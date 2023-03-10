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Воїни радіотехнічної бригади на південному напрямку отримали дефіцитну вантажівку та іншу техніку від волонтерів ГО "Справи громад"
Петро Порошенко з Андрієм Парубієм та волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт побували у підрозділі радіотехнічної бригади. Вона забезпечує охорону повітряного простору на півдні України.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЄС.
Воїни отримали вантажівку DAF, запасні шини, а також монітори, генератор та іншу необхідну техніку, яку замовили раніше.
"Привезли хлопцям DAF, його давно просили. На ці вантажівки стоїть черга, яка вже розписана на 150 машин. Вантажівки хороші, надійні, з гарною прохідністю", – зазначив Порошенко.
Військові подякували за допомогу: "це дійсно все те, що нам потрібно. Ми робимо спільну справу – все для нашої перемоги".
Топ коментарі
+24 Олександр Дніпро
показати весь коментар10.03.2023 19:25 Відповісти Посилання
+19 metal35
показати весь коментар10.03.2023 19:10 Відповісти Посилання
+19 Олександр Дніпро
показати весь коментар10.03.2023 19:48 Відповісти Посилання
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Саме так: Переможець світового зла.
не дякуйте
Фонд Порошенко сформирован из частных средств семьи пятого президента Украины. Согласно отчетности фонда, с 24 февраля по 15 ноября Фонд направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 миллионов гривен.
"Могу покрасить ларек"
Петро Порошенко: "Мені дуже приємно бути серед справжніх героїв, тут, на Півдні. І наше головне завдання - продовжувати підсилювати хлопців. Сьогоднішній набір: вантажівка DAF, техніка, монітори, щоб краще було видно цілі. Я дякую ГО Справа Громад, які долучилися до цієї справи, а ми з Мариною, як зазвичай, подвоїли всю суму.
Круто бути сьогодні серед своїх "💪
Ці хлопці оберігають нас від ракет!
Ви їх ніколи не бачите, але можливо саме ваше життя врятоване ними. Ці хлопці - першими знають, коли на тому боці піднімається ворожа авіація.
Вони визначають, де летить ракета чи ворожий літак, і знають як зробити так, щоб вони «впали» раніше. Щоб кожен «шахед» та С-300 приземлились не на ТЕЦ чи житловий будинок, а вибухнули в повітрі.
Ну, бачили відео, як русскіє розстрілюють солдата що гордо кидає їм в рила незламне "Слава Україні!"?
У вас кипить гнів і лють на ворогів? Ви бажаєте, аби русскіє відплатили? Вам кортить хоч якось ударити у відповідь?
А це не складно. Допоможіть ЗСУ. Надайте Армії України рації, старлінки, генератори, потужні БПЛА, броньовики, вантажівки, супер-тягачі, лазні-пральні, бронетранспортери і багато іншого. Допоможіть ЗСУ і ЗСУ все зроблять якісно і надійно.
Допоможіть ЗСУ вашою допомогою "Справі громад", яка забезпечує армію всім переліченим. Бо "Справа громад" це ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.
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Ну, тепер знову буде рік збиратися…Голвне, щоб Порох не встиг за рік!!
єта жє сплашной піар.
А притуляка на зібрані кошти зробив на ютубканалі "СКРІНЖ ТV" зовсім не піарний ролик про себе такого величного волонтера. Так єта жє другоє! Ви нічєго нє панімаєтє!
Сьогодні ми на Півдні саме з місією військовою. І саме тому, що Херсон і область досі кошмарять окупанти.
Це не черговий батальйон, а дуже унікальний, як мінімум тому, що тут служить мій добрий друг Андрій Підлісний, а як максимум - хлопці займаються дуже цікавою і небезпечною роботою. Частіше вони роблять її вночі.
Це наша розвідка.
Але для безпеки та кращого виконання бойових задач хлопцям дуже потрібні дрони з тепловізорами. Круті дрони з тепловізорами. Мавіки.
Тож ми чекати не змусили. Знайшли, купили і доставили прямо в руки - три Mavic 3T, і в додачу передали вантажівки DAF.