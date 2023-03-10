В УПЦ МП заявили, що з ними розривають договір про оренду Нижньої лаври

10 березня УПЦ МП поширила заяву в.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра про те, що з церквою розривають договір про оренду від липня 2013 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву опубліковано на сайті УПЦ МП.

"Між Національним заповідником Києво-Печерська лавра (далі – Заповідник) та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви (далі – Монастир) укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю (далі – Договір)", - сказано в повідомленні.

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Як зазначено в повідомленні, заповідник попередив, що з 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня. УПЦ МП закликали до 29 березня звільнити державні приміщення, які вона орендує на території Нижньої лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.





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