023 20:32 Відповісти
Там не договір тре розірвати, а всю москальську гидоту, умундировану у ряси!
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10.03.2023 20:45 Відповісти
Довго я на це чекав, і це ще не кінець.
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10.03.2023 20:50 Відповісти
ЩО Й ДЕЯКИХ З НИХ В СРАКУ НЕ ТРАХНУТЬ !?)
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10.03.2023 21:07 Відповісти
давно пора вышвырнуть в говнорашку всю эту сатанинскую нечисть фсбшную! церковь в Украине должна быть одна ПЦУ без рашистского попья!
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10.03.2023 21:10 Відповісти
КГБог едет домой, на родину, на болота.....
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10.03.2023 21:17 Відповісти
Вех козломордых погрузить в теплушки и отправить на парашу.
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10.03.2023 21:21 Відповісти
Чемадан-вакзал-расея нах...!
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10.03.2023 21:27 Відповісти
Это хорошо,что это сатанинское гнездо выселяют...на 9й год войны...Но! Многие церкви МП переобулись быстренько,и перешли в Укр .Церковь.Вывеску сменили,но остались те же люди..
В борделе кровати местами поменяли...
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10.03.2023 21:45 Відповісти
бес, лжец и лицемер, натовскими комарами из инопланетных лабораторий покусанный, пашка мерседес - до.пиз.дел.ся. служил бы Богу, а не раССее... дурачок...
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10.03.2023 21:51 Відповісти
.

попи з сатанату РПЦ-КДБ, сволото, шуруйте на паРашу, на сраний рюзьгемiр, на сранi-рязанi, там вам якраз мiсце.
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10.03.2023 21:56 Відповісти
ага, через 9 років війни
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10.03.2023 23:25 Відповісти
10 років

"БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ ... ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ"

НА НАРИ УСІХ, хто причетний до дерибану державного майна !!
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10.03.2023 22:51 Відповісти
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10.03.2023 23:27 Відповісти
Безумовно, кращє б вчора, 9-го. Але й сьогогодні ми всі разом з Кобзарем - аплодуємо ! моксель - Геть !
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10.03.2023 23:40 Відповісти
І виделки з ножами і ложками не забудьте перерахувати. І помити стіни, стелі, підлоги і окропити свяченою водичкою після цих чортів.
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10.03.2023 23:47 Відповісти
ха-ха-ха чекаю на виступ паши, той що мерседес ! Слава Україні !
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11.03.2023 00:15 Відповісти
Порошенко, прекрати))
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11.03.2023 00:27 Відповісти
В договорі написано про цільове релігійне використання. А співи про матушку-росію в храмах Лаври це цільове використання?
Я впевнений що мінкульт все добре продумав.
А якщо рпц в україні будуть вертухатись, то треба закрити зовсім.
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11.03.2023 02:13 Відповісти
Іде війна з московською ордою, в Україні не місце для православної церкви московського патріархату. Всіх мобілізувати і послати рити окопи під Бахмут. Нехай по-ближче подивляться на своїх звірячих "собратьев".
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11.03.2023 03:24 Відповісти
РПЦ- це не церква, це секта, сатанат рашкамiра, гебешний департамент.
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11.03.2023 07:16 Відповісти
Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.

Судячи з їхнього резонансного розслідування, нинішній глава РПЦ міг мати відношення до тютюнового та нафтового бізнесу в 1990-ті роки та непрозорих угод з нерухомістю.
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11.03.2023 07:20 Відповісти
Так ніхочітся уежать,так харашо всьо било,па дамашнему...🤣🤣🤣🤣🤣.І ещьо-сльози просто мішают мне гаваріть🤣🤣🤣🤣🤣 Слава Україні!👍
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11.03.2023 07:49 Відповісти
Попи московського патріархату втратили совість , людську гідність і повагу свого народу , країни де вони живуть. Церква перетворена на високоприбутковий бізнес , варто подивитись який спосіб життя ведуть вони. Бабки ходять в церкву , відносять з своїх мізерних пенсій кошти , а піп купляє собі мерседес. При цьому він живе за рахунок парафіян і молиться за наших вбивць.
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11.03.2023 07:57 Відповісти
на *** и только на ***.даже дальше русского корабля.
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11.03.2023 08:07 Відповісти
Державна аудиторська служба України провела перевірку Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". За результатами виявили незаконні передачі у користування пам'яток культурної спадщини та 36 незаконних новобудов.Всі незаконні новобудови не мають відношення до побуту священнослужителів, а, навпаки, мають комерційне або господарське значення. Крім будівництва, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався території Києво-Печерської лаври, також займалося знесенням.Зокрема, представники УПЦ МП знищили старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській, яка є архітектурною пам'яткою.
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11.03.2023 19:14 Відповісти
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