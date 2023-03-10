Унаслідок артилерійського обстрілу Нікопольщини загинуло двоє чоловіків, п’ятеро дістали поранень (оновлено)

Після артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади в Дніпропетровській області двоє чоловіків загинуло, ще п’ятеро зазнали поранень. Також є значні руйнування будинків і господарських споруд.

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, після артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади, що на Нікопольщині, є жертви серед місцевого населення.

Загинули двоє чоловіків – 32 та 41 року.

Ще троє – поранені. Їм 42, 52 та 57 років.

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Лисак додав, що в громаді ворог понівечив транспортне підприємство. Пошкодженi триповерхівка та 7 приватних будинків. А ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.

Пізніше Лисак написав у телеграмі, що кількість поранених людей від російського обстрілу у Нікопольському районі збільшилась до п'яти осіб.