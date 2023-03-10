Воїни радіотехнічної бригади на південному напрямку отримали дефіцитну вантажівку та іншу техніку від волонтерів ГО "Справи громад"

Петро Порошенко з Андрієм Парубієм та волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт побували у підрозділі радіотехнічної бригади. Вона забезпечує охорону повітряного простору на півдні України.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЄС.

Воїни отримали вантажівку DAF, запасні шини, а також монітори, генератор та іншу необхідну техніку, яку замовили раніше.

"Привезли хлопцям DAF, його давно просили. На ці вантажівки стоїть черга, яка вже розписана на 150 машин. Вантажівки хороші, надійні, з гарною прохідністю", – зазначив Порошенко.

Військові подякували за допомогу: "це дійсно все те, що нам потрібно. Ми робимо спільну справу – все для нашої перемоги".









